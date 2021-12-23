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Священника-рецидивиста нашли мертвым в собственном доме

Священника-рецидивиста нашли мертвым в собственном доме (2 фото)

Автор:
23 декабря 2021 17:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Священник   Церковь   епархия   игумен   ранение   рецидивист   собор   
1527
2

У него было несколько «ходок» за хранение наркотиков. Это не мешало ему служить игуменом в соборе.

О священнослужителе Артуре Ниволине узнали еще в 2006 году - когда его приняли с героином. За это он отсидел положенный срок и вернулся в лоно церкви. Но дух авантюризма не утратил.

В 2015 году Ниволин решил потроллить: позвонил секретарю верховного муфтия, представился митрополитом, и стал шумно возмущаться поведением мусульман. После этого Уфимская епархия долго оправдывалась, ее представители говорили, что Ниволин отлучен от сана и уже не имеет никакого отношения к церкви.

Затем Ниволин снова оказался на зоне и снова за хранение наркотиков. Прямо тянуло его в эту «бесовскую» область.

После отсидки он вроде бы взялся за ум, восстановился в церкви и даже стал игуменом Петропавловского кафедрального собора. Никого больше не троллил, не долбил наркотики, в общем, вел спокойную, «богобоязненную» жизнь. Или нет?

20 декабря его нашли мертвым в собственном доме. Рядом с ним лежал чемоданчик с набором приспособлений для курения веществ и использованные презервативы. Священник скончался от нескольких ножевых ранений.

Бесы из числа подозреваемых исключаются, других версий пока нет. Ниволин вел замкнутый образ жизни и откуда у него все это добро, а главное - кто убийца, следствие только будет выяснять.

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Метки: Священник   Церковь   епархия   игумен   ранение   рецидивист   собор   
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28  комментариев
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61k
Опиум для народа Час назад
Стоит перефразировать вопрос к священнослужителям.
Так "почем героин для народа"?)))
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9k
Andrey Komarov 19 минут назад
Священник-рецедивист. Звучит как то....не знаю даже!
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8k
Mauritanien 20 минут назад
Он еще и пидо@рок... Погуглите, ссылку скинуть не дают - спам

Фишки, с куя ссылка стала спамом? Дебилы
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9k
Uron 21 минуту назад
Каков поп таков и приход....
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9k
Алексей Полчаса назад
господь ниспослал ему ножевые ранения
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Господь призвал...
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22k
ПаганецЪ 45 минут назад
(С) У него было несколько «ходок» за хранение наркотиков. Это не мешало ему служить игуменом в соборе.(/С)

Не, а чего такого-то? Просто фразу "опиум для народа" чувак воспринял буквально...
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551
SHAGREEN 46 минут назад
Преобразовывал опиум для народа в героин для себя.
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26k
Мангуст 46 минут назад
А пруфы есть? Или очередной наброс говна на вентилятор?
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3k
foggen2 58 минут назад
Как ту не припомнить анекдот-
"-Как то раз дьякон Никодим по рассеянности заправил кадило не ладаном а отборной травкой.Такого прихода церковь ещё не видела....."
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40
Никита Казанцев Час назад
Бес попутал а судя по презервативам еще и износиловал
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−19
На хер ЗАПАД! Час назад
Прихожане - прихожаются
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−19
На хер ЗАПАД! Час назад
Вроде факт,какую смесь они в кадило закидывают...
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28k
Alex Час назад
У муфтия поспрошайте, он пояснит че почем кто за что
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2k
Роман Гамзалиев Час назад
Честно никогда не думал , что церковь так бывших коллег "прощает" видимо очень был успешен в служение ...
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27k
Aqueronte Час назад
Неисповедимы пути господни
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21
Татьяна Застелюк Час назад
Окаянный наверное не до конца покаялся,снова видать с бесами попутался.
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109
Джон Час назад
Нет такой должности игумен собора!
Либо игумен монастыря либо настоятель собора.
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165
Nаnе First NameLаst Джон Час назад
А монастырь собора есть должность?
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