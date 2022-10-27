Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница

Доводилось ли вам страдать от упадка сил и сильнейшего желания поспать в течение дня? Вероятно, вечером вы приходили домой, кушали, принимали душ... и ваш организм наполнялся энергией. Если это так, то поздравляем, вы в клубе... Да, да, да, в том самом клубе.