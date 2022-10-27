Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница

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Доводилось ли вам страдать от упадка сил и сильнейшего желания поспать в течение дня? Вероятно, вечером вы приходили домой, кушали, принимали душ... и ваш организм наполнялся энергией. Если это так, то поздравляем, вы в клубе... Да, да, да, в том самом клубе.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А мне ещё помогает кружечка молока с батоном.)
Читаете Ленина.
Уснул на третьем "учиться".