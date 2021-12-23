Священника-рецидивиста нашли мертвым в собственном доме

У него было несколько «ходок» за хранение наркотиков. Это не мешало ему служить игуменом в соборе.
О священнослужителе Артуре Ниволине узнали еще в 2006 году - когда его приняли с героином. За это он отсидел положенный срок и вернулся в лоно церкви. Но дух авантюризма не утратил.
В 2015 году Ниволин решил потроллить: позвонил секретарю верховного муфтия, представился митрополитом, и стал шумно возмущаться поведением мусульман. После этого Уфимская епархия долго оправдывалась, ее представители говорили, что Ниволин отлучен от сана и уже не имеет никакого отношения к церкви.
Затем Ниволин снова оказался на зоне и снова за хранение наркотиков. Прямо тянуло его в эту «бесовскую» область.
После отсидки он вроде бы взялся за ум, восстановился в церкви и даже стал игуменом Петропавловского кафедрального собора. Никого больше не троллил, не долбил наркотики, в общем, вел спокойную, «богобоязненную» жизнь. Или нет?
20 декабря его нашли мертвым в собственном доме. Рядом с ним лежал чемоданчик с набором приспособлений для курения веществ и использованные презервативы. Священник скончался от нескольких ножевых ранений.
Бесы из числа подозреваемых исключаются, других версий пока нет. Ниволин вел замкнутый образ жизни и откуда у него все это добро, а главное - кто убийца, следствие только будет выяснять.
Источник:
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Так "почем героин для народа"?)))
Фишки, с куя ссылка стала спамом? Дебилы
Не, а чего такого-то? Просто фразу "опиум для народа" чувак воспринял буквально...
"-Как то раз дьякон Никодим по рассеянности заправил кадило не ладаном а отборной травкой.Такого прихода церковь ещё не видела....."
Хотя с кем я говорю...
Либо игумен монастыря либо настоятель собора.