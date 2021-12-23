Священника-рецидивиста нашли мертвым в собственном доме

О священнослужителе Артуре Ниволине узнали еще в 2006 году - когда его приняли с героином. За это он отсидел положенный срок и вернулся в лоно церкви. Но дух авантюризма не утратил.

В 2015 году Ниволин решил потроллить: позвонил секретарю верховного муфтия, представился митрополитом, и стал шумно возмущаться поведением мусульман. После этого Уфимская епархия долго оправдывалась, ее представители говорили, что Ниволин отлучен от сана и уже не имеет никакого отношения к церкви.

Затем Ниволин снова оказался на зоне и снова за хранение наркотиков. Прямо тянуло его в эту «бесовскую» область.

После отсидки он вроде бы взялся за ум, восстановился в церкви и даже стал игуменом Петропавловского кафедрального собора. Никого больше не троллил, не долбил наркотики, в общем, вел спокойную, «богобоязненную» жизнь. Или нет?