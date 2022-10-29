FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1586 постов • 315 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Кровавый спорт индейцев майя или зачем бить друг друга по голове шипастыми раковинами

Кровавый спорт индейцев майя или зачем бить друг друга по голове шипастыми раковинами

Автор:
29 октября 2022 09:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Оружие   индейцы   интересно   история   майя   факты   фото   
221
2

Перед Вами развёртка сосуда индейцев майя, которая имеет номер К700. Мы видим две команды по 3 бойца-боксера, каждая из которых использует ручное оружие из раковины. Одна команда носит маски, а другая команда носит головы ягуара в качестве трофейных голов на поясе сзади. Один человек из первой команды лежит на земле с отвалившейся маской.

Но как можно понять что происходит на изображении?


До начала 2000-х годов историки считали важнейшим видом спорта цивилизации индейцев майя ритуальную игру в мяч. Хотя еще в 1927 году появилось предположение, что некоторые рельефы и керамические сосуды демонстрируют нам что-то иное. Группы игроков со шлемами на голове и какими-то шарообразными предметами на руках были похожи на... боксёров. Свидетельства межличностных сражений уже тогда были доступны исследователям, но ошибочно отнесены к иконографии игры в мяч.


Фактически учёным просто не хватило последнего звена, которое они получили в 1976 году в виде росписного полихромного сосуда из южного Белиза. Затем теорию о ритуальных боях древних майя подкрепили находки со всей Мезоамерики. Особенно важной была серия гончарных фигурок позднего классического периода на(700–850 гг. н.э.) с изображением людей в "боксёрском" снаряжении, найденных в местечке Лубаантун.


Теперь мы можем сказать гораздо больше. Современные исследователи считают, что ритуальный бокс был, а местами и остается важным в жизни Мезоамерики. С использованием различных костюмов и снаряжения, этот вид спорта существовал от позднего доклассического периода (200 г. до н.э. – 300 г. н.э.) в Оахаке до наших дней в Герреро.


На основе изучения иконографии как водяного, так и огненного божества можно предположить, что схватка двух команд отражает противостояние между стихиями огня и воды. Ацтекский термин для обозначения войны (atl-tlachinolli) переводится как «вода и огонь». Некоторые источники фиксируют на фигурах бойцов атрибуты ягуара - божества подземного мира и сверхъестественного покровителя огня. С другой стороны мы видим команду божества дождя и воды.


Единоборство проводилось на возвышенности и имело целью вызвать важный для орошения дождь. После употребления алкоголя две команды по 3-5 человек начинали бой. Бойцы брали в руки "перчатки" из больших шипастых раковин и наносили другу удары до потери сознания. Иногда голову боксёров защищал глухой шлем из неизвестного материала.

Ритуальный бокс, был широко распространен во всей доколумбовой Мезоамерике. Этот кровавый спорт не ограничивался средой или только ритуальными мотивами. Но именно майя дали нам ключ к пониманию этого феномена. И теперь мы знаем, что если дружно и весело бить друг друга по голове острыми раковинами, то пойдёт долгожданный дождь (но это неточно).


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Оружие   индейцы   интересно   история   майя   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
albedo 2 часа назад
Что тут можно однозначно сказать:
"Цивилизованный Запад" во время эпохи "возрождения" (ренессанса)
Лихо уничтожил историю целого континента настолько "хорошо", что мы можем только догадываться как там жили многие цивилизации до прихода "просвященного" Запада.

И можно сделать вывод: нацизм и расизм была, есть и будет сутью "Западной цивилизации".
И я, русский, не хочу быть частью такой "цивилизации", как бы ни хотели этого наши либерасты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

479989



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление снайперской винтовки
Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление...
О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей
О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей
Набирающие популярность в сообществах
“Остров людоедов” или почему вокруг СССР сталинских времён ходит столько мифов
“Остров людоедов” или почему вокруг СССР сталинских времён ходит столько мифов
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Музыка в дорогу

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#история#аварии#фотографии#истории#Приколы#сатира#в мире
#Юмор#люди#подборка#картинки#автомобили#авто аварии#милота#дети#США#Toyota
#животные#факты#интересное#дтп#забавно#автомир#новости#Еда#Разное#Вещи
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" О старейшем грабителе в мире О старейшем грабителе в мире Зачем выпускают купюры номиналом в 0 евро? Зачем выпускают купюры номиналом в 0 евро? Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из стран мира Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из... Кто разбил Царь-колокол Кто разбил Царь-колокол

На что жалуетесь?

Вернуться