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Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница

Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница

Автор:
27 октября 2022 20:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бессоница   подборка   сон   упадок сил   
1467
17

Доводилось ли вам страдать от упадка сил и сильнейшего желания поспать в течение дня? Вероятно, вечером вы приходили домой, кушали, принимали душ... и ваш организм наполнялся энергией. Если это так, то поздравляем, вы в клубе... Да, да, да, в том самом клубе.

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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   бессоница   подборка   сон   упадок сил   
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5  комментариев
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34k
Седой 36 минут назад
Смешно вам, сегодня проснулся еще 4 не было и весь день как вареная курица...
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6k
Ыукп 2 минуты назад
Это помогает)

А мне ещё помогает кружечка молока с батоном.)
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172
Павел Емцов 23 минуты назад
Не знаю где написать, но новым интерфейсом Фишек приятно удивлен...)
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9k
Женя 23 минуты назад
Не можете заснуть?
Читаете Ленина.
Уснул на третьем "учиться".
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