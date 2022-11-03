Самый худший день

У каждого бывают в жизни неудачные дни, и воспоминания о них еще долго портят настроение. В подобном случае нет лучше лекарства, чем посмотреть на тех, у кого день сложился еще хуже. Вот, злорадствуйте на здоровье!

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"Поехала кататься на кораблике и забыла солнцезащитный крем" 0 Источник:

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"Это моя соседка по автобусу" 0 Источник:

"Машинка для стрижки волос сломалась в самый ответственный момент" 0 Источник:

"Пришел в спортзал и обнаружил, что забыл кроссовки" 0 Источник:

"Это мороженое убило во мне веру в простые радости" 0 Источник:

"Всего лишь уронил одеколон в раковину" 0 Источник:

"Решил подогреть хлеб и сжег мякиш. Причем снаружи ничто не предвещало" 0 Источник:

"Все забыли про мой день рождения, включая родителей. Пришлось радовать себя самой" 0 Источник:

"Торопился сделать завтрак и уронил яйцо" 0 Источник:

"Мама одолжила мою игровую мышь на пару часов - и вот в каком виде вернула" 0 Источник:

"Я проиграла в апельсиновой лотерее" 0 Источник:

"Всего один волосок у меня в усах растет не в ту сторону, но, черт возьми, почему это так заметно?" 0 Источник:

"Решила сделать круассаны с ветчиной, отвлеклась - и засунула половину на противень, не завернув" 0 Источник:

"Причесалась после парикмахерской и обнаружила, что мне оставили на память излишек челки" 0 Источник:

"За 20 лет обручальное кольцо стало мне мало. Сегодня мне пришлось его срезать. Но это еще не конец злоключений" 0 Источник:

"Я все лето работал на солнце. И вот так загорел" 0 Источник:

"Вез домой пиццу на ужин. Спасибо тому, кто меня подрезал на дороге: из-за резкого торможения сегодня я без ужина!" 0 Источник:

"Я собирала этот паззл 4 дня, только чтобы убедиться, что в нем не хватает одной детали" 0 Источник:

"На торжественном приеме по случаю окончания профессиональной конференции веганам предложили только одно блюдо" 0 Источник:

"Купил куриных ломтиков... теперь боюсь за свое здоровье" 0 Источник:

"Только через 35 минут я поняла, что на палец попала концентрированная перекись водорода" 0 Источник:

"У соседей толпа гостей, они заняли весь наш двор, и уже два дня я не могу перепарковаться у дома" 0 Источник:

"Моя девушка заказала в кафе фруктовую тарелку. Вот что ей привезли" 0 Источник:

"Я новый сисадмин. Сегодня мне показали мое хозяйство" 0 Источник:

"Оказалось, что в моей новой школе туалетные кабинки - с окнами" 0 Источник:

"Это должен был быть не слишком жирный бекон" 0 Источник:

"Осы подготовили мне сюрприз во дворе" 0 Источник: