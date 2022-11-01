История АЗС: как в СССР выглядели заправки

Первая автозаправочная станция появилась в 1911 году. Спустя 3 года в крупных городах было уже около 400 заправок. К 1929 году разработали единый стандарт оформления АЗС. Обычно это был комплекс услуг, включающий еще и мойку, и кафе, и туалет.