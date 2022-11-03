Самый худший день

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У каждого бывают в жизни неудачные дни, и воспоминания о них еще долго портят настроение. В подобном случае нет лучше лекарства, чем посмотреть на тех, у кого день сложился еще хуже. Вот, злорадствуйте на здоровье!
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"Всего один волосок у меня в усах растет не в ту сторону, но, черт возьми, почему это так заметно?"
"Решила сделать круассаны с ветчиной, отвлеклась - и засунула половину на противень, не завернув"
"За 20 лет обручальное кольцо стало мне мало. Сегодня мне пришлось его срезать. Но это еще не конец злоключений"
"Вез домой пиццу на ужин. Спасибо тому, кто меня подрезал на дороге: из-за резкого торможения сегодня я без ужина!"
"На торжественном приеме по случаю окончания профессиональной конференции веганам предложили только одно блюдо"
"У соседей толпа гостей, они заняли весь наш двор, и уже два дня я не могу перепарковаться у дома"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень интересно, а "чем" так было "отвлеклась"...