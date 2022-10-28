В Кунцево посреди улицы злоумышленник избил женщину, чтобы ее ограбить. Его не смутили ни люди на остановке, ни дневное время

FISHKINET
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber 20 причин подписаться на канал Фишек в Viber Неутешительные итоги первой школьной четверти, которую мы как-то вытянули Неутешительные итоги первой школьной четверти, которую мы как-то... 12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно 12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и... Владимир Путин на заседании куба "Валдай" рассказал анекдот про замерзающего европейского мальчика Владимир Путин на заседании куба "Валдай" рассказал анекдот про... Подборка автоприколов на пятницу Подборка автоприколов на пятницу Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет» Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют... Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо этого бежала с позором Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить... 45 восхитительно абсурдных фото с животными, о контексте которых остается лишь догадываться 45 восхитительно абсурдных фото с животными, о контексте которых... Майкл Джей Фокс о смерти матери, четырех переломах и прогрессировании болезни Паркинсона Майкл Джей Фокс о смерти матери, четырех переломах и... Твори добро. История одной бродячей кошки Твори добро. История одной бродячей кошки Бодипозитив ≠ ожирение Бодипозитив ≠ ожирение Шахтер стал героем соцсетей и заслужил звание "отец года" Шахтер стал героем соцсетей и заслужил звание "отец года" Рубить-колотить: мультитулы на все случаи жизни Рубить-колотить: мультитулы на все случаи жизни Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Мальчик получил в подарок щенка и не смог сдержать эмоции Мальчик получил в подарок щенка и не смог сдержать эмоции Почувствуй разницу: съемка луны смартфонами iPhone и Xiaomi Почувствуй разницу: съемка луны смартфонами iPhone и Xiaomi Забавный разговор мужчины и его бабушки Забавный разговор мужчины и его бабушки Зачем древнегреческие моряки ежедневно вытаскивали свои корабли на сушу Зачем древнегреческие моряки ежедневно вытаскивали свои корабли на...
В Кунцево посреди улицы злоумышленник избил женщину, чтобы ее ограбить. Его не смутили ни люди на остановке, ни дневное время

В Кунцево посреди улицы злоумышленник избил женщину, чтобы ее ограбить. Его не смутили ни люди на остановке, ни дневное время

Автор:
28 октября 2022 11:51
Метки: Кунцево   безразличие   ограбление   
223
1

Только один прохожий попытался заступиться. К счастью, пострадавшая умудрилась одной рукой отбиться от преступника, а другой - позвонить в полицию. Злоумышленник смог забрать 25 тысяч рублей , но его смогли быстро задержать.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Кунцево   безразличие   ограбление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
87k
parallax 46 минут назад
Прям как в Бразилии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt Минуту назад
Люди-то чего сидят? Фигня какая-то. Что-то тут не так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 39 минут назад
Дичь конечно( ...а народ просто смотрит как человека бьют и грабят средь бела дня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Rus77 45 минут назад
И опять приезжий мамбет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
antonium

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9317



Другие посты автора
Популярное
Курс экономической теории в мемах
Курс экономической теории в мемах
8 реальных, но чрезвычайно странных требований из контрактов знаменитостей
8 реальных, но чрезвычайно странных требований из контрактов знаменитостей
Набирающие популярность
Жители Латвии пилят лавочки на дрова
Жители Латвии пилят лавочки на дрова
Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались
Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#подборка#аварии#авто аварии#Приколы#удивительно#в мире#креатив#природа
#Юмор#интересное#дтп#картинки#история#СССР#автомобили#Еда#милота#Россия
#животные#интересно#люди#фотографии#дети#факты#автомир#забавно#новости#Toyota
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Как воришка на Тауэр дерзнул замахнуться, и что из этого получилось Как воришка на Тауэр дерзнул замахнуться, и что из этого получилось В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник «Ограбление века - часть 2»: в Тольятти кавказцы ограбили секс-шоп и похитили вибраторы «Ограбление века - часть 2»: в Тольятти кавказцы ограбили секс-шоп и похитили вибраторы «Ограбление века - бессмысленное и беспощадное»: два приятеля решили обнести пункт выдачи товаров, но что-то пошло не по плану «Ограбление века - бессмысленное и беспощадное»: два приятеля решили обнести пункт выдачи... Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски

На что жалуетесь?

Вернуться