На очередном американском НПЗ произошёл пожар

Отключение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Среднем Западе США привело к повышению оптовых цен на топливо на региональном уровне.
Министерство транспорта США объявило чрезвычайное положение в регионах Иллинойса, Индианы, Мичигана и Висконсина после того, как пожар остановил крупнейший на Среднем Западе нефтеперерабатывающий завод BP в Уайтинге, штат Индиана.
BP PLC закрыла две установки сырой нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе. Заводик, к слову, производительностью 435 000 баррелей в день.
Причиной всему послужил пожар, который произошел в машинном отделении нефтеперерабатывающего завода. Он же и привел к утечке охлаждающей воды, которая потенциально могла повредить оборудование.
Длительная остановка завода, который поставляет бензин, дизельное топливо и авиационное топливо в большинство крупных распределительных центров региона, может привести к перегрузке топливных рынков, поскольку фермеры в национальной житнице готовятся к сезону сбора урожая.
И это при том, что запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, находятся на самом низком уровне с 2006 года, а запасы бензина — наименьшем уровне с 2014 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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