Тайна захоронения Лилли Э.Грей, ставшей жертвой Зверя 666

В обычном ничем не примечательном местечке – на кладбище Солт-Лейк-Сити есть необычное захоронение. Надгробная плита или, точнее, выбитая на ней эпитафия привлекает внимание каждого, кто её видел, вызывая какой-то иррациональный страх.
Обычная скромная мраморная плита, имя, даты (6 июня 1881 г. и 14 ноября 1958 г.) А самым странным кажется уточнение – Жертва Зверя 666.
В медицинской документации причины смерти Лилли значатся как естественные. Возможно, свет на загадку мог бы пролить супруг женщины, но когда молва о странном надгробии пошла в народ и получила широкое распространение, вдовца уже не было в живых.
Элмер Льюис Грей не отличался примерным поведением и неоднократно отбывал наказание за различные правонарушения. При этом Лилли почему-то вышла за него замуж, причем уже будучи в почтенном возрасте 72 лет.
Поэтому исследователи паранормальных и загадочных явлений склоняются к версии, что именно муж был тем самым Зверем, виновным (прямо или косвенно) в смерти женщины.
Если обратиться к символике, то на плите Лилли изображены примулы. В соответствии с распространенным значением, это цветы молодости, печали, надежды и вечной любви. Но у них есть и другое значение: вечернюю примулу называют Дьявольским фонарем. И в эпоху Средневековья цветок был обязательным элементом ведьминского арсенала. Неужели благообразная старушка промышляла ведьмовством?
Между тем как у самого Элмера, могила которого почему-то находится в отдалении от супруги, полувросшую в землю плиту украшают нарциссы. А эти цветы – символ себялюбия и эгоизма. Вряд ли это случайный выбор оформления.
Некоторые предполагают, что ничего мистического в смерти пожилой леди нет. Она просто стала жертвой автомобильной аварии на шоссе 666. Очень длинное, оно славится не только названием, но и большим количеством аварий со смертельным исходом, которые стали нормой на безлюдных участках. А ради красного словца приписали Зверя, олицетворение убийственной дороги.
Есть и версия, недоказанная, что к гибели Лилли косвенно причастен оккультист Алистер Кроули. Который как раз и называл себя Зверем 666.
Но в любом случае место погребения обычной заурядной пожилой дамы (Лилли ушла из жизни в возрасте 78 лет) стало местной достопримечательностью. И головной болью для служителей кладбища, которым регулярно приходится убирать окружающую территорию от остатков присутствия сатанистов и прочих любителей зла, устраивающих по ночам дурацкие и псевдомагические ритуалы и оставляющих свечные огарки, пентаграммы, тушки животных и прочую пакость.
А как бы вы объяснили странную надпись на плите?
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. На могильной плите цветы похожи на примулу. Но листья не примулы.
3. Скорее уж шиповник изображен. Или что еще из розоцветных.