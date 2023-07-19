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«Мы ведём себя абсолютно корректно»: российские части бизнеса Carlsberg и Danone перешли Росимуществу

«Мы ведём себя абсолютно корректно»: российские части бизнеса Carlsberg и Danone перешли Росимуществу

Автор:
19 июля 2023 15:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Carlsberg   Danone   Данон   балтика   карсберг   управление   
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Заявляют, что это никак не скажется на количестве сотрудников и выпуске продукции.

Carlsberg Group и Danone объявили о продаже российской доли своего имущества весной прошлого года. Долго вели переговоры, менялись директора этих компаний и в итоге, их бизнес переходит российской стороне.

16 июля Владимир Путин подписал указ о о временном управлении активами Carlsberg, которому принадлежит доля в «Балтике». Теперь эти активы переходят Росимуществу, а руководителем назначен Таймураз Боллоев - он управлял компанией с 1991 по 2004 год.

А гендиректором «Danone Россия стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

Как заявил по этому поводу Депутат Госдумы Дмитрий Гусев:

Мы себя ведём абсолютно корректно, чего не скажешь о наших бывших западных партнёрах и нынешних иностранных врагах.

Источник:

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Метки: Carlsberg   Danone   Данон   балтика   карсберг   управление   
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5  комментариев
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976
Data Tutashija 58 минут назад
Давно уже пора было предельно жёстко отобрать все ресурсы западных предприятий в пользу государства российского. Те нацико-фашики это делали и делают без каких-либо угрызений совести. Вплоть до уничтожения многомиллиардных проектов типа "Северный поток 1\2".
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9k
Billi_Bons 4 минуты назад
"Балтику" передать под управление РФ и закрыть к е...ням собачьим. Это не пиво, это шмурдяк.
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SuperTroll 18 минут назад
А гендиректором "Danone Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев-а другого кандидата не было, да?
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August

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