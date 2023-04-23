Снайперы в ВОВ

В 1944 г. в войска рассылался вопросник по деятельности снайперов. Довольно большой, 34 вопроса. Какого-то общего обобщения результатов не видел, но ответы попадаются:
Если отжать суть дела из ответов, присланных из 5-й ударной армии (она тогда была в южном секторе фронта, проблемное место, шерпенский плацдарм) будет такая картина. Во-первых, снайперы всегда работали парами.
Во-вторых, открытый прицел снайпера использовали на расстоянии до 200 м при ведении огня из узкой бойницы или густого кустарника, закрывающих оптический прицел, а также при скоростной стрельбе по атакующему или контратакующему противнику.
Во всех остальных случаях использовался и предпочитался оптический прицел. Предельная дистанция стрельбы с открытым прицелом - 400 м, с оптическим 1000 метров (в кино нам обязательно покажут охотника, стреляющего далеко с открытого).
Огонь велся в основном на расстояние до 300 метров, реже 300-800 метров и в отдельных случаях до 1000 метров. При этом попадали и в мелкие цели, приводился пример "разбить стереотрубу" с 250 метров.
Для наблюдения снайперы предпочитали пользоваться биноклем т.к. он обладает более широким полем зрения, по сетке удобно определять расстояния. В отсутствие бинокля приходилось пользоваться для наблюдения прицелом.
При бое в населенном пункте для позиции снайпера обычно выбирали, нет не чердаки, а каменные подвалы, нижние этажи каменных зданий, развалины строений.
Снайперы предпочитали прицел ПУ (Прицел Укороченный, 1940 г.), хорошая светосила и видимость. Необходимости в самозарядной снайперке не видели - "затрудняет наблюдение за целью после выстрела, теряет направление и не всегда обеспечивает готовность к следующему выстрелу". Из пожеланий были глушители (да, "банки" хотели уже в 44-м) и шестикратный прицел.
Источник:
- Как мать-одиночка ликвидировала 309 немцев на войне
- Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление снайперской винтовки
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- "Леди Смерть" Людмила Павличенко
Они находились на правом, высоком берегу реки, а советские войска на левом.
Соответственно, артиллерия фашистов била достаточно метко и без особых заморочек.
Урон для нас от таких ударов был ощутимый.
И тут дело даже не в технике, что выбывала из строя, а в солдатских смертях.
Но вот, как-то командование заметило, что одна из боевых частей в этой гибельной статистике выглядит на порядок лучше других.
У всех каждый день потери, а эти, как заколдованные.
Ни осколки солдат не берут, ни снаряды в ее расположении не рвутся.
Сначала подумали, что очковтирательством занимаются и поехал, было, замполит допрашивать их комбата «с пристрастием», а потом прикинули, что тут как-то все действительно так.
Обмануть невозможно.
Люди все живы.
Техника цела.
Часть стоит на передовой позиции и никуда не делась.
В чем же секрет?
Когда поняли, то не знали, то ли смеяться над немецкой глупостью, то ли благодарить фрицев за их недогадливость.
Дело в том, что комбат этой части оказался не кадровым офицером, а бывшим школьным учителем физики, который до войны, из года в год объяснял своим ученикам всякие свойства природы и показывал, как и что человек вокруг себя видит.
В том числе рассказывал про такую вещь, как оптическая перспектива.
Встав на незащищенную позицию и понимая, что немцы ее очень хорошо простреливать станут, он приказал солдатам нарастить высоту всех телеграфных столбов, что вокруг стояли, на полтора два метра.
И когда немецкие артиллеристы, вычисляя расстояние выстрела, берут в расчет известную им стандартную высоту телеграфного столба, то ошибаются в ней на полтора два метра.
Они же кроме столбов других ориентиров вокруг не имеют.
Замеряют столб, как с их расстояния виден, делают подсчет и…
Постоянно промахиваются и кладут снаряды со 100 150 метровым недолетом.
Надо ли говорить, что эти хитрость бывшего учителя немедленно были применена всеми нашими частями.