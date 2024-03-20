19 собак, которых хлебом не корми, дай как следует вываляться в грязи

Плескаться в грязи, нырять в неё с головой обожают представители больших и маленьких пород. Вы только взгляните на эти мордахи!
Прогулка с собакой может подарить массу незабываемых впечатлений, особенно если она происходит после недавно прошедшего ливня. Поблизости нарисовалась лужа? Хозяину стоить быть начеку, чтобы успеть среагировать за считанные секунды до того, как его любимец окажется по уши в грязи. Уж тогда банных процедур точно избежать не удастся. Но разве пёсики думают о таких последствиях?
Любовь собак к грязи обусловлена эволюцией. Пристрастие к лужам и слякоти — древний механизм, позволявший пёсикам выживать в небезопасной среде. Так, животные пытались замаскировать собственный запах, чтобы отпугнуть возможных врагов или сбить их со следа. Грязь — эффективный инструмент, который к счастью сегодня собакам больше не нужен. Однако инстинкты никуда не денешь.
Собаку нельзя ругать и наказывать за валяние в грязи. Поверьте, в некоторых случаях она просто не может себя контролировать. Чтобы избежать «большой стирки» после каждой прогулки в дождь, имеет смысл поработать над дисциплиной питомца. Он должен беспрекословно слушать хозяина и выполнять его команды. Если пёс чрезмерно активен и всё равно тянется к лужам, попытайтесь отвлечь его вкусняшками или игрушкой.
Некоторые собаки не переносят запаха мыла, шампуня (даже собачьего) и стараются всеми силами его устранить при помощи валяния в грязи и нечистотах. Также иногда пёсики принимают грязевые ванны, чтобы избавиться от стресса.
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