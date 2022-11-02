Как происходит управление стрелками на железной дороге без стрелочников?

В наши дни количество ручных стрелок на железной дороге стремится к нулю. Они как явление остались только на подъездных путях к депо и предприятиях и малоэксплуатируемых общих участках.
Рельсовый фрагмент стрелочного перевода, включающий рамные рельсы, остряки, крестовину, контррельсы и другие элементы, обслуживают путейцы. При этом электроснабжение и электроприводы под контролем сотрудников, в ведении которых централизация, сигнализация, блокировка – ЦСБистов.
На любой станции имеется пост ЭЦ – электрической централизации. Там и базируется центр управления стрелочными переводами. А еще светофорами и прочими системами, работа которых привязана к электрическому току.
Ответственен за всю эту кухню дежурный по станции, на рабочем месте которого есть табло и пульт в виде схемы станции со всей сопутствующей индикацией. С пульта и осуществляется управление стрелочными переводами.
Дежурный направляет сигнал на блок, расположенный в металлическом корпусе рядом со стрелкой. Он имеется рядом со всеми без исключения стрелками. По сигналу двигатель в ящике запускается и начинает вращаться. Вращение передается на редуктор. И далее тяга либо притягивает, либо отталкивает остряки в заданном направлении. Они как раз и представляют собой направляющие, задающие направление состава на стрелочном переводе.
На больших станциях дежурный не может в одиночку охватить весь спектр задач. На сортировочных станциях, где имеются сортировочные горки, обязанности распределяются между несколькими сотрудниками. Так, оператор горочного поста занимается управлением стрелками именно на нем. Благодаря ему вагоны занимают заданное место в парке формирования.
Помимо дежурного управление стрелками может осуществлять и поездной диспетчер – сотрудник ЕДЦУ (Единого дорожного центра управления). Центр может располагаться в десятках, а то и сотнях километров от станции, на которой диспетчер удаленно переводит стрелки. Обеспечивается это благодаря диспетчерской централизации, которой оборудовано большое количество участков железной дороги.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР
- Британия - правительница рельсов
- Усатые железнодорожники: станция в Японии, которой 15 лет управляют кошки
- Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД
- Садовые «захватчики»: растения, появление которых на участке доставит проблем
И их дохуа!
Есть ещё обходчики, машинисты, помощники машинистов и т.д.