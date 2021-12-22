Что посмотреть из новинок кино

Фильмы о кометах, рок-звёздах, волшебстве, искусстве и спорте.
Сатира от Адама Маккея, режиссёра таких замечательных фильмов, как две части абсурдной комедии "Телеведущий", биографии Дика Чейни "Власть" и истории финансового кризиса 2008 года "Игра на понижение". Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс играют учёных, обнаруживших в небе метеорит, который летит прямо на Землю. Они бьют тревогу, но президент в исполнении Мерил Стрит им не верит, и они отправляются в турне по США, чтобы убедить народ в смертельной опасности.
Картина выйдет на Netflix 24 декабря.
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Подарок для всех битломанов от Питера Джексона. Документальный минисериал собран из ранее не демонстрировавшихся архивных записей создания группой альбома Let it Be. Фильм вышел в конце ноября на стриминге Disney+, который в России пока недоступен. Зато в России доступны торренты.
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Юбилейный 60-й полнометражный мультфильм студии Disney. "Энканто" - это красочный (некоторые зрители даже жалуются, что слишком красочный) мюзикл про колумбийское семейство Мадригал, в котором у каждого члена семьи есть суперспособность, кроме 15-летней Мирабель. Песни к мультику написал Лин-Мануэль Миранда, прославившийся бродвейским мюзиклом "Гамильтон" и уже сотрудничавший с Disney в "Моане".
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Фильм про то, как отец Серены и Винус Уильямс делал из своих дочерей звёзд тенниса. В главной роли Уилл Смит. Может, хоть за этот очень оскаровский фильм Смит наконец получит давно заслуженную награду.
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Этот фильм финского режиссёра, снятый в России с финскими (Сейди Хаарла) и российскими (вездесущий Юра Борисов и Юлия Ауг) актёрами попал в оскаровский шорт-лист лучших зарубежных фильмов от Финляндии. Режиссёр Юхо Куосманен говорил, что при создании фильма вдохновлялся картинами российских режиссёров, снятыми в 1990-х.
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CODA - это Child of Deaf Adults, то есть "ребёнок глухих родителей". По сюжету единственная слышащая дочь глухих родителей, владеющих небольшим рыбным бизнесом, вынуждена выбирать между семьёй и музыкальной карьерой. Ремейк европейского фильма "Семейство Белье" (2014).
Картина вышла 13 августа 2021 года на стриминге Apple TV+.
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Новый фильм легендарного голливудского сценариста Аарона Соркина, сочинившего такие хиты, как "Несколько хороших парней", "Социальная сеть" и сериал "Новости". "Быть Рикардо" - это кинобиографии не очень известной в России, но горячо любимой в США до сих пор популярной в 1950-х комедийной актрисе Люсиль Болл. В сериале прославившем Болл "Я люблю Люси" она играла Люси Рикардо, а её экранным мужем Энрике Рикардо был её настоящий муж Деси Арнас. Супругов Рикардо в картине Соркина играют Николь Кидман и Хавьер Бардем.
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Самый уэсандерсовский фильм Уэса Андерсона ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт") с актёрским составом, которому мог бы позавидовать сам Уэс Андерсон.
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В этой нетфликсовской драме Сандра Буллок играет женщину, 20 лет отсидевшую в тюрьме за жестокое преступление, и пытающуюся вернуться к нормальной жизни.
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В этом фильме итальянский режиссёр Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодой папа") рассказывает о своей юности в Неаполе 1980-х, когда футбольный клуб "Наполи" купил Марадону.
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Примерно, как на уровне "Тайна Коко". Но та, правда все же покрукче, поглубже :)