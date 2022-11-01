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Кто и почему имел “бронь” во время Великой Отечественной войны

Кто и почему имел “бронь” во время Великой Отечественной войны

Автор:
01 ноября 2022 21:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Великая Отечественная война   СССР   артисты   бронь   заключенные   передовая   призыв   работники   руководители   фронт   
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Служить должны были все. И у людей даже мысли не возникало о массовом бегстве в другую страну. Во-первых, это было невозможно. Во-вторых - их презирали бы все друзья и родственники. Однако часть граждан на фронт всё же не отправили и вот почему.

От службы освобождались те, кто имел серьёзные проблемы со здоровьем: инвалиды, люди с плохим зрением или психическими заболеваниями. Тут тоже была лазейка - некоторые нечистоплотные граждане такие справочки покупали. Вспомните хотя бы Копчёного из “Место встречи изменить нельзя” - но этим занимались только уголовники, нормальные граждане Родину не обманывали. Также не служили работники силовых ведомств - но только ограниченная часть, другие отправлялись на фронт.

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На фронт не отправляли руководителей: директоров заводов стратегического назначения, председателей райкомов, обкомов, колхозов. На их плечи ложилась не менее трудная задача организации тыла. Кстати, частично не призывались учителя - как школьные, так и педагоги из ВУЗов. И комбайнеры с трактористами тоже не отправлялись на фронт: опять же частично, потому что они должны были сражаться за урожай.

Бронь получали работники предприятий ВПК. Но им приходилось трудиться чуть ли не 24/7, нагрузка была нечеловеческая.

Призыву не подлежала и творческая братия: артисты, писатели, журналисты, музыканты - все те, кто мог или освещать военные действия или развлекать бойцов во время редких перерывов между боями.

На фронт не брали известных спортсменов, тренеров и руководителей клубов и спортивных обществ. Но с оговоркой - именно действующих и известных спортсменов, остальные должны были отдать долг Родине.

Не призывали и уголовников. Однако часть зеков добровольно отправилась на фронт - они посчитали, что лучше уж умереть на воле, чем сидеть ещё n лет в тюрьме. Лагерные понятия запрещали любое сотрудничество с властями, в том числе и службу. Часть заключенных по разным причинам потом снова попала за решётку. Поэтому после войны в лагерях начались начались свои сражения - между служившими и не служившими зеками.

Частично не подлежали призыву малые народности: например, жители севера. Также не призывали неблагонадёжных: немцев Поволжья, крымских татар, румын. Этих граждан отправляли в Сибирь или Среднюю Азию для пополнения трудового фронта.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   СССР   артисты   бронь   заключенные   передовая   призыв   работники   руководители   фронт   
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6  комментариев
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1k
Андрей Еделькин Час назад
Спортсменов не призывали? "Отдельная мотострелковая бригада особого назначения" в ней служили братья Знаменские, боксер Королев,лыжница Любовь Кулакова. Футболисты Киевского "Динамо" почти все ушли на фронт в числе первых
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7k
tank35 5 минут назад
мне на заводе тоже сделали бронь , но я отказался ждал когда заберут , но не попадаю по возросту 47 годиков , добровольцем не пойду пообещал жене , она дала зеленый свет если вручат повестку , жду вторую волну
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3k
Andrew_Nice 16 минут назад
Намек прозрачный. Но и ситуации мягко говоря не идентичные. Так что не к месту эти упреки.
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46k
Элек Мек Час назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
babuby Час назад
Не призывали певцов ртом(так-же сейчас модно выражаться, да?), и уголовников.
А на счёт современных реалий, как я понял, лучше помалкивать, да?
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