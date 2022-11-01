Все эти домашние питомцы обрели дом в октябре

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Подбирая животное на улице или забирая домой из приюта, новоявленные хозяева редко удерживаются от искушения сообщить об этом в социальных сетях. И пусть сообщают, ведь такие посты возрождают веру в человечество и, конечно, снабжают читателей мощной дозой умиления. Порадуемся за тех, кто в уходящем месяце обрел нового друга!
"Мы усыновили Луну на прошлой неделе, и сегодня у нее была первая встреча с грумером. Я не уверен, что мне вернули ту же собаку"
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«Я взял самого пугливого кота в приюте, и мне сказали, что он никогда не сможет привыкнуть к людям. Но у нас все хорошо»
«Он не только невероятно маленький, он - первый коричневый кот, которого наша спасательная служба когда-либо спасала! Какой он классный!»
«Прошлой ночью я услышал через открытое окно, как плачет котенок. Думаю, он рад, что его спасли»
"Я работала волонтером в приюте и годами умудрялась воздерживаться от усыновления собаки, но месяц назад эта девушка мгновенно уничтожила мою решимость. Ее удочерение завершится завтра"
"Моя подружка недавно усыновила старика Сэмпсона (18 лет). Он глухой, и его задние лапы уже с трудом двигаются, но он все еще любит обнюхивать все вокруг и ходить на прогулки"
Это Джаггер из службы спасения домашних лисиц Saveafox. Он только что получил тыкву в качестве угощения
"Мы только что усыновили этого глупого большого мальчика по имени Барнакл - ему 15 недель, и он больше, чем наш двухлетний кот!"
"Неделю назад мы усыновили очень застенчивого котенка. Этим утром он подошел ко мне и впервые сел мне на колени"
"Эта мелкая хулиганка жила у меня на заднем дворе. Никто не хотел ее усыновлять, поэтому я думаю, что теперь она моя"
"Это Эрл, пожилой кот из нашего приюта. Я долго пыталась его присроить, а сегодня сама усыновила его"
Наше маленькое чудо Ей 5 недель с развитием на 3 недели. Она - младшая в помете, но теперь с ней все будет хорошо"
"Он был бродягой, которого я нашел возле нашего дома и накормил его. Чуть позже он задремал у меня на коленях. Я решил усыновить этого крошечного парня"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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