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Новый душевный клип от Шамана и других известных певцов

Новый душевный клип от Шамана и других известных певцов

Автор:
05 ноября 2022 13:14
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: клипы   песни   шаман   
1533
1

За более чем тысячелетнюю историю России, она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели. И каждый раз, благодаря мужеству, самоотверженности и героизму российского народа право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык ему удавалось отстоять. Любой осведомлённый в истории человек знает, что так было всегда. Просторы России никогда и никому не давали покоя. И никто не должен об этом забывать.

Источник:

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Метки: клипы   песни   шаман   
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42  комментария
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871
Иван Петров 2 часа назад
Спасибо, Иева, за пост с клипом! Мы знаем о том, что в Латвии полно болеющих за Россию душой людей.

Гвардии майор 76 гв. дшд.
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298
Илья 11 минут назад
Неужели в хохляндии восстановили электричество и вновь работает инет? Откуда столько антироссийских мерзопаскостников, что минусят и строчат гадливые посты? Все эти укразащеканцы вроде Ser, Nico, Иннoгeнтий, Едондер пуп и т.п.
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14k
Ser 45 минут назад
Хм...интересно, сколько полновесных рублей из бюджета они получили за патриотизм.
Что бы, потом к примеру конвертнуть в правильные "зелёненькие" или еврики!
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205
Ксения Ser 43 минуты назад
Дядя, а вы гнида ещё та...
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1k
Бомбардир 54 минуты назад
До слёз!
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4k
Александр Николаевич 56 минут назад
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31k
MatveiVainrub 58 минут назад
Прям душевно . Сольнуло в глазу .
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11k
Андрей А Час назад
Лазарев уже переобулся?? Он же один из первых осудил СВО и "вторжение на Украину", даже "плакал как мальчик"
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319
Jānis (LPSR) Час назад
Буквально до слёз затронуло... С уважением к России из Латвии! Работайте, братья!
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1k
Nico Час назад
Все хорошо, бог, родина, деды, правда, как мы жить будем после победы? олигархи будут опять жировать , а герои в стойло опять пойдут. Призывать к памяти предков- это не достаточно, жить как будем?
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217
gloomy old fart Nico 5 минут назад
Когда непосредственную внешнюю угрозу отобьём, тогда и о внутренних врагах можно будет подумать. А сейчас нельзя глобальные перемены проводить, как бы их не "требовали наши сердца". Но надеюсь, что они, всё-таки, будут запущены.
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2k
Pioner76 Час назад
Хотя я и Литовец, но мне очень понравилось. Только в перед, Россия, назад не смотрим.
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1k
Денис Ануфриев Час назад
что то в глаз попало...
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2k
RaiJu 2 часа назад
Шикарная песня. Шаман красавчик.
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91
Иннoгeнтий 2 часа назад
,,......России, она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету....,,
я что то пропустил , что угрожало России ???
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91
Иннoгeнтий Дмитрий 43 минуты назад
Еб....ть !!! А как же мы до этого не отмечали эти победы !!!
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297
Алексей Губин Иннoгeнтий 21 минуту назад
не обобщай
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217
gloomy old fart Иннoгeнтий 5 минут назад
Ты многое упустил, похоже )))
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314
Z Z 2 часа назад
Кто-то минусит... Давно геранек им не дарили)))
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297
Алексей Губин !ГЕНнадий 20 минут назад
хорошая рассада.Дружно взойдет
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