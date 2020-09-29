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15 комиксов о том, как меняется жизнь после появления питомцев в доме

15 комиксов о том, как меняется жизнь после появления питомцев в доме (16 фото)

Автор:
29 сентября 2020 15:47
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки   мило   питомцы   рисунки   собаки   трогательно   
527
16
Какая она, жизнь с питомцем? Тайваньский художник под ником mai2john нарисовал забавные комиксы о том, как меняется жизнь людей, когда в ней появляются домашние животные. Они становятся полноценными членами семьи, со своими повадками и потребностями, под которые хозяева подстраиваются - но ту любовь, которую они нам дарят, не заменить ничем! Взгляните на небольшую коллекцию комиксов о жизни до и после появления домашних любимцев.

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Метки: домашние животные   животные   кошки   мило   питомцы   рисунки   собаки   трогательно   
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2k
Том Джоуд Час назад
"Выброс "котония" на атомной станции "Лоток-1", с радиусом распространения до 4-х метров" (с), ничто по сравнению с проблемами содержания собак. Даже плюгавых недомерков, вечно тявкающих и на тонких ножках. Кот в квартире - чистота и порядок. Главное воспитать.
"Выброс "котония" на атомной станции "Лоток-1", с радиусом распространения до 4-х метров" (с), ничто по сравнению с проблемами содержания собак. Даже плюгавых недомерков, вечно тявкающих и на тонких ножках. Кот в квартире - чистота и порядок. Главное воспитать.
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13k
Дмитрий Полчаса назад
Меня всё это ждёт через три недели
38 лет с собаками, а всё равно, каждый новый щенок будто в первый раз.
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28k
Лесли 🥰 45 минут назад
Собака какает золотыми слитками???)))))))
Собака какает золотыми слитками???)))))))
Собака какает золотыми слитками???)))))))
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