Все эти домашние питомцы обрели дом в октябре

Подбирая животное на улице или забирая домой из приюта, новоявленные хозяева редко удерживаются от искушения сообщить об этом в социальных сетях. И пусть сообщают, ведь такие посты возрождают веру в человечество и, конечно, снабжают читателей мощной дозой умиления. Порадуемся за тех, кто в уходящем месяце обрел нового друга!

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"Мы усыновили Луну на прошлой неделе, и сегодня у нее была первая встреча с грумером. Я не уверен, что мне вернули ту же собаку" 0 Источник:

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"Этот пожилой парень недавно появился у нас в доме" 0 Источник:

«Я взял самого пугливого кота в приюте, и мне сказали, что он никогда не сможет привыкнуть к людям. Но у нас все хорошо» 0 Источник:

«Он не только невероятно маленький, он - первый коричневый кот, которого наша спасательная служба когда-либо спасала! Какой он классный!» 0 Источник:

«Прошлой ночью я услышал через открытое окно, как плачет котенок. Думаю, он рад, что его спасли» 0 Источник:

«Несколько дней назад я спас этого малыша из-под капота автомобиля» 0 Источник:

"Мы взяли Флауэр несколько недель назад Она очень любит моего парня и сидит, как он" 0 Источник:

"Я работала волонтером в приюте и годами умудрялась воздерживаться от усыновления собаки, но месяц назад эта девушка мгновенно уничтожила мою решимость. Ее удочерение завершится завтра" 0 Источник:

"Моя подружка недавно усыновила старика Сэмпсона (18 лет). Он глухой, и его задние лапы уже с трудом двигаются, но он все еще любит обнюхивать все вокруг и ходить на прогулки" 0 Источник:

"Не мог решить, кого взять, поэтому я сохранил семью и усыновил всех троих" 0 Источник:

"Я взяла котенка, и мой прайд сразу его принял" 0 Источник:

Это Джаггер из службы спасения домашних лисиц Saveafox. Он только что получил тыкву в качестве угощения 0 Источник:

"Мы только что усыновили этого глупого большого мальчика по имени Барнакл - ему 15 недель, и он больше, чем наш двухлетний кот!" 0 Источник:

"Подобрала на улице малявку. Влюбилась в него!" 0 Источник:

"Муж подобрал Фасольку неделю назад. Теперь они неразлучны" 0 Источник:

"Неделю назад мы усыновили очень застенчивого котенка. Этим утром он подошел ко мне и впервые сел мне на колени" 0 Источник:

"Эта мелкая хулиганка жила у меня на заднем дворе. Никто не хотел ее усыновлять, поэтому я думаю, что теперь она моя" 0 Источник:

"Взяли из приюта эту пожилую леди. Она обожает кататься на машине" 0 Источник:

"Кучка моих спасенных" 0 Источник:

"Это Эрл, пожилой кот из нашего приюта. Я долго пыталась его присроить, а сегодня сама усыновила его" 0 Источник:

"Спасла этого котенка из мусорного бака. Знакомьтесь, Варежка!" 0 Источник:

"Сегодня сестра принесла уличного котенка. Теперь это наш Джордж" 0 Источник:

"Этот малыш только что усыновился к нам. Он просто вошел в дом вслед за мной" 0 Источник:

"Это наш дедуля Лео. Мой муж забрал его сразу после того, как был сделан этот снимок" 0 Источник:

"Марк благодарит всех, кто помог ему спастись и найти дом" 0 Источник:

"Сегодня у меня появился второй пес. Он замечательный!" 0 Источник:

"Моя спасенная из приюта повелительница Плюшка" 0 Источник:

"Она прекрасна, правда?" 0 Источник:

"Моя жизнь стала намного ярче с тех пор, как я усыновила Софи" 0 Источник:

Наше маленькое чудо Ей 5 недель с развитием на 3 недели. Она - младшая в помете, но теперь с ней все будет хорошо" 0 Источник:

"Они, кажется, удивлены, что я забрала из приюта сразу двоих" 0 Источник:

"Он был бродягой, которого я нашел возле нашего дома и накормил его. Чуть позже он задремал у меня на коленях. Я решил усыновить этого крошечного парня" 0 Источник:

"Моя сладкая малышка из приюта" 0 Источник:

"Сегодня у нее был последний день в приюте. Она вместе с нам едет домой!" 0 Источник: