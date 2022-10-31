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Лес на крыше: британцы озеленяют бетонный Лондон оригинальным способом

Лес на крыше: британцы озеленяют бетонный Лондон оригинальным способом

Автор:
31 октября 2022 09:43
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Британия   здание суда   зелёный город   лондон   озеленение   озеленение крыши   
856
11
Бывший английский суд превратится в необычное офисное здание с бассейном, кустарниками и деревьями на крыше.
Не так давно правительство Великобритании решило избавиться от старого здания суда и продало его. А фирма, выкупившая скучную бюрократичную постройку, решила вдохнуть в неё новую жизнь.
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Над новым проектом дизайнеры и инженеры трудились в течение долгого времени. И представили прекрасное здание, которое будет включать огромное количество зелени не только внутри помещений, но и на крыше.

Считается, что в старом здании суда будет самый большой лес на крыше в Европе: 125 деревьев и более 10000 других растений. Любой желающий сможет подняться на крышу и отдохнуть от суеты большого города в тени навесов, зелени и даже грядок для выращивания овощей.
На крышу площадью 5,6 соток потребуется поднять 1300 тонн грунта. И специалисты уже разработали конструкцию из металла и бруса, которая выдержит эту тяжесть.

Семиэтажное здание начнут преображать с января 2023 года.

Источник:

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Метки: Британия   здание суда   зелёный город   лондон   озеленение   озеленение крыши   
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10  комментариев
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1k
Lexx Час назад
Ну если они и дальше будут носиться, со своей сраной украиной, то всё у них завянет и замёрзнет, и будет самый большой лесоповал на крыше. Дрова им скоро пригодятся.
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39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
гидропоника в теплицах (защита от внешней среды, и минимум корней)
зелень круглый год выращивать для всего дома это надо со всеми жильцами договарится,нанимать спецов что бы 24\7 следили . иначе смысла нет.
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853
tuka 23 минуты назад
Озеленение используется уже достаточно давно, это ни разу не новое слово и не будущее. В опросе нужен ответ, что "зеленые" дома требуют дополнительного ухода. Если он есть, то это и красиво и во много хорошо для психики, но опять же главное - уход, а это и время и деньги.
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35k
turyst Полчаса назад
Пусть картошку сажают.
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
Где то я уже такое видел.

(Полез искать подшивку Техники молодежи" за 1958 год)
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995
Pterocactus 36 минут назад
В один, далеко не прекрасный день, провалится крыша под весом дремучего леса.
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11k
Джон Уик 44 минуты назад
Так это тол картинки. Они ещё ничего не сделали.
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333
Олеся Джон Уик Полчаса назад
Ну ничего нового в этом нет, чтоб это не сделать. Да хоть у себя дома. Называется озеленение крыши.
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19k
Вишенка Крокодилова 59 минут назад
Приходилось видеть, как корни деревьев раскалывают камень. Не произойдет ли здесь то же самое?
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