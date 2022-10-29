Интересные снимки отечественных артистов

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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
2.
Новогодний выпуск «Поле Чудес», 1991 год.
Это были съёмки новогоднего выпуска, вышедшего в эфир 27 декабря 1991 года, в котором играли двойники Ленина, Брежнева, Фиделя Кастро и др.
Это были съёмки новогоднего выпуска, вышедшего в эфир 27 декабря 1991 года, в котором играли двойники Ленина, Брежнева, Фиделя Кастро и др.
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7.
Александр Абдулов, 1986 год.
Вот так друзья телеграммой поздравили Абдулова с присвоением ему звания заслуженного артиста РСФСР!
Вот так друзья телеграммой поздравили Абдулова с присвоением ему звания заслуженного артиста РСФСР!
14.
Олег Янковский, Булат Окуджава, Татьяна Друбич и Александр Збруев на съемках фильма «Храни меня, мой талисман», 1986 год.
18.
Режиссер Александр Косарев, Светлана Тома, Галина Беляева и певец Александр Серов. на съемках фильма «Сувенир для прокурора», 1980-е годы.
«Сувенир для прокурора» - советский криминальный детектив, в котором снялись не только замечательные актеры Юрий Соломин, Галина Беляева, Ирина Короткова, Петр Вельяминов, Светлана Тома, Римма Маркова, но и известные советские исполнители Лариса Долина, Александр Серов.
«Сувенир для прокурора» - советский криминальный детектив, в котором снялись не только замечательные актеры Юрий Соломин, Галина Беляева, Ирина Короткова, Петр Вельяминов, Светлана Тома, Римма Маркова, но и известные советские исполнители Лариса Долина, Александр Серов.
20.
Юрий Николаев во время съемок в фильме Александра Косарева «Прежде, чем расстаться», 1980-е годы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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