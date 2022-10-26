Реакция на закрытие KFC в России

1988
15
Пару дней назад владельцы бренда KFC заявили об уходе с рынка России, а также продаже активов. Естественно, точки общепита закрывать не будут, они откроются под другим брендом, но социальные сети было уже не остановить.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Они одновременно за ЗОЖ (здоровый образ жизни) и одновременно питаются в фаст фуде.
Никак не пойму чем все эти БигМаги различаются у разных Макдональдсов.
Но зато сразу все обвинения во вредности куда-то пропали. ))