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15 познавательных фотографий удивительных предметов

15 познавательных фотографий удивительных предметов

Автор:
11 июля 2022 23:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Интересные   Познавательные   Удивительные   вещи   впечатления   явления   
1282
17
Трудно представить себе сколько необычных и удивительных явлений и вещей происходит ежедневно в мире. Даже если вы прожили сто лет, интересные изображения из этого поста обязательно произведут на вас впечатление. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Изображения   Интересные   Познавательные   Удивительные   вещи   впечатления   явления   
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6  комментариев
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18k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
100500 раз писали, это не шоссе. Это расширение на платном пункте дороги. На М11 то же самое, но в меньших масштабах.
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6k
newegg 9 часов назад
"Геркулес Лигр признан в Книге рекордов Гиннеса самым большим живым кошачьим на Земле."
Лигр - не имя, а название гибрида между львом-самцом и тигрицей-самкой.
От англ. liger от lion «лев» и tiger «тигр».
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18k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
Какая из точек Земля?
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18k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
Серебро белое. ОЧЕНЬ белое.
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18k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
"Лицо статуи выполнено с королевской погребальной маски писателя"
Королевской? Он был королем? Или король снимал маску с него?
Скульптор Альберт Розе использовал посмертную маску писателя. Где здесь короли?
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