Что посмотреть из новинок кино

Подарок для всех битломанов от Питера Джексона. Документальный минисериал собран из ранее не демонстрировавшихся архивных записей создания группой альбома Let it Be. Фильм вышел в конце ноября на стриминге Disney+, который в России пока недоступен. Зато в России доступны торренты.