Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни?

Ну, а песни и цитаты? Фактически весь мультфильм – одна сплошная цитата. Чего только стоят:

Где карта, Билли? Нам нужна карта!

За мной пришли. Спасибо за вниманье. Сейчас, должно быть, будут убивать!

Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще… что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр!

Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать, хе-хе, мертвым.

Пушка… Они заряжают пушку… Зачем?.. А! Они будут стрелять!