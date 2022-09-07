"Это бензин или молоко?": в Тольятти негодуют из-за качества топлива на заправке

В городских пабликах тема вызвала ожидаемый ажиотаж. Горожане стали делиться собственных опытом заправки на АЗС Тольятти, и, как водится, разделились на два лагеря. Одни утверждали, что топливо нормальное, другие спорили и доказывали, что лучше на газпромовских заправках не появляться.