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Как происходит управление стрелками на железной дороге без стрелочников?

Как происходит управление стрелками на железной дороге без стрелочников?

Автор:
02 ноября 2022 14:24
Сообщество : RealFishki
Метки: железная дорога   оператор   прогон   стрелка   управление   участок   централизация   
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В наши дни количество ручных стрелок на железной дороге стремится к нулю. Они как явление остались только на подъездных путях к депо и предприятиях и малоэксплуатируемых общих участках.

Рельсовый фрагмент стрелочного перевода, включающий рамные рельсы, остряки, крестовину, контррельсы и другие элементы, обслуживают путейцы. При этом электроснабжение и электроприводы под контролем сотрудников, в ведении которых централизация, сигнализация, блокировка – ЦСБистов.

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На любой станции имеется пост ЭЦ – электрической централизации. Там и базируется центр управления стрелочными переводами. А еще светофорами и прочими системами, работа которых привязана к электрическому току.

Ответственен за всю эту кухню дежурный по станции, на рабочем месте которого есть табло и пульт в виде схемы станции со всей сопутствующей индикацией. С пульта и осуществляется управление стрелочными переводами.

Дежурный направляет сигнал на блок, расположенный в металлическом корпусе рядом со стрелкой. Он имеется рядом со всеми без исключения стрелками. По сигналу двигатель в ящике запускается и начинает вращаться. Вращение передается на редуктор. И далее тяга либо притягивает, либо отталкивает остряки в заданном  направлении. Они как раз и представляют собой направляющие, задающие направление состава на стрелочном переводе.

На больших станциях дежурный не может в одиночку охватить весь спектр задач. На сортировочных станциях, где имеются сортировочные горки, обязанности распределяются между несколькими сотрудниками. Так, оператор горочного поста занимается управлением стрелками именно на нем. Благодаря ему вагоны занимают заданное место в парке формирования.

Помимо дежурного управление стрелками может осуществлять и поездной диспетчер – сотрудник ЕДЦУ (Единого дорожного центра управления). Центр может располагаться в десятках, а то и сотнях километров от станции, на которой диспетчер удаленно переводит стрелки. Обеспечивается это благодаря диспетчерской централизации, которой оборудовано большое количество участков железной дороги.

Источник:

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Метки: железная дорога   оператор   прогон   стрелка   управление   участок   централизация   
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8  комментариев
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39k
jonnyD 2 часа назад
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Bayker 6 минут назад
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Bayker 9 минут назад
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42k
Sxoxa 45 минут назад
Вообщем ТС молодец. Но есть нюансы:)
И их дохуа!
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Vovan Petroff Час назад
Стрелки, стрелки...
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8k
Борис Карабанов Час назад
То есть, как это без стрелочников? Совсем-совсем? А случись что? Кого назначать виновным? Не, хотя бы номинально, но должность такую в штатном расписании иметь нужно.
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18k
сергей костюнин 2 часа назад
Шайтанама !
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