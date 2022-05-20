Троллинг по-русски: необычная благотворительная акция из Краснодара

В Краснодаре на одной из АЗС запустили своеобразную благотворительную акцию. Там установили канистру с карикатурой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Снизу подпись: "Стряхни для UK".
Дело в том, что в последнее время в стране серьёзные проблемы и с продовольствием, и с топливом.
В частности, относительно недавно министр окружающей среды Джордж Юстис заявил, что жителям Великобритании необходимо выбирать дешёвые продукты вместо брендовых.
В марте, в свою очередь, побили исторический рекорд цены на бензин. А к зиме счета за электричество могут вырасти в четверть.
В свою очередь, жители Краснодара поддерживают жителей Великобритании. На одной из заправок каждый желающий может стряхнуть пару капель со своего шланга, дабы помочь англосаксам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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