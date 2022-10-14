Экоактивистки залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Дети задались вопросом, "почему искусство стоит дороже человеческих жизней?. И даже сделали попытку проанализировать происходящее. По их мнению, причины кризиса кроются в высоких ценах на газ и нефть. Многие семьи в Британии не смогут позволить себе зимой даже банку супа.

Выводы из всего этого были сделаны блестящие: чтобы прекратить кризис, нужно гражданское сопротивление высоким ценам.

Это поможет, девочки. Старайтесь дальше