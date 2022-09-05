Андре Гигант. Грустный финал человека, которого называли "восьмым чудом света"

27 января 1993 года Андре Гиганта не стало. Ему было 47 лет. Прах, согласно завещанию, которое он успел оставить, был развеян на его ранчо в США. Также известно, что у него осталась дочка по имени Робин Кристенсен. Именно ей и досталось его многомиллионное состояние, хотя сам Андре не признавал отцовство, поскольку никогда не был женат.