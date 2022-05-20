Троллинг по-русски: необычная благотворительная акция из Краснодара

Дело в том, что в последнее время в стране серьёзные проблемы и с продовольствием, и с топливом.

В частности, относительно недавно министр окружающей среды Джордж Юстис заявил, что жителям Великобритании необходимо выбирать дешёвые продукты вместо брендовых.