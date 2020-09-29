15 комиксов о том, как меняется жизнь после появления питомцев в доме

Какая она, жизнь с питомцем? Тайваньский художник под ником mai2john нарисовал забавные комиксы о том, как меняется жизнь людей, когда в ней появляются домашние животные. Они становятся полноценными членами семьи, со своими повадками и потребностями, под которые хозяева подстраиваются - но ту любовь, которую они нам дарят, не заменить ничем! Взгляните на небольшую коллекцию комиксов о жизни до и после появления домашних любимцев.
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