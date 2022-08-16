Британия - правительница рельсов

Общеизвестно, что когда-то Британия правила морями, но, оказывается, когда-то она правила и рельсами. Так заявляют исследователи Колин Александер и Алон Ситон, авторы новой книги «Железные дороги Британской империи: Австралазия и не только». Увлекательный фолиант, полный старинных фотографий, рассказывает историю расширения железных дорог Британской империи, повествует о том как британские инженеры «экспортировали железные дороги по всему миру». «Во многих частях мира быстро растущие колониальные железные дороги снабжались британскими компаниями, - пишут авторы. - Задолго до того, как португальцы построили первые железные дороги в Анголе, бельгийцы в Конго и французы в Алжире, британские фирмы экспортировали локомотивы, подвижной состав, сигнальное оборудование, поворотные платформы, краны и даже мосты по всему миру. Увы, теперь поезда, построенные в Британии, основаны на японских технологиях, мы полагаемся на импортную движущую силу из Северной Америки и континентальной Европы. Это печальное положение для страны, которая когда-то изобрела железную дорогу и несла ее в мир».

Давайте пзаглянем в книгу, посмотрим на старинные фотографии и окунемся в прошлое, в годы славы британского железнодорожного производства.