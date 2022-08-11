Убойные наблюдения пользователей Twitter, которые заставляют по-новому смотреть на привычные вещи

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Встречайте, перед вами снова самые проницательные и наблюдательные пользователи соцсетей планеты Земля. Данный пост заставить вас улыбнуться, задуматься и сделать личные выводы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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