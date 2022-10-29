Венгрия отреставрировала и заново открыла памятник советским солдатам

В венгерском городе Дьере произошло знаменательное и удивительное для современной Европы событие.

29 октября там заново открыли советский военный памятник, который какое-то время находился на реставрации.

Причем, все работы проводились по инициативе местных властей и за счет местного же бюджета.

На фоне демонтируемых советских памятников в Польше, Прибалтике и ряде других «цивилизованных» европейских стран, когда освобожденных СССР от фашистского ига, но забывших об этом, Венгрия показала настоящий пример сохранения исторической памяти.

Венгры привели в порядок территорию захоронения на кладбище Надорвароши, отреставрировали центральный обелиск и скульптуру советского солдата, отремонтировали пьедестал, нанесли позолоту на уже порядком выцвевший герб СССР и пятиконечную звезду.

И никакой тебе ассоциации с «ненавистным» советским периодом. Потому что здесь люди научились правильно разделять эпохи.

Во время освобождения Венгрии от немцев, как пояснил российский посол в Будапеште Евгений Станиславов, на территории этой страны погибли десятки тысяч советских солдат.

И венгры просто помнят об этом – без всяких ссылок на других исторические времена.