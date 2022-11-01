История АЗС: как в СССР выглядели заправки

FISHKINET
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Девушка предлагает мужчинам работу мечты Девушка предлагает мужчинам работу мечты Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней: законы, вступившие в силу 1 ноября Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней:... Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой? Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой... Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от трагедии с бесконтрольной станцией «Салют-7» Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от... Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории 18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах 18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком "Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он минирует землю ловушками и ждёт. Что будет, если на «капкан» наступит человек? Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он... 30+ редких фото знаменитостей 30+ редких фото знаменитостей Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет отношения к этой национальности Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет... Возвращение блудного бразильца в Россию Возвращение блудного бразильца в Россию Гонщик прошёл в финал благодаря любимой тактике из компьютерных игр Гонщик прошёл в финал благодаря любимой тактике из компьютерных игр 17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы 17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы Фантастические звери Евгения Хонтора Фантастические звери Евгения Хонтора ВАЗ-2101 и «Москвич»-2141: что значили индексы в названиях советских машин ВАЗ-2101 и «Москвич»-2141: что значили индексы в названиях...
История АЗС: как в СССР выглядели заправки

История АЗС: как в СССР выглядели заправки

Автор:
01 ноября 2022 21:26
Метки: автолюбители ссср   азс   азс ссср   бензин   заправки   заправки ссср   
1262
7

Первая автозаправочная станция появилась в 1911 году. Спустя 3 года в крупных городах было уже около 400 заправок. К 1929 году разработали единый стандарт оформления АЗС. Обычно это был комплекс услуг, включающий еще и мойку, и кафе, и туалет.



Сначала на заправках были только механические дозаторы, но затем их усовершенствовали до электрических. Количество станций с каждым годом растет, АЗС развивается. Полноценные заправки начали функционировать лишь в СССР, после окончания Второй мировой войны, в 50-х годах.



×
×

К 1950-м количество автовладельцев растет, в 60-х нефтепром выпускает бензин с октановыми числами 66, 72, 76, А-72 и дизельное топливо. Для иностранных граждан, которые владели другими авто, были построены отдельные заправочные станции, на которых можно было заправить и АИ-95.


В то время топливо вообще было дефицитным продуктом, потому купить его можно было только по талонам. Талоны были двух типов: первым пользовались частные автомобилисты, вторым - государственный автомобильный парк.

Развитию АЗС способствовал выпуск "Жигули". Их нужно было заправлять бензином А-92. К этому времени росло и потребление топлива. К 1980 году оплачивать уже разрешено наличными, а не только талонами.


В 1990-х по стране появляются и частные автозаправки, они проходят различные технологические и экологические экспретизы.

АЗС становится удобным и комфортным для любого автовладельца.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: автолюбители ссср   азс   азс ссср   бензин   заправки   заправки ссср   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Divergent?!? 58 минут назад
"К 1980 году оплачивать уже разрешено наличными, а не только талонами."

Очень сомнительный факт. По моим воспоминаниям, в Ленинграде бензин за наличку мой дед покупал в середине семидесятых. Что было раньше - просто не помню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
919
Aleks 14 минут назад
Помню те заправки, автоматы заправочные были как на предпоследней фотке. Выдавали неточно, могли недоливать поллитра. У нас на заправке на выезде из города была емкость, накрытая сеткой, в нее оставляли пистолет, стекало масло, было сбоку от будки, сетка была прорезано, можно было черпать масло, разбавить бензин на мопеды, на мотоциклы. Черпали аккуратно только, муть со дна не поднять, масло было бесплатное для пацанов, там в емкости было его литров десять постоянно. Рядом с прорезью в сетке всегда стояла банка из под кильки, чтобы масло черпать, сервис однако. Так что дефицитом ни топливо ни масло не было, возможно потому что автомобилей у людей не было столько сколько сейчас, все в основном ездили на общественном транспорте. Помню попросил у соседа бензина для мопеда, он ездил на хлебовозке, принес трехлитровую банку, он посмотрел с укором, сказал , мы же соседи, взял налил мне ведро бензина, сказал только, ведро принеси только назад. А вы пишете дефицит был бензина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
!ГЕНнадий 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
!ГЕНнадий 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
919
Aleks 23 минуты назад
В 70х топливо как раз не было дефицитом, водители сливали его в посадках в землю, накручивая моторчиками километраж, нужно было отвезти шесть тонн за четыре ходки, перегружали отвозили за две, до обеда и свободен. А топливо выдавало, его и сливали, дома все емкости были полные, куда его девать еще, про дизель вообще молчу, в селах ставили примитивные самодельные форсунки-капельницы в печи, соляркой отапливались, на сельские склады ГСМ завозили цистернами, списывая на сельхозработы. Лишь бы написать что то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37399



Другие посты автора
Популярное
Смешные картинки
Смешные картинки
23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону
23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону
Набирающие популярность
Хэллоуин — плюс ещё один способ обнажиться для девушек
Хэллоуин — плюс ещё один способ обнажиться для девушек
Подводные аномалии, которые до сих пор ставят ученых в тупик
Подводные аномалии, которые до сих пор ставят ученых в тупик
Свобода, пушнина и братство народов: краткая история удивительного Русского Севера
Свобода, пушнина и братство народов: краткая история удивительного Русского Севера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#факты#интересное#картинки#люди#забавно#кино#природа#Еда
#фото#животные#авто аварии#аварии#Приколы#СССР#милота#Хэллоуин#смех#новости
#интересно#дтп#история#автомобили#автомир#подборка#истории#мобилизация#дети#путешествия
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Ну вот и приехали: 0,9 вместо литра Ну вот и приехали: 0,9 вместо литра На очередном американском НПЗ произошёл пожар На очередном американском НПЗ произошёл пожар Айл бе бэк: Минэнерго ратует за возвращение пива на заправки Айл бе бэк: Минэнерго ратует за возвращение пива на заправки Троллинг по-русски: необычная благотворительная акция из Краснодара Троллинг по-русски: необычная благотворительная акция из Краснодара Американцы возмущены ростом цен на бензин Американцы возмущены ростом цен на бензин

На что жалуетесь?

Вернуться