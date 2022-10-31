Лес на крыше: британцы озеленяют бетонный Лондон оригинальным способом

Над новым проектом дизайнеры и инженеры трудились в течение долгого времени. И представили прекрасное здание, которое будет включать огромное количество зелени не только внутри помещений, но и на крыше.



Считается, что в старом здании суда будет самый большой лес на крыше в Европе: 125 деревьев и более 10000 других растений. Любой желающий сможет подняться на крышу и отдохнуть от суеты большого города в тени навесов, зелени и даже грядок для выращивания овощей.