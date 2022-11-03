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Самый худший день

Самый худший день

Автор:
03 ноября 2022 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   король обломов   не повезло   невезение   невезучие   неудачный день   смешно   
1054
29
У каждого бывают в жизни неудачные дни, и воспоминания о них еще долго портят настроение. В подобном случае нет лучше лекарства, чем посмотреть на тех, у кого день сложился еще хуже. Вот, злорадствуйте на здоровье!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   король обломов   не повезло   невезение   невезучие   неудачный день   смешно   
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6  комментариев
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9k
kirpal 3 часа назад
Вот мне интересно, чувак, который разбил яйцо, вместо того, чтобы вытирать/убирать - фоткает? Потом еще выставляет в интернеты? Что за [мат]изм
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1k
Andrey 37 секунд назад
Комментарий к фото
и тут приходиться применить экстренное торможение...
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6k
Андрей Крылов 43 минуты назад
Говёный перепост с дерьмовым гуглопереводом. Минус!
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4k
Александр Николаевич 3 часа назад
"Решила сделать круассаны с ветчиной, отвлеклась - и засунула половину на противень, не завернув"

Очень интересно, а "чем" так было "отвлеклась"...
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157
Тамара Витальевна 3 часа назад
%Какой кошмарррр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Апокалипсис и армагедон в одном флаконе!!!!!!!!!!!!!жуть кошмарная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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