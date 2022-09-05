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Андре Гигант. Грустный финал человека, которого называли "восьмым чудом света"

Андре Гигант. Грустный финал человека, которого называли "восьмым чудом света"

Автор:
05 сентября 2022 10:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   андре гигант   личность   люди   реслинг   рост   судьба   фото   
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Он же просто Андре Рене Русимов. И сегодняшняя фотоподборка посвящена культовому французскому рестлеру ростом 224 сантиметров и весом в 236 килограмм. Согласитесь, фигура весьма внушительная?!

Честно говоря, ничего не смыслю в реслинге, но физические данные у парня были, конечно, за гранью разумного. И виной тому гигантизм, вызванный избытком гормона роста.

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Родился он во Франции в семье болгарско-польских иммигрантов. Но прославился буквально на весь мир. Сначала Европа, потом Япония, а потом Канада и США. Кстати, Андре Гигант, как его стали называть фанаты, стал первым членом Зала Славы WWF.

Кроме этого, Русимов был упомянут в Книге рекордов Гиннесса 1974 года, как самый высокооплачиваемый рестлер в истории на тот момент. При этом, как вспоминали его друзья и знакомые, это был мягкий, добрый и очень щедрый человек.

Также слыл известным любителем горячительных напитков. По свидетельствам друзей, за вечер выпивал не менее сотни бутылок пенного. Правда, иногда после такого падал и засыпал молодецким сном прямо на полу.

25 марта 1976 года Мохаммед Али и Андре Гигант встретились на пресс-конференции в Нью-Йорке. В рамках шоу-поединка боксер и рестлер должны были соревноваться на ринге. Но, увы, менеджеры не договорились.

Естественно, Андре с его уникальной фактурой не могли не пригласить и в кино. В его фильмографии более десятка кинофильмов.

К сожалению, у рестлера была редкая болезнь - акромегалия, которая с возрастом донимала его всё сильней.

27 января 1993 года Андре Гиганта не стало. Ему было 47 лет. Прах, согласно завещанию, которое он успел оставить, был развеян на его ранчо в США. Также известно, что у него осталась дочка по имени Робин Кристенсен. Именно ей и досталось его многомиллионное состояние, хотя сам Андре не признавал отцовство, поскольку никогда не был женат.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   андре гигант   личность   люди   реслинг   рост   судьба   фото   
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3  комментария
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Трям 52 минуты назад
Сколько про него постов только на фишках? 700? 800?
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Sata33 22 минуты назад
Как-то маловато , хотя бы фильмографию запилили бы ...
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