Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил

Недолго думая, наш стрелок залез в логово фашиста и снял телефонную трубку:



-Вас воллен зи? (Что вы хотите?) - спросил я вежливо.

-Во ист ду? (Где ты?)

- А... пошёл ты...

- Вас, вас?! (Что, что?!) - раздалось в трубке.

- Да не нас, а вас! - ответил я и бросил трубку.



"Бежать пора", - решил я и, срезав ножом аппарат, забрал его с собой. (Там же)



В 1942 году после нескольких ранений Евгений Адрианович Николаев был переведен в военную контрразведку, впоследствии СМЕРШ. На тот момент на его счету было уже 324 уничтоженных врага. За годы войны он был награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны, а еще именными часами и именной снайперской винтовкой.



...несмотря на ружейно-пулеметный обстрел тов. Николаев не покидая своей огневой позиции своим огнем сражает группы и одиночки, ни один фашист не проходил безнаказанно... (Из представления к ордену Красной Звезды на Николаева Евгения Адриановича)

После войны Евгений Адрианович работал художником-ретушером в газете "Тамбовская правда". Книга с его воспоминаниями "Звезды на винтовке" увидела свет в 1982 году. На винтовке героя и впрямь были нарисованы звезды.



Сам Евгений Адрианович проживал в Тамбове. Героя не стало в феврале 2002 года. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. За свою жизнь он успел побывать художником, писателем и стать одним из самых результативных снайперов. Последнее занятие далось ему особенно хорошо. Благодаря ему и таким, как он, наша Родина осталась свободна. Нам же остается лишь чтить подвиг героев. А еще сделать все, чтобы избегать войн в дальнейшем.