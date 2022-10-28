В Кунцево посреди улицы злоумышленник избил женщину, чтобы ее ограбить. Его не смутили ни люди на остановке, ни дневное время

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Только один прохожий попытался заступиться. К счастью, пострадавшая умудрилась одной рукой отбиться от преступника, а другой - позвонить в полицию. Злоумышленник смог забрать 25 тысяч рублей , но его смогли быстро задержать.
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Метки: Кунцево безразличие ограбление
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