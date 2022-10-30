Удивительные, добрые, разнообразные фотографии, сделанные во времена Советского Союза

5.

В самом конце 19 века, в селе Петропавловка, в 5 км от Муромцево (Омская область), на берегу реки Шайтанки было построено новое кирпичное здание Петропавловского винокуренного завода.



Завод был оснащен новейшим на тот момент оборудованием, купленным за границей. В Западной Сибири, в начале 20-го века, завод по производству спирта уступал только Заводоуковскому.



В 20-х годах, уже прошлого столетия, завод был законсервирован и вновь он открылся только в 1936 году, но уже перешел на выработку крахмала и патоки. С начала 1970-х годов завод не функционирует.



Сейчас этот завод находится в полуразрушенном состоянии, несмотря на то, что это один из наиболее интересных памятников промышленной архитектуры в Омской области, отличающийся живописной объемной композицией.