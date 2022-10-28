Тайна захоронения Лилли Э.Грей, ставшей жертвой Зверя 666

Поэтому исследователи паранормальных и загадочных явлений склоняются к версии, что именно муж был тем самым Зверем, виновным (прямо или косвенно) в смерти женщины.

Если обратиться к символике, то на плите Лилли изображены примулы. В соответствии с распространенным значением, это цветы молодости, печали, надежды и вечной любви. Но у них есть и другое значение: вечернюю примулу называют Дьявольским фонарем. И в эпоху Средневековья цветок был обязательным элементом ведьминского арсенала. Неужели благообразная старушка промышляла ведьмовством?

Между тем как у самого Элмера, могила которого почему-то находится в отдалении от супруги, полувросшую в землю плиту украшают нарциссы. А эти цветы – символ себялюбия и эгоизма. Вряд ли это случайный выбор оформления.