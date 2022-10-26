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Реакция на закрытие KFC в России

Реакция на закрытие KFC в России

Автор:
26 октября 2022 19:41
Сообщество : Юмор
Метки: kfc   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцсетей   ребрендинг   ростикс   уход компаний   
1988
15
Пару дней назад владельцы бренда KFC заявили об уходе с рынка России, а также продаже активов. Естественно, точки общепита закрывать не будут, они откроются под другим брендом, но социальные сети было уже не остановить.
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Источник:

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Метки: kfc   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцсетей   ребрендинг   ростикс   уход компаний   
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20  комментариев
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24k
albedo 49 минут назад
Странные люди часто встречаются среди молодежи.
Они одновременно за ЗОЖ (здоровый образ жизни) и одновременно питаются в фаст фуде.
Никак не пойму чем все эти БигМаги различаются у разных Макдональдсов.
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19k
Сталкер 9 минут назад
Ща начнут, как "Вкусно и точка", то же говно, что и Мак, продавать, только под другим названием.
Но зато сразу все обвинения во вредности куда-то пропали. ))
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111
Igor Grishaev 16 минут назад
Как будто своих трансжиров, канцерогена, ГМО, усилителей вкуса и красителей мало, что тащили их из-за границы.
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23k
pssst 17 минут назад
Надо не генерала Суровикина, а полковника Каддафи на логотип ставить. Будет заграничненько вполне.
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4k
Vlad Полчаса назад
11-я шедеврально!
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11k
Андрей А 37 минут назад
Писец, как теперь жить?!!!
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988
slackerr 41 минуту назад
вот и вернется 2007 =) когда был только ростикс
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5k
Умница-красавица 45 минут назад
Да всем насрать, как обычно
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7k
Шурави 50 минут назад
А лёшка явно провокатор или малолетний дебил с "кривой башкой" - всё импортное лучше, хоть Макдональдс и использует уже многие года всё то, что использует сейчас "Вкусно и точка", разницы ровно 0.
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4k
Горожанин Час назад
Прапорщик Суровый.
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44k
Максим Т. Час назад
Какая трагедия
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44k
Максим Т. Час назад
Комментарий к фото
Тебойл, лядь. Даже не понимают, о чем пишут
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