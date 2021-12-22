Что посмотреть из новинок кино

Новый фильм легендарного голливудского сценариста Аарона Соркина, сочинившего такие хиты, как "Несколько хороших парней", "Социальная сеть" и сериал "Новости". "Быть Рикардо" - это кинобиографии не очень известной в России, но горячо любимой в США до сих пор популярной в 1950-х комедийной актрисе Люсиль Болл. В сериале прославившем Болл "Я люблю Люси" она играла Люси Рикардо, а её экранным мужем Энрике Рикардо был её настоящий муж Деси Арнас. Супругов Рикардо в картине Соркина играют Николь Кидман и Хавьер Бардем.