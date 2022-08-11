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Убойные наблюдения пользователей Twitter, которые заставляют по-новому смотреть на привычные вещи

Убойные наблюдения пользователей Twitter, которые заставляют по-новому смотреть на привычные вещи

Автор:
11 августа 2022 14:00
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Твиттер   наблюдение   переписка   прикол   смех   совет   соцсети   
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Встречайте, перед вами снова самые проницательные и наблюдательные пользователи соцсетей планеты Земля. Данный пост заставить вас улыбнуться, задуматься и сделать личные выводы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: twitter   Твиттер   наблюдение   переписка   прикол   смех   совет   соцсети   
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3  комментария
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454
Легендарный В-ий 53 минуты назад
вроде ж запрещен у нас этот ихний твитор с весны?
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Марсианин 21 минуту назад
Насчет женского аналога "ябвдула": чем плохи "Ябдала"?
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