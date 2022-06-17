Природа частенько может сделать что-то интересное, красивое и захватывающее. И если смотреть внимательно, можно все эти чудеса заметить.
Мы собрали для вас случаи, когда людям удавалось сфотографировать любопытные природные явления: пурпурное небо, последствия ледяного дождя, да и много ещё чего. Смотрите сами!
Облака в Оклахоме
Это вымеобразные облака, встречаются довольно редко.
Вышел на улицу, а там пурпурное небо
Снято сегодня в Лаосе!
Это 22-градусное гало. Гало — это оптическое явление, когда вокруг солнца или луны образуется световое кольцо.
Сегодня днём в Южной Африке сделал снимок молнии, бьющей в здание через облако
Мой водосточный жёлоб полон зеленого лука
В моё дерево ударила молния и оно раскололось пополам
Цветок разделился пополам на два разных цвета
Закат в Оклахоме после шторма
Слизняк нарисовал улитку
На крыше здания образовалось мини-болотце с травой
Лед, образовавшийся на этих сосновых иглах от ледяного дождя
Так выглядит дождь
Так называемый «кровавый дождь» вечером на прошлой неделе (Гибралтар)
«Кровяной» или «красный» дождь выпадает, когда к каплям воды примешивается красная пыль, которая состоит из микроорганизмов красного цвета.
Я видел, как муравьи поднимали перчатку по фонарю
Ветер сдул снежные скатерти со столов
Я оставил швабру на улице, а на ней выросла трава
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АНТИФИШКИ
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