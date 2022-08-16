Британия - правительница рельсов

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Исследователи в своей увлекательной книги рассказали о том, как Великобритания экспортировала железные дороги по всему миру, доставляя локомотивы и подвижной состав в разные страны - от Канады до Австралии.
Общеизвестно, что когда-то Британия правила морями, но, оказывается, когда-то она правила и рельсами. Так заявляют исследователи Колин Александер и Алон Ситон, авторы новой книги «Железные дороги Британской империи: Австралазия и не только». Увлекательный фолиант, полный старинных фотографий, рассказывает историю расширения железных дорог Британской империи, повествует о том как британские инженеры «экспортировали железные дороги по всему миру». «Во многих частях мира быстро растущие колониальные железные дороги снабжались британскими компаниями, - пишут авторы. - Задолго до того, как португальцы построили первые железные дороги в Анголе, бельгийцы в Конго и французы в Алжире, британские фирмы экспортировали локомотивы, подвижной состав, сигнальное оборудование, поворотные платформы, краны и даже мосты по всему миру. Увы, теперь поезда, построенные в Британии, основаны на японских технологиях, мы полагаемся на импортную движущую силу из Северной Америки и континентальной Европы. Это печальное положение для страны, которая когда-то изобрела железную дорогу и несла ее в мир».
Давайте пзаглянем в книгу, посмотрим на старинные фотографии и окунемся в прошлое, в годы славы британского железнодорожного производства.
Давайте пзаглянем в книгу, посмотрим на старинные фотографии и окунемся в прошлое, в годы славы британского железнодорожного производства.
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Железная дорога, которая связала столицу Венесуэлы Каракас с побережьем. Компания Beyer Peacock из Манчестера поставила в Венесуэлу четыре паровоза 0-6-2T в 1888 году. Один из них сфотографирован на рельсах. Говорят, что за 41 год службы каждый из этих локомотивов проехал миллион километров. Линия была электрифицирована в 1920-х годах, но конкуренция со стороны дорожного движения неизбежно привела к ее закрытию в 1951 году.
Этот «паровоз с вертикальным котлом» был построен в 1885 году Бейером Пикоком и «отправлен для нужд правительства Нового Южного Уэльса в Сиднее для сравнения с американским паровозом Болдуина». «Болдуин» был более успешным, говорится в книге, «поэтому британский паровоз был отправлен домой, но не раньше, чем им попользовались на угольных шахтах и строительных работах». Он вернулся в Британию и стал маневровым на заводе Gorton Foundry, а теперь хранится в музее в Дербишире.
Роскошный интерьер салона поезда Палестинских железных дорог, построенного компанией Birmingham Railway Carriage & Wagon (BRC&W) в 1922 году. Среди ее знаменитых пассажиров были император Эфиопии Хайле Селассие и сэр Уинстон Черчилль. Компания BRC&W была основана в 1850-х годах и «пользовалась высокой международной репутацией». Вагон с фото сейчас хранится в Музее железных дорог Израиля в Хайфе.
Безусловно, самой большой территорией Британской империи была Канада, чей первый железнодорожный локомотив, как и у многих других стран, был построен на заводе Роберта Стефенсона в Ньюкасл-апон-Тайн». После завершения строительства трансконтинентальной железной дороги в Соединенных Штатах Америки в 1869 году дорога была построена в Канаде и завершена в 1885 году. Тогда Канадско-Тихоокеанская железная дорога впервые соединила Ванкувер на западном побережье с Монреалем в Квебеке. Линия через каньон Фрейзер в Британской Колумбии (на фото) была завершена в 1880-х годах.
На фото - знаменитый Виндзорский вокзал Монреаля, когда-то являвшийся узлом железнодорожной системы Канады. Здесь соединялись пути с востока на запад страны . Открытое Канадской Тихоокеанской железной дорогой в 1889 году, станционное здание является одним из самых ярких примеров архитектуры романского возрождения в Канаде. Станция несколько раз расширялась, и на этом снимке начала ХХ века можно увидеть, как идет строительство главной башни, пока пассажиры ждут своего поезда. Большинство зданий на станции сохранились, но поезда сюда больше не ходят.
Эта фотография была сделана с подъемного крана в районе Клайдсайд в Глазго в 1951 году. На снимке - два паровоза R 4-6-4 № R701, построенные локомотивной компанией North British для Австралийских Викторианских железных дорог, на борту Dunedin Star, построенного на Клайде годом ранее, готовятся отправиться в путешествие на другой конец света. Эти локомотивы обладали хорошей скоростью, но вскоре были заменены на новые, с дизельной и электрической тягой.
На этой фотографии, сделанной в 1951 году, изображен паровоз класса W № 22 Джастина Хэнкока, построенный манчестерской компанией Beyer Peacock, в самом начале своего путешествия на другой конец света. Его перевозят на корабль в Биркенхеде, а конечным пунктом назначения для него стала Сильвертонская железная дорога в Австралии.
Поезд, в в 1963 году преодолевающий горный участок между Кингстоном и Монтего-Бей на Ямайке, сфотографирован с дизельного тепловоза English Electric. Это была главная железнодорожная линия острова, протяженностью более 250 километров, местами прорезавшая сплошные скалы. Она соединила два крупнейших города, по пути поезда заходили в большинство других крупных городов острова.
Несколько британских железнодорожных компаний использовали паровые «мини-поезда», состоящие из небольшого локомотива, соединенного с пассажирским вагоном. Этот мини-поезд, получивший прозвище «Кофейник», был изготовлен в 1906 году двумя британскими фирмами для Южно-Австралийских железных дорог. Локомотив был построен в Лидсе, а вагон — в Бирмингеме. Поезд был восстановлен в рабочем состоянии в 1984 году на железной дороге Пичи-Ричи и является единственным рабочим поездом этого типа. '
Исторический парк отдыха Ферримид в городе Крайстчерч, на Южном острове Новой Зеландии, является домом для Китти, одного из трех сохранившихся паровых локомотивов Китсона и единственного в рабочем состоянии. Восемь таких "электричек"были построены в Лидсе в 1880 году и отправлены в Крайстчерч для компании Canterbury Tramway Company. Впоследствии все они были заменены электрическими трамваями, за исключением Китти, поскольку ее поддерживали в рабочем состоянии для инженерных работ.
Первая железная дорога на карибском острове Сент-Китс, когда-то построенная для перевозки сахарного тростника. После прекращения перевозки сахара часть железной дороги снова открылась как туристический аттракцион.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Британия железная дорога интересно история история рельсов книга паровозы познавательно факты
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А то вдруг кто-то подумает, что такая добрая Англия строила ж/д транспорт в своих колониях. Эти колонии являлись исключительно сырьевым придатком.
Это, кстати, и сейчас вполне актуально.
Было.