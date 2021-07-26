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Лабрадор стала котятам второй мамой

Лабрадор стала котятам второй мамой (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: вторая мама   животные   котята   кошки   мило   приемыши   собаки   трогательно   
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Годовалый лабрадор по кличке Берти подобрала на улице оставшихся без мамы беспомощных котят, отнесла их домой и окружила заботой, вырастив малышей, как вторая мама.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая мама   животные   котята   кошки   мило   приемыши   собаки   трогательно   
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an-bask Час назад
"срочно отправил котят в клинику Баттерси"- чем отправлял? Королевской почтой или Royal Mail каким-нибудь ?
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