Лабрадор стала котятам второй мамой

Под присмотром Берти котята стали достаточно взрослыми, чтобы их можно было отдать новым хозяевам, и через некотороевремя каждый из них нашел новый дом. "Если котенка без матери привезут в Баттерси в эти важные первые несколько недель развития, воспитатель возьмет на себя роль мамы, включая регулярное кормление из бутылочки и помощь с туалетом, - рассказывает Рэйчел. - Когда они станут достаточно взрослыми, чтобы кормить себя и заботиться о себе, их переводят в один из питомников благотворительной организации, пока для них не будет найден новый постоянный дом. Выращивание котят - это очень полезный опыт. Вы должны помочь им вырасти из крошечных беззащитных младенцев в самостоятельных кошек, готовых жить в любящем доме. Мне было грустно видеть, как они уезжают, но меня утешает то, что мы с Берти помогли им получить правильный старт в жизни. Я подозреваю, что Берти, возможно, тоже наслаждается тишиной и покоем теперь, когда ее подопечные уехали к новым хозяевам. Она определенно заслужила это!"