Лес на крыше: британцы озеленяют бетонный Лондон оригинальным способом

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Бывший английский суд превратится в необычное офисное здание с бассейном, кустарниками и деревьями на крыше.
Не так давно правительство Великобритании решило избавиться от старого здания суда и продало его. А фирма, выкупившая скучную бюрократичную постройку, решила вдохнуть в неё новую жизнь.
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Над новым проектом дизайнеры и инженеры трудились в течение долгого времени. И представили прекрасное здание, которое будет включать огромное количество зелени не только внутри помещений, но и на крыше.
Считается, что в старом здании суда будет самый большой лес на крыше в Европе: 125 деревьев и более 10000 других растений. Любой желающий сможет подняться на крышу и отдохнуть от суеты большого города в тени навесов, зелени и даже грядок для выращивания овощей.
Считается, что в старом здании суда будет самый большой лес на крыше в Европе: 125 деревьев и более 10000 других растений. Любой желающий сможет подняться на крышу и отдохнуть от суеты большого города в тени навесов, зелени и даже грядок для выращивания овощей.
На крышу площадью 5,6 соток потребуется поднять 1300 тонн грунта. И специалисты уже разработали конструкцию из металла и бруса, которая выдержит эту тяжесть.
Семиэтажное здание начнут преображать с января 2023 года.
Семиэтажное здание начнут преображать с января 2023 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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зелень круглый год выращивать для всего дома это надо со всеми жильцами договарится,нанимать спецов что бы 24\7 следили . иначе смысла нет.
(Полез искать подшивку Техники молодежи" за 1958 год)