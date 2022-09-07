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"Это бензин или молоко?": в Тольятти негодуют из-за качества топлива на заправке

"Это бензин или молоко?": в Тольятти негодуют из-за качества топлива на заправке

Автор:
07 сентября 2022 15:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: азс   бензин   видео   заправка   качество топлива   реакция соцсетей   тольятти   топливо   
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Тольяттинцы возмущены непонятной жижей, которую им втюхивают вместо 95-го бензина. Жалуются, что после ее использования машины приходится увозить на эвакуаторах.

На АЗС в Тольятти продают бензин сомнительного качества. Жители города сообщают, что после заправки несколько машин встали с включенным аварийным сигналом.


Тольяттинцы снимают видео и фото того, что им продают под маркой бензина 95 G-Drive, и эта жижа слабо похожа на нормальное топливо.


В городских пабликах тема вызвала ожидаемый ажиотаж. Горожане стали делиться собственных опытом заправки на АЗС Тольятти, и, как водится, разделились на два лагеря. Одни утверждали, что топливо нормальное, другие спорили и доказывали, что лучше на газпромовских заправках не появляться.




Впрочем, возмущенных качеством бензина было достаточно. Одна из жительниц Тольятти рассказала, что ей пришлось ехать в сервис после заправки бензином на АЗС и прочищать бак.


«Я проехала 3 минуты, у «Ленты» загорелись ошибки и я заглохла», - так описала ситуацию женщина.


Возмущенных тольятинцев было довольно много, и в городские паблики пришли представители АЗС, объяснившие ситуацию.


Оплатит ли АЗС расходы по ремонту авто, покажет время. А пока автолюбителям приходится быть настороже и каждый раз волноваться из-за качества топлива.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: азс   бензин   видео   заправка   качество топлива   реакция соцсетей   тольятти   топливо   
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8  комментариев
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1k
Шапкин 2 часа назад
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26k
Юрьевич 5 минут назад
"в Тольятти негодуют из-за качества топлива на заправке"

А почему они не негодуют от качества автомобилей которые делают?
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5k
просто Дмитрий 20 минут назад
Если не заплатят...... как говорил один великий человек: "Мочить в сортирах"
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6k
Кружок 45 минут назад
не понял логики бабской ... если привезли на эвакуаторе, значит заправлялся на этой заправке?
типа "сломался, отвези меня туда, где я заправлялся"?
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6k
Allmaster 2 часа назад
У нас в Татарстане так не борщат. Чуть чуть воды добавляют :))
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Если от кристаллика марганцовки порозовеет - значит, с водичкой пополам.
В 90-х попадал на такую же жижу, промывал потом всё.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
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