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Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов

Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов

Автор:
30 октября 2022 22:08
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
473
28
Давайте посмотрим на жизнь того периода в фотографиях Владимира Богданова.
Владимир Богданов – один из самых ярких представителей стрит-фотографии. Что бы ни попадало в объектив его фотокамеры – московские дворики, набережные Ленинграда, переулки и улицы Вологды и Нижнего Новгорода – оказывалось исполненным смысла и радости жизни.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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