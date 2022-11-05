Новый душевный клип от Шамана и других известных певцов

За более чем тысячелетнюю историю России, она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели. И каждый раз, благодаря мужеству, самоотверженности и героизму российского народа право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык ему удавалось отстоять. Любой осведомлённый в истории человек знает, что так было всегда. Просторы России никогда и никому не давали покоя. И никто не должен об этом забывать.
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АНТИФИШКИ
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Гвардии майор 76 гв. дшд.
Что бы, потом к примеру конвертнуть в правильные "зелёненькие" или еврики!
я что то пропустил , что угрожало России ???