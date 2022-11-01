Кто и почему имел “бронь” во время Великой Отечественной войны

Служить должны были все. И у людей даже мысли не возникало о массовом бегстве в другую страну. Во-первых, это было невозможно. Во-вторых - их презирали бы все друзья и родственники. Однако часть граждан на фронт всё же не отправили и вот почему.
От службы освобождались те, кто имел серьёзные проблемы со здоровьем: инвалиды, люди с плохим зрением или психическими заболеваниями. Тут тоже была лазейка - некоторые нечистоплотные граждане такие справочки покупали. Вспомните хотя бы Копчёного из “Место встречи изменить нельзя” - но этим занимались только уголовники, нормальные граждане Родину не обманывали. Также не служили работники силовых ведомств - но только ограниченная часть, другие отправлялись на фронт.
На фронт не отправляли руководителей: директоров заводов стратегического назначения, председателей райкомов, обкомов, колхозов. На их плечи ложилась не менее трудная задача организации тыла. Кстати, частично не призывались учителя - как школьные, так и педагоги из ВУЗов. И комбайнеры с трактористами тоже не отправлялись на фронт: опять же частично, потому что они должны были сражаться за урожай.
Бронь получали работники предприятий ВПК. Но им приходилось трудиться чуть ли не 24/7, нагрузка была нечеловеческая.
Призыву не подлежала и творческая братия: артисты, писатели, журналисты, музыканты - все те, кто мог или освещать военные действия или развлекать бойцов во время редких перерывов между боями.
На фронт не брали известных спортсменов, тренеров и руководителей клубов и спортивных обществ. Но с оговоркой - именно действующих и известных спортсменов, остальные должны были отдать долг Родине.
Не призывали и уголовников. Однако часть зеков добровольно отправилась на фронт - они посчитали, что лучше уж умереть на воле, чем сидеть ещё n лет в тюрьме. Лагерные понятия запрещали любое сотрудничество с властями, в том числе и службу. Часть заключенных по разным причинам потом снова попала за решётку. Поэтому после войны в лагерях начались начались свои сражения - между служившими и не служившими зеками.
Частично не подлежали призыву малые народности: например, жители севера. Также не призывали неблагонадёжных: немцев Поволжья, крымских татар, румын. Этих граждан отправляли в Сибирь или Среднюю Азию для пополнения трудового фронта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А на счёт современных реалий, как я понял, лучше помалкивать, да?