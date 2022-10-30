Удивительные, добрые, разнообразные фотографии, сделанные во времена Советского Союза

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Прост фотографии из нашего прошлого.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
2.
Атомный ледокол "Ленин", 1960 год
Этот атомный ледокол наша национальная гордость, это первый в мире атомный ледокол. Кстати, для справки, только у России есть атомный ледокольный флот... а все начиналось в СССР.
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3.
Мать и сын: 137-летняя Хпап Лазурия и её сын, 95 летний Дзукури Лазурия. Грузия, 1976 год.
Не знаю, правда это или нет, но то что люди эти очень пожилые, сразу бросается в глаза.
Фотографию этих людей сделал Серго Эдишерашвили, он сфотографировал эту пару абхазцев в Гудауты. И возраст он написал с их слов.
Как рассказывает сам Серго: «Когда я закурил, женщина преклонного возраста, завернула табак в бумагу и тоже закурила»
Фотографию этих людей сделал Серго Эдишерашвили, он сфотографировал эту пару абхазцев в Гудауты. И возраст он написал с их слов.
Как рассказывает сам Серго: «Когда я закурил, женщина преклонного возраста, завернула табак в бумагу и тоже закурила»
4.
Был Серго Эдишерашвили в этом районе вместе с японской делегацией, которая изучала секреты долголетия местных жителей.
5.
Петропавловский винокуренный завод. 1909 год.
В самом конце 19 века, в селе Петропавловка, в 5 км от Муромцево (Омская область), на берегу реки Шайтанки было построено новое кирпичное здание Петропавловского винокуренного завода.
Завод был оснащен новейшим на тот момент оборудованием, купленным за границей. В Западной Сибири, в начале 20-го века, завод по производству спирта уступал только Заводоуковскому.
В 20-х годах, уже прошлого столетия, завод был законсервирован и вновь он открылся только в 1936 году, но уже перешел на выработку крахмала и патоки. С начала 1970-х годов завод не функционирует.
Сейчас этот завод находится в полуразрушенном состоянии, несмотря на то, что это один из наиболее интересных памятников промышленной архитектуры в Омской области, отличающийся живописной объемной композицией.
Завод был оснащен новейшим на тот момент оборудованием, купленным за границей. В Западной Сибири, в начале 20-го века, завод по производству спирта уступал только Заводоуковскому.
В 20-х годах, уже прошлого столетия, завод был законсервирован и вновь он открылся только в 1936 году, но уже перешел на выработку крахмала и патоки. С начала 1970-х годов завод не функционирует.
Сейчас этот завод находится в полуразрушенном состоянии, несмотря на то, что это один из наиболее интересных памятников промышленной архитектуры в Омской области, отличающийся живописной объемной композицией.
7.
Группа юных археологов в палаточном лагере. 1988 год. Муромцевский район, Омская область.
Группа юных археологов из Омска, во главе с руководителем кружка при Дворце пионеров и школьников О. А. Милищенко, в палаточном лагере устроенном на берегу р. Тара экспедицией археолога Б. В. Мельникова.
8.
Строительство ДК Нефтяников. 1956 год. Омск
Начинали строить этот ДК по всем традициям того времени, с колоннами... но дело в том, что возникли какие-то проблемы с фундаментом, сроки затягивались и уже практически достроенную колоннаду пришлось снести...
13.
Фил ЭСПОЗИТО и Александр РАГУЛИН. 1972 год.
Для всех болельщиков хоккей, да что там болельщиков... для всех граждан СССР это было знаменательное событие. Суперсерия СССР-Канада.
А знаменательна она была тем, что после долгих переговоров, сомнений и споров, сильнейшие хоккеисты-любители встретились с лучшими хоккеистами-профессионалами. Без преувеличения можно сказать, что 1972 г. открыл новую эру в истории мирового хоккея.
А знаменательна она была тем, что после долгих переговоров, сомнений и споров, сильнейшие хоккеисты-любители встретились с лучшими хоккеистами-профессионалами. Без преувеличения можно сказать, что 1972 г. открыл новую эру в истории мирового хоккея.
14.
Студенчество, Новосибирск, Болотное. 1964 год. Автор Анатолий Кононенко.
Молодость, лето, каникулы, речка... самые добрые, самые лучшие воспоминания.
15.
Саамы села Йоканьга (Йоканга, Йофкуй-сийт). Вдали Ильинская церковь. 1929 год.
Село Йоканьга, ныне Островной - город в Мурманской области России, центр городского округа ЗАТО город Островной.
Островной расположен на побережье Баренцева моря, вблизи Йоканьгских островов, в 12 км от реки Йоканьга и к западу от мыса Святой Нос, в 360 км от Мурманска и 430 км от Архангельска. В городе находится военно-морская база Северного флота Гремиха.
На сегодняшний день население этого городка составляет 1589 человек. Островной является одним из самых маленьких городов России.
Островной расположен на побережье Баренцева моря, вблизи Йоканьгских островов, в 12 км от реки Йоканьга и к западу от мыса Святой Нос, в 360 км от Мурманска и 430 км от Архангельска. В городе находится военно-морская база Северного флота Гремиха.
На сегодняшний день население этого городка составляет 1589 человек. Островной является одним из самых маленьких городов России.
16.
П-ов Ямал. Правый берег Вэнуйеоу. Ямало-Ненецкий АО. 1972 год.
Со времен Советского Союза сохранилось бесчисленное множество различных фотографий, но вот снимков северных народов, как и самого Севера, не так уж и много.
На фотографии запечатлено ненецкое стойбище на правом берегу реки Вэнуйеоу.
На фотографии запечатлено ненецкое стойбище на правом берегу реки Вэнуйеоу.
17.
Административно-бытовой корпус рудника "Заполярный". Норильск. 1960-е годы.
Местные называют этот рудник Медвежий ручей. В этом карьере медную руду добывают открытым способом. Глубина выработки порядка 400 метров, а общая протяженность дорог по периметру карьера - более 30 км.
18.
Торжественное открытие памятника. Норильск. 1982 год.
Как напоминание о закрытом аэропорте "Надежда" в 1982 году в качестве памятника был установлен самолёт Ил-14. В 1992 году из-за крайней ветхости Ил-14 был демонтирован, двадцать лет постамент пустовал, но 11 июля 2012 года на том же месте установили Ан-26.
19.
Памятник первому металлу Норильска перед зданием АБК Медного завода. Норильск. 1983 год.
На этом месте теперь автостоянка, перед проходной. А "Стопарик" находится правее, в гордом одиночестве.)
21.
Привокзальная площадь в Новосибирске. На заднем плане строится 24-х этажная гостиница «Новосибирск». 70-е гг.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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