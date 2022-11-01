История АЗС: как в СССР выглядели заправки

Первая автозаправочная станция появилась в 1911 году. Спустя 3 года в крупных городах было уже около 400 заправок. К 1929 году разработали единый стандарт оформления АЗС. Обычно это был комплекс услуг, включающий еще и мойку, и кафе, и туалет.
Сначала на заправках были только механические дозаторы, но затем их усовершенствовали до электрических. Количество станций с каждым годом растет, АЗС развивается. Полноценные заправки начали функционировать лишь в СССР, после окончания Второй мировой войны, в 50-х годах.
К 1950-м количество автовладельцев растет, в 60-х нефтепром выпускает бензин с октановыми числами 66, 72, 76, А-72 и дизельное топливо. Для иностранных граждан, которые владели другими авто, были построены отдельные заправочные станции, на которых можно было заправить и АИ-95.
В то время топливо вообще было дефицитным продуктом, потому купить его можно было только по талонам. Талоны были двух типов: первым пользовались частные автомобилисты, вторым - государственный автомобильный парк.
Развитию АЗС способствовал выпуск "Жигули". Их нужно было заправлять бензином А-92. К этому времени росло и потребление топлива. К 1980 году оплачивать уже разрешено наличными, а не только талонами.
В 1990-х по стране появляются и частные автозаправки, они проходят различные технологические и экологические экспретизы.
АЗС становится удобным и комфортным для любого автовладельца.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Айл бе бэк: Минэнерго ратует за возвращение пива на заправки
- Американцы возмущены ростом цен на бензин
- Ну вот и приехали: 0,9 вместо литра
- Троллинг по-русски: необычная благотворительная акция из Краснодара
- На очередном американском НПЗ произошёл пожар
Очень сомнительный факт. По моим воспоминаниям, в Ленинграде бензин за наличку мой дед покупал в середине семидесятых. Что было раньше - просто не помню.