Кто и почему имел “бронь” во время Великой Отечественной войны

На фронт не отправляли руководителей: директоров заводов стратегического назначения, председателей райкомов, обкомов, колхозов. На их плечи ложилась не менее трудная задача организации тыла. Кстати, частично не призывались учителя - как школьные, так и педагоги из ВУЗов. И комбайнеры с трактористами тоже не отправлялись на фронт: опять же частично, потому что они должны были сражаться за урожай.

Бронь получали работники предприятий ВПК. Но им приходилось трудиться чуть ли не 24/7, нагрузка была нечеловеческая.