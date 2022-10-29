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Венгрия отреставрировала и заново открыла памятник советским солдатам

Венгрия отреставрировала и заново открыла памятник советским солдатам

Автор:
29 октября 2022 23:42
Метки: венгрия   история   память   
198
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Страна наглядно показала всему миру, что такое настоящая историческая память и как ее надо беречь.

В венгерском городе Дьере произошло знаменательное и удивительное для современной Европы событие.


29 октября там заново открыли советский военный памятник, который какое-то время находился на реставрации.


Причем, все работы проводились по инициативе местных властей и за счет местного же бюджета.

На фоне демонтируемых советских памятников в Польше, Прибалтике и ряде других «цивилизованных» европейских стран, когда освобожденных СССР от фашистского ига, но забывших об этом, Венгрия показала настоящий пример сохранения исторической памяти.


Венгры привели в порядок территорию захоронения на кладбище Надорвароши, отреставрировали центральный обелиск и скульптуру советского солдата, отремонтировали пьедестал, нанесли позолоту на уже порядком выцвевший герб СССР и пятиконечную звезду.


И никакой тебе ассоциации с «ненавистным» советским периодом. Потому что здесь люди научились правильно разделять эпохи.


Во время освобождения Венгрии от немцев, как пояснил российский посол в Будапеште Евгений Станиславов, на территории этой страны погибли десятки тысяч советских солдат.

И венгры просто помнят об этом – без всяких ссылок на других исторические времена.

Источник:

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Метки: венгрия   история   память   
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24k
ПаганецЪ Час назад
Венгры - какие-то аномальные европейцы. Но правильные.
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Дмитрий Полчаса назад
В современных условиях довольно странно конечно читать о европейской стране. Тем более о Венгрии, воевавшей на стороне Адика с сотоварищами. Да ещё и отличившиеся на территории СССР убийствами населения и военнопленных. Но, опять же, всё зависит от руководства страны. Придут другие - снесут.
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иванов дмитрий 2 часа назад
Напомнить почему во время войны наши венгров\мадьяров в плен не брали ?
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