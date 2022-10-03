Кто разбил Царь-колокол

У знаменитого московского Царь-колокола длинная предыстория.
Предтечи, в которых звонили
На Руси всегда любили колокольные звоны, и считалось, что чем больше колокол, тем сильнее он может звонить. Для московских царей это был ещё и способ утвердить себя и оставить память в потомстве.
Царь Борис Годунов в 1599 году повелел изготовить первый гигантский колокол. Он весил 33,6 тонны по нашим меркам. Его не стали поднимать на колокольню, а устроили ему особую деревянную звонницу на Ивановской (Соборной) площади Московского Кремля. В 1648 году во время Соляного бунта в Москве вспыхнул пожар, и звонница загорелась. От нагревания, а может быть от заливания раскалённой поверхности холодной водой, колокол раскололся.
Правивший тогда царь Алексей Михайлович сразу решил заменить повреждённый колокол ещё более гигантским. В этом он усматривал особое выражение благочестия (кстати, именно этот царь переименовал Фроловскую башню Кремля в Спасскую и произвёл многие иные «благочестивые» переименования привычной топонимики). В 1651 году царь повелел отлить колокол весом, на нашу мерку, 130 тонн.
Иноземные мастера отказались, и тогда за дело взялись московские литейщики во главе с Данилой Матвеевым. В 1654 году на Рождество новый Царь-колокол уже звонил. Его звук распространялся окрест Москвы на семь вёрст, вызывая у людей и животных неконтролируемую панику. Как теперь известно, звуковые волны от ударов в такой колокол распространяются в основном в диапазоне инфразвука, что и порождает такой эффект.
Первый раз новый Царь-колокол прослужил недолго: уже в 1655 году от него после сильного удара откололся кусок (деформации колокола могут возникать от звукового перенапряжения). Перезаливкой колокола занялся мастер Александр Григорьев, и вскоре колокол уже опять звонил, но только до 1661 года. Тогда он упал с канатов, на которых был подвешен. В 1674 году его подняли, и он звонил до 1701 года. В тот год в Москве случился очередной сильный пожар, и Царь-колокол постигла традиционная судьба: он раскололся.
Так что неправда, что Царь-колокола никогда не звонили. Звонили, хотя это относится не к ныне существующему, а к его предшественникам.
Конец колокольной гигантомании
За восстановление Царь-колокола решила взяться, за неимением у неё более серьёзных дел, «благочестивая» императрица Анна Иоанновна. В первый же год своего царствование (1730) она повелела изготовить колокол, используя материал предыдущего, весом в 200 тонн. За отливку взялся литейщик Иван Моторин, после его смерти работу возглавил его сын Михаил.
Отливали Царь-колокол непосредственно в Кремле, где вырыли глубокий котлован прямо на Ивановской площади. Напряжённая работа продолжалась ровно один год и один день: с 24 ноября 1734 по 25 ноября 1735 года.
После этого колокол продолжал находиться в яме: видимо, не знали, что с ним делать дальше. Между тем, 9 июня 1737 года в Москве снова случился пожар: он считался самым большим до знаменитого пожара 1812 года. Во время него от нового Царь-колокола и откололся кусок весом в 11 с половиной тонн.
До сих существует несколько версий, почему это произошло. Самая распространённая гласит, что загорелись деревянные подмостки и строения в яме с колоколом. Их стали заливать водой, от чего нагретый колокол и треснул. Есть и версия о падении Царь-колокола с горящих подмостков в котлован.
Так или иначе, новый Царь-колокол остался лежать в земле, и почти сто лет решали, что с ним делать. Рассматривались варианты его восстановления, но в конце концов решили не тратить на это дело казённые средства (время было уже рациональное), а просто поднять колокол на постамент и установить его на всеобщее обозрение. Это и было исполнено в 1836 году под руководством французского инженера Огюста Монферрана (архитектора Исаакиевского собора в Петербурге), причём в ходе этих работ неоднократно рвались канаты, с помощью которых колокол поднимали. С тех пор последний Царь-колокол, в который уже действительно никто не звонил, красуется на Ивановской площади Кремля.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Царь- пушка не стреляет, мать ити,
И ясно, что евреи виноваты,
Осталось только летопись найти.
И.Губерман