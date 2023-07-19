«Мы ведём себя абсолютно корректно»: российские части бизнеса Carlsberg и Danone перешли Росимуществу

Carlsberg Group и Danone объявили о продаже российской доли своего имущества весной прошлого года. Долго вели переговоры, менялись директора этих компаний и в итоге, их бизнес переходит российской стороне.

16 июля Владимир Путин подписал указ о о временном управлении активами Carlsberg, которому принадлежит доля в «Балтике». Теперь эти активы переходят Росимуществу, а руководителем назначен Таймураз Боллоев - он управлял компанией с 1991 по 2004 год.