Кровавый спорт индейцев майя или зачем бить друг друга по голове шипастыми раковинами

Перед Вами развёртка сосуда индейцев майя, которая имеет номер К700. Мы видим две команды по 3 бойца-боксера, каждая из которых использует ручное оружие из раковины. Одна команда носит маски, а другая команда носит головы ягуара в качестве трофейных голов на поясе сзади. Один человек из первой команды лежит на земле с отвалившейся маской.
Но как можно понять что происходит на изображении?
До начала 2000-х годов историки считали важнейшим видом спорта цивилизации индейцев майя ритуальную игру в мяч. Хотя еще в 1927 году появилось предположение, что некоторые рельефы и керамические сосуды демонстрируют нам что-то иное. Группы игроков со шлемами на голове и какими-то шарообразными предметами на руках были похожи на... боксёров. Свидетельства межличностных сражений уже тогда были доступны исследователям, но ошибочно отнесены к иконографии игры в мяч.
Фактически учёным просто не хватило последнего звена, которое они получили в 1976 году в виде росписного полихромного сосуда из южного Белиза. Затем теорию о ритуальных боях древних майя подкрепили находки со всей Мезоамерики. Особенно важной была серия гончарных фигурок позднего классического периода на(700–850 гг. н.э.) с изображением людей в "боксёрском" снаряжении, найденных в местечке Лубаантун.
Теперь мы можем сказать гораздо больше. Современные исследователи считают, что ритуальный бокс был, а местами и остается важным в жизни Мезоамерики. С использованием различных костюмов и снаряжения, этот вид спорта существовал от позднего доклассического периода (200 г. до н.э. – 300 г. н.э.) в Оахаке до наших дней в Герреро.
На основе изучения иконографии как водяного, так и огненного божества можно предположить, что схватка двух команд отражает противостояние между стихиями огня и воды. Ацтекский термин для обозначения войны (atl-tlachinolli) переводится как «вода и огонь». Некоторые источники фиксируют на фигурах бойцов атрибуты ягуара - божества подземного мира и сверхъестественного покровителя огня. С другой стороны мы видим команду божества дождя и воды.
Единоборство проводилось на возвышенности и имело целью вызвать важный для орошения дождь. После употребления алкоголя две команды по 3-5 человек начинали бой. Бойцы брали в руки "перчатки" из больших шипастых раковин и наносили другу удары до потери сознания. Иногда голову боксёров защищал глухой шлем из неизвестного материала.
Ритуальный бокс, был широко распространен во всей доколумбовой Мезоамерике. Этот кровавый спорт не ограничивался средой или только ритуальными мотивами. Но именно майя дали нам ключ к пониманию этого феномена. И теперь мы знаем, что если дружно и весело бить друг друга по голове острыми раковинами, то пойдёт долгожданный дождь (но это неточно).
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Цивилизованный Запад" во время эпохи "возрождения" (ренессанса)
Лихо уничтожил историю целого континента настолько "хорошо", что мы можем только догадываться как там жили многие цивилизации до прихода "просвященного" Запада.
И можно сделать вывод: нацизм и расизм была, есть и будет сутью "Западной цивилизации".
И я, русский, не хочу быть частью такой "цивилизации", как бы ни хотели этого наши либерасты.