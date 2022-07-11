15 познавательных фотографий удивительных предметов

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Трудно представить себе сколько необычных и удивительных явлений и вещей происходит ежедневно в мире. Даже если вы прожили сто лет, интересные изображения из этого поста обязательно произведут на вас впечатление. Взгляните!
” К бессмертию и вечной молодости", скульптура на могиле известного писателя Жюля Верна в Циметьер Де Ла Мадлен. Лицо статуи выполнено с королевской погребальной маски писателя
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Источник:
АНТИФИШКИ
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