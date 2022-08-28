На очередном американском НПЗ произошёл пожар

Длительная остановка завода, который поставляет бензин, дизельное топливо и авиационное топливо в большинство крупных распределительных центров региона, может привести к перегрузке топливных рынков, поскольку фермеры в национальной житнице готовятся к сезону сбора урожая.

И это при том, что запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, находятся на самом низком уровне с 2006 года, а запасы бензина — наименьшем уровне с 2014 года.