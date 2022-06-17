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Любопытные природные явления

Любопытные природные явления

Автор:
17 июня 2022 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   красота   природа   удивительно   фото   явление   
608
17

Природа частенько может сделать что-то интересное, красивое и захватывающее. И если смотреть внимательно, можно все эти чудеса заметить.

Мы собрали для вас случаи, когда людям удавалось сфотографировать любопытные природные явления: пурпурное небо, последствия ледяного дождя, да и много ещё чего. Смотрите сами!

Облака в Оклахоме

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Это вымеобразные облака, встречаются довольно редко.


Вышел на улицу, а там пурпурное небо

Снято сегодня в Лаосе!

Это 22-градусное гало. Гало — это оптическое явление, когда вокруг солнца или луны образуется световое кольцо.


Сегодня днём в Южной Африке сделал снимок молнии, бьющей в здание через облако

Мой водосточный жёлоб полон зеленого лука

В моё дерево ударила молния и оно раскололось пополам

Цветок разделился пополам на два разных цвета

Закат в Оклахоме после шторма

Слизняк нарисовал улитку

На крыше здания образовалось мини-болотце с травой

Лед, образовавшийся на этих сосновых иглах от ледяного дождя

Так выглядит дождь

Так называемый «кровавый дождь» вечером на прошлой неделе (Гибралтар)

«Кровяной» или «красный» дождь выпадает, когда к каплям воды примешивается красная пыль, которая состоит из микроорганизмов красного цвета.


Я видел, как муравьи поднимали перчатку по фонарю

Ветер сдул снежные скатерти со столов

Я оставил швабру на улице, а на ней выросла трава

Источник:

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Метки: в мире   забавно   красота   природа   удивительно   фото   явление   
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3  комментария
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2k
perekrestok 41 минуту назад
Природа - лучший архитектор и дизайнер! Человек лишь жалкий копиист.
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1k
Игорь Меншиков 15 минут назад
Это насколько он её оставил на год? Вот это салероз
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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
У нас тоже такое небо было. Тоже после шторма.
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