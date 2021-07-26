Лабрадор стала котятам второй мамой

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Годовалый лабрадор по кличке Берти подобрала на улице оставшихся без мамы беспомощных котят, отнесла их домой и окружила заботой, вырастив малышей, как вторая мама.
Лабрадор по кличке Берти долго жила в благотворительной организации по спасению животных в городе Баттерси прежде, чем обрести дом. Когдав новый дом Берти принесли котят, она усыновила их, как своих, и начал заботиться о них.
Бездомным котятам было всего около двух недель, когда прохожий нашел их на улице без матери. В этом возрасте они не могли выжить сами, поэтому человек, нашедший их, срочно отправил котят в клинику Баттерси, чтобы ветеринары помогли им. Как только медики установили, что очень голодные котята в остальном здоровы, старшая медсестра Баттерси Рэйчел вызвалась забрать помет домой, где и она, и ее собака из приюта Баттерси Берти могли следить за ними.
Бездомным котятам было всего около двух недель, когда прохожий нашел их на улице без матери. В этом возрасте они не могли выжить сами, поэтому человек, нашедший их, срочно отправил котят в клинику Баттерси, чтобы ветеринары помогли им. Как только медики установили, что очень голодные котята в остальном здоровы, старшая медсестра Баттерси Рэйчел вызвалась забрать помет домой, где и она, и ее собака из приюта Баттерси Берти могли следить за ними.
«Я невероятно горжусь Берти за то, как он ухаживал за котятами в течение нескольких недель, - говорит Рэйчел. - Ей меньше двух лет, но она была невероятно терпеливой и заботливой. Эти котята с первых дней, нуждались в круглосуточном кормлении из бутылочки, и Берти помогала им до того момента, когда они впервые открыли для себя радость лазания. Берти не только помогла котятам стать уверенными в себе и общительными маленькими кошечками, но и развлекал меня».
Под присмотром Берти котята стали достаточно взрослыми, чтобы их можно было отдать новым хозяевам, и через некотороевремя каждый из них нашел новый дом. "Если котенка без матери привезут в Баттерси в эти важные первые несколько недель развития, воспитатель возьмет на себя роль мамы, включая регулярное кормление из бутылочки и помощь с туалетом, - рассказывает Рэйчел. - Когда они станут достаточно взрослыми, чтобы кормить себя и заботиться о себе, их переводят в один из питомников благотворительной организации, пока для них не будет найден новый постоянный дом. Выращивание котят - это очень полезный опыт. Вы должны помочь им вырасти из крошечных беззащитных младенцев в самостоятельных кошек, готовых жить в любящем доме. Мне было грустно видеть, как они уезжают, но меня утешает то, что мы с Берти помогли им получить правильный старт в жизни. Я подозреваю, что Берти, возможно, тоже наслаждается тишиной и покоем теперь, когда ее подопечные уехали к новым хозяевам. Она определенно заслужила это!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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