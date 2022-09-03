Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы

По словам общественника, творчество Александра — это "не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей".

Кроме Шлыкова, на Гудкова с критикой обрушилась и артистка Яна Поплавская, в своём телеграм-канале она высказалась по этому поводу.

«Фрик по имени А. Гудков (даже мерзко упоминать это имя) снял поганую пародию на клип музыканта Шамана «Я русский!» Там, с его точки зрения, всё умно и смешно. И самое весёлое, видимо, высмеять нашу любовь к Родине».

Не стал молчать и светский обозреватель Отар Кушанашвили:

«По поводу пародии Гудкова на Шамана, которую лично я нахожу несмешной («русский-узкий» — это «Гудков-Мудков»), вспомнил, как писатель Толстой адресовал кому-то: «Ты, братец, как коза: срешь мелко, но часто.»

Как бы то ни было, СК принял обращение в работу. Так что если ведомство решит возбудить уголовку, то Гудкову будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.