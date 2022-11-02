Как происходит управление стрелками на железной дороге без стрелочников?

Дежурный направляет сигнал на блок, расположенный в металлическом корпусе рядом со стрелкой. Он имеется рядом со всеми без исключения стрелками. По сигналу двигатель в ящике запускается и начинает вращаться. Вращение передается на редуктор. И далее тяга либо притягивает, либо отталкивает остряки в заданном направлении. Они как раз и представляют собой направляющие, задающие направление состава на стрелочном переводе.

На больших станциях дежурный не может в одиночку охватить весь спектр задач. На сортировочных станциях, где имеются сортировочные горки, обязанности распределяются между несколькими сотрудниками. Так, оператор горочного поста занимается управлением стрелками именно на нем. Благодаря ему вагоны занимают заданное место в парке формирования.