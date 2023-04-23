Снайперы в ВОВ

Если отжать суть дела из ответов, присланных из 5-й ударной армии (она тогда была в южном секторе фронта, проблемное место, шерпенский плацдарм) будет такая картина. Во-первых, снайперы всегда работали парами.

Во-вторых, открытый прицел снайпера использовали на расстоянии до 200 м при ведении огня из узкой бойницы или густого кустарника, закрывающих оптический прицел, а также при скоростной стрельбе по атакующему или контратакующему противнику.

Во всех остальных случаях использовался и предпочитался оптический прицел. Предельная дистанция стрельбы с открытым прицелом - 400 м, с оптическим 1000 метров (в кино нам обязательно покажут охотника, стреляющего далеко с открытого).

Огонь велся в основном на расстояние до 300 метров, реже 300-800 метров и в отдельных случаях до 1000 метров. При этом попадали и в мелкие цели, приводился пример "разбить стереотрубу" с 250 метров.

Для наблюдения снайперы предпочитали пользоваться биноклем т.к. он обладает более широким полем зрения, по сетке удобно определять расстояния. В отсутствие бинокля приходилось пользоваться для наблюдения прицелом.

При бое в населенном пункте для позиции снайпера обычно выбирали, нет не чердаки, а каменные подвалы, нижние этажи каменных зданий, развалины строений.

Снайперы предпочитали прицел ПУ (Прицел Укороченный, 1940 г.), хорошая светосила и видимость. Необходимости в самозарядной снайперке не видели - "затрудняет наблюдение за целью после выстрела, теряет направление и не всегда обеспечивает готовность к следующему выстрелу". Из пожеланий были глушители (да, "банки" хотели уже в 44-м) и шестикратный прицел.