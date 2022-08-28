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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 125 постов • 14 подписчиков подписаться
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На очередном американском НПЗ произошёл пожар

На очередном американском НПЗ произошёл пожар

Автор:
28 августа 2022 17:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: НПЗ   америка   бензин   завод   пожар   цены   
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Отключение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Среднем Западе США привело к повышению оптовых цен на топливо на региональном уровне.

Министерство транспорта США объявило чрезвычайное положение в регионах Иллинойса, Индианы, Мичигана и Висконсина после того, как пожар остановил крупнейший на Среднем Западе нефтеперерабатывающий завод BP в Уайтинге, штат Индиана.

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BP PLC закрыла две установки сырой нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе. Заводик, к слову, производительностью 435 000 баррелей в день.


Причиной всему послужил пожар, который произошел в машинном отделении нефтеперерабатывающего завода. Он же и привел к утечке охлаждающей воды, которая потенциально могла повредить оборудование. 

Длительная остановка завода, который поставляет бензин, дизельное топливо и авиационное топливо в большинство крупных распределительных центров региона, может привести к перегрузке топливных рынков, поскольку фермеры в национальной житнице готовятся к сезону сбора урожая.


И это при том, что запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, находятся на самом низком уровне с 2006 года, а запасы бензина — наименьшем уровне с 2014 года.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: НПЗ   америка   бензин   завод   пожар   цены   
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5  комментариев
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23k
Влад Час назад
Вот знаю что не хорошо радоваться, а настроение как-то само поднимается.
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2k
Игорь 42 минуты назад
Эти двое вообще когда то отдыхают?
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Скоро объявят, что это лично В.Путин поджог, вот сто пудов! Так им, бля. разносчики дерьмократии т.е разрухи.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Тут народ ждет не дождется когда уже елоустоун е_банет - вот это будет круто, а НПЗ это так... какашечка.
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
На пендосовских АЭС никаких пожаров и взрывов не планируется? Было бы неплохо.
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