Экоактивистки залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

У экошизоидов из движения Just Stop Oil всё стабильно: они облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Национальной галерее Лондона и приклеили себя к стене. Таким образом зумеры из Just Stop Oil призвали остановить добычу нефти.
Объяснили свой поступок 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер вопросом: "Вас больше беспокоит безопасность картины или безопасность нашей планеты и людей?"
И пока одна декламировала заготовленный текст, вторая с недовольным лицом делала рекламу баночке томатного супа Heinz:
"После этого эти две овцы приклеили себя суперклеем к стене галереи рядом с картиной", - комментирует телеграм-канал "Голос Мордора", - "Сейчас решается вопрос оставить их как есть или помочь отклеиться".
"Подсолнухи" ван Гога не повреждены после акции экологов-вандалов, но немного пострадала рама, сообщили РИА Новости в галерее. Местные издания поясняют, что картина под стеклом.
В "запрещеннограмме" юные экотеррористки дали дополнительные разъяснения:
Дети задались вопросом, "почему искусство стоит дороже человеческих жизней?. И даже сделали попытку проанализировать происходящее. По их мнению, причины кризиса кроются в высоких ценах на газ и нефть. Многие семьи в Британии не смогут позволить себе зимой даже банку супа.
Выводы из всего этого были сделаны блестящие: чтобы прекратить кризис, нужно гражданское сопротивление высоким ценам.
Это поможет, девочки. Старайтесь дальше
Источник:
АНТИФИШКИ
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потому что искусства мало и новых поступлений нет, а долбо#бов много, они размножаются (и их не жалко).
суп дорогой не все себе его позволят ,
причина - повышение цен на нефть ,
нефть - значит OIL , а это мосло ,
масло есть и растительное ,
значит его изготовляют из подсолнухов ,
подсолнухи рисовал Ван Гог (значит виновен),
ВЫВОД :испортить его картину томатным супом рекламируя продукцию Heinz
(который не каждый может себе позволить)