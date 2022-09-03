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Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы

Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы

Автор:
03 сентября 2022 19:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гудков   Я узкий   звезды   клип   пародия   скандал   шаман   шоу бизнес   я русский   
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На днях юморист Александр Гудков опубликовал свою версию клипа "Я русский" Ярослава Дронова, но оскорбился не сам певец, а общественники.

В конце июля 30-летний певец Ярослав Дронов (Shaman), выпустил клип патриотичный клип "Я русский". За месяц ролик набрал 12 млн просмотров и более 150 тыс. комментариев.


Шоумен и экс-кавээнщик Александ Гудков не удержался и запилил свою версию клипа "Я узкий", но что-то пошло не по плану, пиксельный юмор артиста не все смогли оценить.


Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал официальный запрос в Генпрокуратуру и попросил возбудить против Гудкова уголовное дело по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".


По словам общественника, творчество Александра — это "не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей".

 

Кроме Шлыкова, на Гудкова с критикой обрушилась и артистка Яна Поплавская, в своём телеграм-канале она высказалась по этому поводу.

 

«Фрик по имени А. Гудков (даже мерзко упоминать это имя) снял поганую пародию на клип музыканта Шамана «Я русский!» Там, с его точки зрения, всё умно и смешно. И самое весёлое, видимо, высмеять нашу любовь к Родине».

 

Не стал молчать и светский обозреватель Отар Кушанашвили:

«По поводу пародии Гудкова на Шамана, которую лично я нахожу несмешной («русский-узкий» — это «Гудков-Мудков»), вспомнил, как писатель Толстой адресовал кому-то: «Ты, братец, как коза: срешь мелко, но часто.»

 

Как бы то ни было, СК принял обращение в работу. Так что если ведомство решит возбудить уголовку, то Гудкову будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гудков   Я узкий   звезды   клип   пародия   скандал   шаман   шоу бизнес   я русский   
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42  комментария
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13k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Торопится на петушарню поскорее попасть.
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2k
Игорь 9 секунд назад
Не не не!!! Никакого штрафа! Только отсидка по полной!
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31k
russger 18 секунд назад
ОИбе песни фигня
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269
Максим Эсфельд Минуту назад
А почему гасят только гудка? С ним работала масса людей , начиная со сценариста и заканчивая красильней . Они что слепые или тупые? Я считаю ответственность должна быть коллективной . Только тогда , может быть что то изменится
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4k
Просто Федя 3 минуты назад
Вот оно оказывается как. А, я сначала даже не знал, что это пародия. Просто оригинал Шамана услышал позже Гудкова. И думал, что это он над своей худобой посмеялся. А, оказывается это пародия.
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332
Gigantes 6 минут назад
Какой же [мат] Гудок оказался, вот нахера он это сделал?
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9k
Dabus 11 минут назад
Однако следует заметить, что Гудок конечно мог бы и пораскинуть мозгами что следует делать а что нет, и в какой момент ...
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332
Gigantes Dabus 5 минут назад
Вот точно, самое главное какой момент, неужели он не понимал что это будет НЕ смешно
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−12
zenon 16 минут назад
Так Меченый сделал намного хуже и ему ничего не было. Наверно всех заинтересует - почему?
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72
Владимир Олег 17 минут назад
Да этого петуха Гудкова и за пропаганду педерастии нужно привлекать.
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40k
Лесли 🥰 23 минуты назад
Мне нравится песня Шамана. А такую пародию делать низко.
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1k
Axel Полчаса назад
"Пародия Гудкова..."

Так и он сам, судя по харе, еще та пародия на человека)
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35k
Опаньки Полчаса назад
да отправьте вы их всех отстраивать Донбасс
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16k
Михаил Гривин Полчаса назад
С одной стороны - пародия предельно тупая. Вот от слова "совсем". От Гудкова, который снимал весьма оригинальные клипы раньше, я такого бреда не ожидал. Это же просто школьный уровень - кривлять слова без какого либо смысла. Типа дразнилки детские. Это не пародия, а именно дразнилка, не более того. "Пародия" - это то, что сделал Дед Архимед. Да, она мне тоже как-то не зашла, тоже больше похоже, что ради пиара на раскрученном тренде сделано, но это именно ПАРОДИЯ. В ней есть какой-то смысл, здравые рассуждения и аргументированная(!!!) критика оригинала. кому интересно, смотреть тут:
Ссылка www.youtube.com
Проехался и по дредам, и по прочему. Это - пародия, а у Гудкова - тупые обзывалки.

С другой стороны - сажать за это еще больший тупняк. И обижаться на него. Обижаться может сам Шаман, его же песню перекривили. Х.з., что он может юридически предъявить, может, использование музыки. А когда какой-то левый перец возбуждается и кидается в прокуратуру жалобы писать непонятно, на что - это еще тупее, чем недоклип Гудкова.
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1k
Axel Полчаса назад
На фиг штрафы. Пусть лучше для России в урановых рудниках киркой помахает на благо общества). Дурной пример заразителен, глядишь и его собутыльники подтянутся
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10k
Ivan Полчаса назад
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
И правильно!
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8k
Путинский Бот Полчаса назад
Хахах, какой-то [мат], с растами и накрашенными глазами, решил хайпануть на популярной теме,(если бы тоже самое спел Растаргуев или Кипелов,то можно поверить, что это патриотично) и его протролил собрат по цеху! Причём у второго, негде не говорится что именно русский, узкий! Но толпа уже беснуется как же покусились на святое! 5 лет за это ? это смешно!если уж действовать в этом направлении, то давайте уничтожим пол мира ведь они реально учат своих детей, что русские плохие ,страшные и вобще нацисты.
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1k
Безумная Белла Полчаса назад
К сожалению, ни СК, ни какая-либо другая контора не может отказать в принятии даже самого шизофренического заявления. Но! К Гудкову и его клипу это сожаление не имеет ни какого отношения. Просветительная клизма довольно полезна бывает для оголтелых клоунов. Вот и все.
Придавать этому какое-то большее значение, значит придавать большее значение самому клоуну. Меньшее - себя не уважать. Ну мы же все понимаем, что для неких неочень культурных граждан, которые вдруг решили публично обнажиться и испражниться, - есть нормы правил и организация, которая ими займется? Ну вот и тут так должно быть.
И кстати, "я узкий" в купе с голосом Гудкова и его фамилией... ну в некоторых кругах так шутить совсем неосторожно.
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117
Владимир Е 46 минут назад
очередной педераст из квн... он и в квн педиков играл)))
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20k
Dobrovit 54 минуты назад
Жаль, что Шаман не нашёл ничего умнее, как сделать клип на фоне синего неба сверху и жёлтого поля снизу, что является копией укробиколора. Я понимаю, что образы неба и поля не приватизированы соседями, но аналогия уж больно явная...
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3k
cnob7 58 минут назад
этого п.и.д.о.р.а на нары. пусть ему там гудок развальцуют
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