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Снайперы в ВОВ

Снайперы в ВОВ

Автор:
23 апреля 2023 03:10
Метки: Предельная дистанция стрельбы   Снайпер   открытый прицел   
1100
2

В 1944 г. в войска рассылался вопросник по деятельности снайперов. Довольно большой, 34 вопроса. Какого-то общего обобщения результатов не видел, но ответы попадаются:


Если отжать суть дела из ответов, присланных из 5-й ударной армии (она тогда была в южном секторе фронта, проблемное место, шерпенский плацдарм) будет такая картина. Во-первых, снайперы всегда работали парами.


Во-вторых, открытый прицел снайпера использовали на расстоянии до 200 м при ведении огня из узкой бойницы или густого кустарника, закрывающих оптический прицел, а также при скоростной стрельбе по атакующему или контратакующему противнику.


Во всех остальных случаях использовался и предпочитался оптический прицел. Предельная дистанция стрельбы с открытым прицелом - 400 м, с оптическим 1000 метров (в кино нам обязательно покажут охотника, стреляющего далеко с открытого).


Огонь велся в основном на расстояние до 300 метров, реже 300-800 метров и в отдельных случаях до 1000 метров. При этом попадали и в мелкие цели, приводился пример "разбить стереотрубу" с 250 метров.


Для наблюдения снайперы предпочитали пользоваться биноклем т.к. он обладает более широким полем зрения, по сетке удобно определять расстояния. В отсутствие бинокля приходилось пользоваться для наблюдения прицелом.


При бое в населенном пункте для позиции снайпера обычно выбирали, нет не чердаки, а каменные подвалы, нижние этажи каменных зданий, развалины строений.


Снайперы предпочитали прицел ПУ (Прицел Укороченный, 1940 г.), хорошая светосила и видимость. Необходимости в самозарядной снайперке не видели - "затрудняет наблюдение за целью после выстрела, теряет направление и не всегда обеспечивает готовность к следующему выстрелу". Из пожеланий были глушители (да, "банки" хотели уже в 44-м) и шестикратный прицел.


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Метки: Предельная дистанция стрельбы   Снайпер   открытый прицел   
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8  комментариев
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vasileff4 13 часов назад
Есть ещё способ определять расстояние. Зная заранее высоту телеграфного столба например, можно методом триангуляции вычислять расстояние до цели. Я использовал большой палец руки или кусок линейки например.
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