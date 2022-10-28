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Птички-алкоголички: почему осенью птицы уходят в запой

Птички-алкоголички: почему осенью птицы уходят в запой

Автор:
28 октября 2022 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   алкоголики   города   животные   интересное   помощь   птицы   фото   
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Жители крупных городов начали находить на улице пьяных птичек. Свиристели, синицы, воробьи и другие мелкие городские птички внезапно стали напиваться, буянить, драться друг с другом, а потом лежать на земле без движения. Встречая таких птиц, люди пытаются им помочь, но могут сделать только хуже.

Сначала давайте разберёмся, почему каждую осень птицы уходят в такой жёсткий запой, что не могут себя контролировать и потом пьяные валяются на асфальте. Виной всему забродившие ягоды. Из-за перепада температур ягоды на деревьях начинают бродить и становятся "крепкими" для птиц.

Причём, по мнению орнитологов, птицы напиваются каждую осень специально. Они знают, как на них действуют забродившие ягоды, но всё равно их клюют.

«Когда стая свиристелей находит такие забродившие ягоды, они будут возвращаться, пока все это дело не склюют.», — рассказал эксперт.

У птиц очень быстрый метаболизм, поэтому они трезвеют буквально за пять-шесть часов.

Все упирается в меру, как и у любых живых существ. Избыток алкоголя приводит к состоянию опьянения и его последствиям. Птица теряет координацию, не может летать и либо сидит, либо вообще падает в бессознательном состоянии.

Это самое опасное время для птицы. Её может схватить хищники или она просто замёрзнет на земле.

«Хронических алкоголиков среди птиц не бывает. Но лишь потому, что они не могут допиться до этого состояния: их либо кто-то сожрет, либо замерзнут насмерть. Вытрезвителя нет, заботливых родственников нет — никто не подберет, не согреет и не отмоет. Они будут предоставлены сами себе и до алкоголизма просто не дотянут», — резюмировал орнитолог.

Если вы нашли птицу в состоянии опьянения и она дается вам в руки, то нужно просто выполнить функцию вытрезвителя. Принести ее домой или в безопасное место, чтобы пичуга это состояние пережила и никто ее не съел. Когда придет в себя, можно попоить водичкой и предложить корм. А дальше, как только она встанет на крыло, отпустить.АП

По мнению учёных, в повальном алкоголизме птицы виноваты люди. Да-да! По наблюдениям специалистов, именно в городах больше всего птиц-алкоголиков. Виной тому много деревьев с маленькими ягодками (например, рябины) и дурной пример.

Отмечено, что пьянство среди птиц чаще всего встречается у городских видов, живущих в той же среде: попугаи, голуби, чайки, воробьи и куры.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   алкоголики   города   животные   интересное   помощь   птицы   фото   
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4  комментария
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Осенняя депрессия - она такая...
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8k
Regerald 8 минут назад
Все мы немного свиристели...
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−12
MR Час назад
юху
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23k
Влад Час назад
Почему напиваются? Да потому что могут.
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