15 неожиданных находок, которые люди обнаружили на пляже

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Во время прогулок по пляжу люди порой находят странные предметы. Не всегда они могут их идентифицировать, но от этого становится еще трепетнее на душе. Ведь можно подумать, что отыскался настоящий клад или другая диковинка!
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А вы находили что-нибудь интересное на пляже?
Источник:
АНТИФИШКИ
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