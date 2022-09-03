Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы

На днях юморист Александр Гудков опубликовал свою версию клипа "Я русский" Ярослава Дронова, но оскорбился не сам певец, а общественники.
В конце июля 30-летний певец Ярослав Дронов (Shaman), выпустил клип патриотичный клип "Я русский". За месяц ролик набрал 12 млн просмотров и более 150 тыс. комментариев.
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Шоумен и экс-кавээнщик Александ Гудков не удержался и запилил свою версию клипа "Я узкий", но что-то пошло не по плану, пиксельный юмор артиста не все смогли оценить.
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Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал официальный запрос в Генпрокуратуру и попросил возбудить против Гудкова уголовное дело по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
По словам общественника, творчество Александра — это "не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей".
Кроме Шлыкова, на Гудкова с критикой обрушилась и артистка Яна Поплавская, в своём телеграм-канале она высказалась по этому поводу.
«Фрик по имени А. Гудков (даже мерзко упоминать это имя) снял поганую пародию на клип музыканта Шамана «Я русский!» Там, с его точки зрения, всё умно и смешно. И самое весёлое, видимо, высмеять нашу любовь к Родине».
Не стал молчать и светский обозреватель Отар Кушанашвили:
«По поводу пародии Гудкова на Шамана, которую лично я нахожу несмешной («русский-узкий» — это «Гудков-Мудков»), вспомнил, как писатель Толстой адресовал кому-то: «Ты, братец, как коза: срешь мелко, но часто.»
Как бы то ни было, СК принял обращение в работу. Так что если ведомство решит возбудить уголовку, то Гудкову будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
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Может дело в фамилии?
Так и он сам, судя по харе, еще та пародия на человека)
С другой стороны - сажать за это еще больший тупняк. И обижаться на него. Обижаться может сам Шаман, его же песню перекривили. Х.з., что он может юридически предъявить, может, использование музыки. А когда какой-то левый перец возбуждается и кидается в прокуратуру жалобы писать непонятно, на что - это еще тупее, чем недоклип Гудкова.
Придавать этому какое-то большее значение, значит придавать большее значение самому клоуну. Меньшее - себя не уважать. Ну мы же все понимаем, что для неких неочень культурных граждан, которые вдруг решили публично обнажиться и испражниться, - есть нормы правил и организация, которая ими займется? Ну вот и тут так должно быть.
И кстати, "я узкий" в купе с голосом Гудкова и его фамилией... ну в некоторых кругах так шутить совсем неосторожно.