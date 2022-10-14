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Экоактивистки залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Экоактивистки залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Автор:
14 октября 2022 15:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Just Stop Oil   акция   картинная галерея   клей   лондон   суп   экоактивисты   
2464
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У экошизоидов из движения Just Stop Oil всё стабильно: они облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Национальной галерее Лондона и приклеили себя к стене. Таким образом зумеры из Just Stop Oil призвали остановить добычу нефти.

Объяснили свой поступок 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер вопросом: "Вас больше беспокоит безопасность картины или безопасность нашей планеты и людей?"

И пока одна декламировала заготовленный текст, вторая с недовольным лицом делала рекламу баночке томатного супа Heinz:

"После этого эти две овцы приклеили себя суперклеем к стене галереи рядом с картиной", - комментирует телеграм-канал "Голос Мордора", - "Сейчас решается вопрос оставить их как есть или помочь отклеиться".


"Подсолнухи" ван Гога не повреждены после акции экологов-вандалов, но немного пострадала рама, сообщили РИА Новости в галерее. Местные издания поясняют, что картина под стеклом.

В "запрещеннограмме" юные экотеррористки дали дополнительные разъяснения:

Дети задались вопросом, "почему искусство стоит дороже человеческих жизней?. И даже сделали попытку проанализировать происходящее. По их мнению, причины кризиса кроются в высоких ценах на газ и нефть. Многие семьи в Британии не смогут позволить себе зимой даже банку супа.
Выводы из всего этого были сделаны блестящие: чтобы прекратить кризис, нужно гражданское сопротивление высоким ценам.

Это поможет, девочки. Старайтесь дальше

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Just Stop Oil   акция   картинная галерея   клей   лондон   суп   экоактивисты   
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80  комментариев
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4k
A 4 часа назад
Они настолько тупые, что даже картину не смогли испортить
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481
Gigantes Минуту назад
Почему никто не подошел и не избил их жестко ногами!
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18k
Valiko 4 минуты назад
"почему искусство стоит дороже человеческих жизней?"
потому что искусства мало и новых поступлений нет, а долбо#бов много, они размножаются (и их не жалко).
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28k
koleos72 10 минут назад
Реклама супа! Манд.авошки отсидят, патамуштадуры!
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1k
Граф Андрий 18 минут назад
один вопрос - ЗАЧЕМ??? Ван Гог то тут причём?
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542
Babun 23 минуты назад
Нужно было не отклеивать. Пусть бы сидели, как памятник идиотизму.
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6k
пирожок 41 минуту назад
Надо было и вторую руку приклеить.
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6k
Алекс Крайчек 47 минут назад
Тема не раскрыта. Их-таки отодрали?.....
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441
Rom 48 минут назад
Это не активистки, а сбитые с пути истинного пид@раски. Из них бы как то обратно девок сделать, тогда б мож толк был бы....
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5k
Losterdin 57 минут назад
у хайнца суп поршивый оказался
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16k
Alex Час назад
А где сиськи??? По нынешним традициям во всех протестах должны быть голые сиськи! Протесту не зачет!
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441
Rom Alex 49 минут назад
Так это две пид@раски мужчиноподобные, какие сиськи? Жаль, сбили их с пути верного в какой то момент.....
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1k
Moon24 Час назад
Любые подобные активистки психически неполноценны и это передается по наследству . Поэтому сначала стерелизовать всех активисток а потом уже наказывать в суде или мордобитием
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3k
cnob7 Час назад
почему, все борцы за природу, равенство полов и т.д, сами обделены природой. какие-то все кривые, косые...
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7k
Енот Потаскун Час назад
Я таки не понял, они хотят остановить добычу подсолнечного масла?
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48
Мирлан Дононбаев Енот Потаскун 57 минут назад
Тут игра слов. По-английски нефть это oil, а подсолнечное масло тоже oil.
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23k
Кура́тор Час назад
логическая цепочка ДИБИЛА из Just Stop Oil
суп дорогой не все себе его позволят ,
причина - повышение цен на нефть ,
нефть - значит OIL , а это мосло ,
масло есть и растительное ,
значит его изготовляют из подсолнухов ,
подсолнухи рисовал Ван Гог (значит виновен),
ВЫВОД :испортить его картину томатным супом рекламируя продукцию Heinz
(который не каждый может себе позволить)
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23k
pssst Час назад
А как у них в межушном ганглии уживаются идеи изменения климата и слишком дорогих цен на газ? Вроде ж идея была - обложить газ налогами, чтобы климат меньше менялся.
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1k
Eric Cartman Час назад
Кто в курсе, подскажите - получилось у них добычу остановить?
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48
Мирлан Дононбаев Eric Cartman 56 минут назад
Получилось.
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438
Vladislav Grigorenko Час назад
Да, тяжело девкам в Британии... На что только идти не приходится, лишь бы только заметили и отодрали...
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14k
Patmaz 2 часа назад
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Госпидя,страшные то какие.Надеюсь хоть за рекламу хайнца старались не напрасно.
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31k
Юр21 2 часа назад
Дети?! Вы где там детей увидили? Я вижу двух дур бесящихся от жира в мозгах, занятие нужно молодёжи, что бы времени на херню не было. А этим лет по пять лагерей, и раз в пол года по ТВ показывать как им там живётся и работается.
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