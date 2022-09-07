"Это бензин или молоко?": в Тольятти негодуют из-за качества топлива на заправке

Тольяттинцы возмущены непонятной жижей, которую им втюхивают вместо 95-го бензина. Жалуются, что после ее использования машины приходится увозить на эвакуаторах.
На АЗС в Тольятти продают бензин сомнительного качества. Жители города сообщают, что после заправки несколько машин встали с включенным аварийным сигналом.
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Тольяттинцы снимают видео и фото того, что им продают под маркой бензина 95 G-Drive, и эта жижа слабо похожа на нормальное топливо.
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В городских пабликах тема вызвала ожидаемый ажиотаж. Горожане стали делиться собственных опытом заправки на АЗС Тольятти, и, как водится, разделились на два лагеря. Одни утверждали, что топливо нормальное, другие спорили и доказывали, что лучше на газпромовских заправках не появляться.
Впрочем, возмущенных качеством бензина было достаточно. Одна из жительниц Тольятти рассказала, что ей пришлось ехать в сервис после заправки бензином на АЗС и прочищать бак.
«Я проехала 3 минуты, у «Ленты» загорелись ошибки и я заглохла», - так описала ситуацию женщина.
Возмущенных тольятинцев было довольно много, и в городские паблики пришли представители АЗС, объяснившие ситуацию.
Оплатит ли АЗС расходы по ремонту авто, покажет время. А пока автолюбителям приходится быть настороже и каждый раз волноваться из-за качества топлива.
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АНТИФИШКИ
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А почему они не негодуют от качества автомобилей которые делают?
типа "сломался, отвези меня туда, где я заправлялся"?
В 90-х попадал на такую же жижу, промывал потом всё.