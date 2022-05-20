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Троллинг по-русски: необычная благотворительная акция из Краснодара

Троллинг по-русски: необычная благотворительная акция из Краснодара

Автор:
20 мая 2022 14:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Юмор   бензин   заправки   краснодар   новости   топливо   троллинг   
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В Краснодаре на одной из АЗС запустили своеобразную благотворительную акцию. Там установили канистру с карикатурой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Снизу подпись: "Стряхни для UK".

Дело в том, что в последнее время в стране серьёзные проблемы и с продовольствием, и с топливом.

В частности, относительно недавно министр окружающей среды Джордж Юстис заявил, что жителям Великобритании необходимо выбирать дешёвые продукты вместо брендовых.

В марте, в свою очередь, побили исторический рекорд цены на бензин. А к зиме счета за электричество могут вырасти в четверть.

В свою очередь, жители Краснодара поддерживают жителей Великобритании. На одной из заправок каждый желающий может стряхнуть пару капель со своего шланга, дабы помочь англосаксам.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Юмор   бензин   заправки   краснодар   новости   топливо   троллинг   
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18  комментариев
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9k
сеньор Леонсио Час назад
Я в туалете каждый раз для него стряхиваю!
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13k
Limon 19 минут назад
Приходите ко мне, с удовольствим стряхну с конца...
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3k
Seastar 22 минуты назад
Конечно надо стряхнуть!Ведь шланг не нос-им не шмыгнёшь!))
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5k
Shtoppi 23 минуты назад
Внутрь унитазов в общественных туалетах нужно такие наклейки прилепить с лозунгом "Стряхни на UK")))
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1k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Могу от души поссать в эту канистру, специально для лохматой паскуды джонсона.
Пишите адрес, подъеду, поделюсь
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13k
motorocker 56 минут назад
Толку от этой акции даже не 0, а минус 0
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69k
Viktor Час назад
А самое главное - страдают не джонсоны, макроны и шольцы, у которых мошна забита под завязку, страдает простой народ!
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28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Сегодня пару литров в бак не вместилось. Надо было саксам предложить их забрать )))
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