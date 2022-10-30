Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов

Давайте посмотрим на жизнь того периода в фотографиях Владимира Богданова.

Владимир Богданов – один из самых ярких представителей стрит-фотографии. Что бы ни попадало в объектив его фотокамеры – московские дворики, набережные Ленинграда, переулки и улицы Вологды и Нижнего Новгорода – оказывалось исполненным смысла и радости жизни.

Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))

Интересного просмотра!

1. Пионерский лагерь, 1975 год. 0

2. Зимняя рыбалка, 1974 год. Челябинская обл., г. Магнитогорск. 0

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3. Селигер, деревня Березовый рядок. 0

4. Деревня Березово, 1974 год. Ханты-Мансийский АО 0

5. Писатель Лидия Лебединская, 1977 год. Московская область. 0

6. Старая Вологда, 1970-е. 0

7. На остановке. Ленинград. 0

8. В старом дворике. Москва, 1970-е. 0

9. Мансята, 1974 год. Ханты-Мансийск. 0

10. Пастух-аварец, 1974 год. 0

11. Всем семейством на базар. Самаркандская обл., г. Каттакурган, 1982 год. 0

12. Пастух, 1980-е. 0

13. Никита Михалков и Нонна Мордюкова, 1980-е. 0

14. Хакасия, 1986 год. 0

15. Ленинград, 1985 год. 0

16. Луганск, 1990 год. 0

17. Юрий Сергеевич Рытхэу на острове Русский, 1980 год. 0

18. Во всю силу легких. Музыковед Святослав Бэлза. Ленинград. Сенатская площадь, 1987 год. 0

19. Сыны Отечества, 1980-е. 0

20. Подмосковье. 1970-е годы. 0

21. Белорусский вокзал. Москва 1980-е годы. 0

22. Собака и кот. 0

23. На охоте. 0

24. Маленький помощник. Москва, 1972 год. 0

25. Человек и море. Город Гульрипши, 1980 год. 0

26. Сабантуй, 1970-е. 0

27. На даче. Село Неприе, 1983 год. 0