FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12993 поста • 1387 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Все эти домашние питомцы обрели дом в октябре

Все эти домашние питомцы обрели дом в октябре

Автор:
01 ноября 2022 18:24
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошки   мило   новая семья   новые хозяева   обрели дом   приюты   собаки   трогательно   
95
36
Подбирая животное на улице или забирая домой из приюта, новоявленные хозяева редко удерживаются от искушения сообщить об этом в социальных сетях. И пусть сообщают, ведь такие посты возрождают веру в человечество и, конечно, снабжают читателей мощной дозой умиления. Порадуемся за тех, кто в уходящем месяце обрел нового друга!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   кошки   мило   новая семья   новые хозяева   обрели дом   приюты   собаки   трогательно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Majul 52 минуты назад
Дай боги всем участникам фото долгих и счастливых лет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80942



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь
Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Чем кормить муравьев в домашних условиях?
Чем кормить муравьев в домашних условиях?
15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022
15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Своя жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#картинки#авто аварии#СССР#забавно#Хэллоуин#смех#истории
#фото#животные#автомобили#люди#автомир#интересное#милота#мобилизация#дети#кино
#Прикол#история#дтп#Приколы#аварии#подборка#фотографии#природа#Еда#новости
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Собака усыновила двух котят Собака усыновила двух котят 15 комиксов о том, как меняется жизнь после появления питомцев в доме 15 комиксов о том, как меняется жизнь после появления питомцев в доме 24 героические кошки, которые спасли своих хозяев 24 героические кошки, которые спасли своих хозяев 40 счастливых историй спасения животных 40 счастливых историй спасения животных Лабрадор стала котятам второй мамой Лабрадор стала котятам второй мамой

На что жалуетесь?

Вернуться