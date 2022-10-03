Кто разбил Царь-колокол

Предтечи, в которых звонили

На Руси всегда любили колокольные звоны, и считалось, что чем больше колокол, тем сильнее он может звонить. Для московских царей это был ещё и способ утвердить себя и оставить память в потомстве.

Царь Борис Годунов в 1599 году повелел изготовить первый гигантский колокол. Он весил 33,6 тонны по нашим меркам. Его не стали поднимать на колокольню, а устроили ему особую деревянную звонницу на Ивановской (Соборной) площади Московского Кремля. В 1648 году во время Соляного бунта в Москве вспыхнул пожар, и звонница загорелась. От нагревания, а может быть от заливания раскалённой поверхности холодной водой, колокол раскололся.

Правивший тогда царь Алексей Михайлович сразу решил заменить повреждённый колокол ещё более гигантским. В этом он усматривал особое выражение благочестия (кстати, именно этот царь переименовал Фроловскую башню Кремля в Спасскую и произвёл многие иные «благочестивые» переименования привычной топонимики). В 1651 году царь повелел отлить колокол весом, на нашу мерку, 130 тонн.