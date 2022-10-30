Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов

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Давайте посмотрим на жизнь того периода в фотографиях Владимира Богданова.
Владимир Богданов – один из самых ярких представителей стрит-фотографии. Что бы ни попадало в объектив его фотокамеры – московские дворики, набережные Ленинграда, переулки и улицы Вологды и Нижнего Новгорода – оказывалось исполненным смысла и радости жизни.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Владимир Богданов – один из самых ярких представителей стрит-фотографии. Что бы ни попадало в объектив его фотокамеры – московские дворики, набережные Ленинграда, переулки и улицы Вологды и Нижнего Новгорода – оказывалось исполненным смысла и радости жизни.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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