Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни?

Мало какие произведения могут похвастаться действительно народным признанием. Но мультипликационный фильм «Остров сокровищ», которому исполнилось уже 34 года, действительно представляет собой такой пример.
Итак, прежде всего юмор. Его нельзя назвать добрым и мимимишным. Он черный, жизненный, местами циничный. Создатели режиссер Давид Черкасский, сценарист Юрий Аликов и художник-постановщик Радна Сахалтуев смогли найти правильные пропорции, чтобы не скатиться в пошлость и не впасть в нудность.
Персонажи ведут беседы, используя высокий слог. Это смотрится особенно комично на фоне контраста с общей стилистикой. Чего только стоит зубодробильный чих Билли Бонса. А момент, когда пираты рушатся с обрыва, вломившись в поддельные двери? Это полностью оригинальные идеи.
Хулиганство, вызов, дерзость, провокация. Это все «Остров сокровищ». Герои постоянно дерутся, выпивают, стараются перещеголять друг друга в изобретении пакостей. То есть всячески культивируют свои пороки и пагубные привычки.
Авторы деликатно обыграли момент смертей в мультфильме. Пираты сдуваются как воздушные шары после укола шпагой. Рассыпаются на части. Все смешно, забавно, без крови и кишок.
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Забавные вставки реальных исполнителей позволили увеличить хронометраж мульта и заставить зрителя задуматься. В работе принимал участие композитор Владимир Быстряков, авторы стихов – Наум Олев и Аркадий Гарцман.
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А персонажи – это просто космос. Доктор Ливси – обладатель ослепительной улыбки и средоточие обаяния. Он ярый поборник здорового образа жизни, все делает легко, играючи, а сражается с несколькими противниками, одновременно нюхая ромашку.
Но и другие персонажи не уступают по колоритности доктору. Капитан Смоллетт с его непроизвольными плевками, командующий сам собой, плутишка сквайр Трелони, занудный и правильный Джим Хокинс, восхитительный Джон Сильвер. При этом положительные персонажи не являют собой глянцевый идеал, у них есть и свои слабости и недостатки. А пираты строго соблюдают кодекс чести.
Как и другие работы Давида Черкасского, «Остров» – это настоящая услада для глаз, феерия красок, но гармонично и точно подобранных. Отдельный роскошный акцент – досье на персонажей, которые представляют собой комическую отсылку к «Семнадцати мгновениям весны».
Ну, а песни и цитаты? Фактически весь мультфильм – одна сплошная цитата. Чего только стоят:
Где карта, Билли? Нам нужна карта!
За мной пришли. Спасибо за вниманье. Сейчас, должно быть, будут убивать!
Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще… что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр!
Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать, хе-хе, мертвым.
Пушка… Они заряжают пушку… Зачем?.. А! Они будут стрелять!
А какой персонаж из «Острова сокровищ» у вас самый любимый?
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АНТИФИШКИ
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