15 познавательных фотографий удивительных предметов

Трудно представить себе сколько необычных и удивительных явлений и вещей происходит ежедневно в мире. Даже если вы прожили сто лет, интересные изображения из этого поста обязательно произведут на вас впечатление. Взгляните!

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” К бессмертию и вечной молодости", скульптура на могиле известного писателя Жюля Верна в Циметьер Де Ла Мадлен. Лицо статуи выполнено с королевской погребальной маски писателя 0 Источник:

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Серебряная монета Римской Республики, отчеканенная в 132 г. до н. э 0 Источник:

Так спят кашалоты 0 Источник:

Портативное устройство для перевозки живой рыбы 0 Источник:

Филин- альбинос 0 Источник:

Статуя Нептуна (Посейдона) на пляже Меленара в Лас-Пальмасе, Испания 0 Источник:

"Сила природы" Лоренцо Куинна 0 Источник:

Пекари Болтона Гринхалга создают реальный съедобный дом, используя 2000 кусочков пряников 0 Источник:

Шоссе с 50 полосами движения в Китае 0 Источник:

Выравнивание Земли, Марса, Венеры, Сатурна и Юпитера, Африка в 4 часа ночи 0 Источник:

Сила ураганного ветра 0 Источник:

Самая старая бутылка вина в мире, около 1700 лет, найдена в гробнице в Шпейере, Германия 0 Источник:

Геркулес Лигр признан в Книге рекордов Гиннеса самым большим живым кошачьим на Земле 0 Источник:

Художник воссоздал ангела по Библии 0 Источник:

Аэрогель - самый легкий твердый материал на нашей планете, состоящий из 99,9% воздуха 0 Источник: