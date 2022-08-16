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Британия - правительница рельсов

Британия - правительница рельсов

Автор:
16 августа 2022 17:06
Сообщество : Факты
Метки: Британия   железная дорога   интересно   история   история рельсов   книга   паровозы   познавательно   факты   
1199
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Исследователи в своей увлекательной книги рассказали о том, как Великобритания экспортировала железные дороги по всему миру, доставляя локомотивы и подвижной состав в разные страны - от Канады до Австралии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Британия   железная дорога   интересно   история   история рельсов   книга   паровозы   познавательно   факты   
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5  комментариев
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6k
Котэ 7 часов назад
Эти колонизаторы только грабили колонии, и паровозы были нужны для того, что бы вывозить награбленное и угнетать аборигенов
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Дементий Мурзич 48 минут назад
да ладно, нация воров и проституток является нацией первооткрывателей?
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25k
Ego sum qui sum 5 часов назад
да, были и ложки меда в истории мелкобритов
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4k
satra 6 часов назад
"Король, земельная аристократия, купцы и предприниматели Англии стремились приумножить прибыль, которую давало владение колониями. Ещё в XVII в. в Англии издали закон, лишавший колонии права свободной торговли. Им разрешалось торговать только с Англией, собиравшей там налоги и пошлины, вывозившей оттуда ценное сырьё пушнину, хлопок и ввозившей готовые товары. Английский парламент ввёл в колониях множество запретов: на открытие мануфактур, на производство изделий из железа, на выделку тканей, запрещалось ввозить в североамериканские колонии не только машины, но и их чертежи."

А то вдруг кто-то подумает, что такая добрая Англия строила ж/д транспорт в своих колониях. Эти колонии являлись исключительно сырьевым придатком.
Это, кстати, и сейчас вполне актуально.
Было.
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