«Мы ведём себя абсолютно корректно»: российские части бизнеса Carlsberg и Danone перешли Росимуществу

Заявляют, что это никак не скажется на количестве сотрудников и выпуске продукции.
Carlsberg Group и Danone объявили о продаже российской доли своего имущества весной прошлого года. Долго вели переговоры, менялись директора этих компаний и в итоге, их бизнес переходит российской стороне.
16 июля Владимир Путин подписал указ о о временном управлении активами Carlsberg, которому принадлежит доля в «Балтике». Теперь эти активы переходят Росимуществу, а руководителем назначен Таймураз Боллоев - он управлял компанией с 1991 по 2004 год.
А гендиректором «Danone Россия стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.
Как заявил по этому поводу Депутат Госдумы Дмитрий Гусев:
Мы себя ведём абсолютно корректно, чего не скажешь о наших бывших западных партнёрах и нынешних иностранных врагах.
Источник:
Источник:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором