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Удивительные, добрые, разнообразные фотографии, сделанные во времена Советского Союза

Удивительные, добрые, разнообразные фотографии, сделанные во времена Советского Союза

Автор:
30 октября 2022 21:38
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
354
25
Прост фотографии из нашего прошлого.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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booz223 13 часов назад
Ну задел... От студенческих отрядов и чуть ли не в сюду
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