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Что посмотреть из новинок кино

Что посмотреть из новинок кино (10 фото + 10 видео)

Автор:
22 декабря 2021 20:06
Сообщество : Кино
Метки: Уилл Смит   Юра Борисов   битлз   дикаприо   кино   нетфликс   питер джексон   
1970
10
10

Фильмы о кометах, рок-звёздах, волшебстве, искусстве и спорте.

Сатира от Адама Маккея, режиссёра таких замечательных фильмов, как две части абсурдной комедии "Телеведущий", биографии Дика Чейни "Власть" и истории финансового кризиса 2008 года "Игра на понижение". Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс играют учёных, обнаруживших в небе метеорит, который летит прямо на Землю. Они бьют тревогу, но президент в исполнении Мерил Стрит им не верит, и они отправляются в турне по США, чтобы убедить народ в смертельной опасности.

Картина выйдет на Netflix 24 декабря.

Подарок для всех битломанов от Питера Джексона. Документальный минисериал собран из ранее не демонстрировавшихся архивных записей создания группой альбома Let it Be. Фильм вышел в конце ноября на стриминге Disney+, который в России пока недоступен. Зато в России доступны торренты.

Юбилейный 60-й полнометражный мультфильм студии Disney. "Энканто" - это красочный (некоторые зрители даже жалуются, что слишком красочный) мюзикл про колумбийское семейство Мадригал, в котором у каждого члена семьи есть суперспособность, кроме 15-летней Мирабель. Песни к мультику написал Лин-Мануэль Миранда, прославившийся бродвейским мюзиклом "Гамильтон" и уже сотрудничавший с Disney в "Моане".

Фильм про то, как отец Серены и Винус Уильямс делал из своих дочерей звёзд тенниса. В главной роли Уилл Смит. Может, хоть за этот очень оскаровский фильм Смит наконец получит давно заслуженную награду.

Этот фильм финского режиссёра, снятый в России с финскими (Сейди Хаарла) и российскими (вездесущий Юра Борисов и Юлия Ауг) актёрами попал в оскаровский шорт-лист лучших зарубежных фильмов от Финляндии. Режиссёр Юхо Куосманен говорил, что при создании фильма вдохновлялся картинами российских режиссёров, снятыми в 1990-х.

CODA - это Child of Deaf Adults, то есть "ребёнок глухих родителей". По сюжету единственная слышащая дочь глухих родителей, владеющих небольшим рыбным бизнесом, вынуждена выбирать между семьёй и музыкальной карьерой. Ремейк европейского фильма "Семейство Белье" (2014).

Картина вышла 13 августа 2021 года на стриминге Apple TV+.

Новый фильм легендарного голливудского сценариста Аарона Соркина, сочинившего такие хиты, как "Несколько хороших парней", "Социальная сеть" и сериал "Новости". "Быть Рикардо" - это кинобиографии не очень известной в России, но горячо любимой в США до сих пор популярной в 1950-х комедийной актрисе Люсиль Болл. В сериале прославившем Болл "Я люблю Люси" она играла Люси Рикардо, а её экранным мужем Энрике Рикардо был её настоящий муж Деси Арнас. Супругов Рикардо в картине Соркина играют Николь Кидман и Хавьер Бардем.

Самый уэсандерсовский фильм Уэса Андерсона ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт") с актёрским составом, которому мог бы позавидовать сам Уэс Андерсон.

В этой нетфликсовской драме Сандра Буллок играет женщину, 20 лет отсидевшую в тюрьме за жестокое преступление, и пытающуюся вернуться к нормальной жизни.

В этом фильме итальянский режиссёр Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодой папа") рассказывает о своей юности в Неаполе 1980-х, когда футбольный клуб "Наполи" купил Марадону.

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Метки: Уилл Смит   Юра Борисов   битлз   дикаприо   кино   нетфликс   питер джексон   
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7k
Миха Полчаса назад
Энканто офигенный мульт, рекомендую +++

Примерно, как на уровне "Тайна Коко". Но та, правда все же покрукче, поглубже :)
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6k
B0n 6 минут назад
Такое себе...
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4k
Юрий Злой 49 минут назад
не припоминаю ни одного приличного фильма в этом году
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7k
Погулять вышел Час назад
А есть что-нибудь новое без негров?
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