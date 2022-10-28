Птички-алкоголички: почему осенью птицы уходят в запой

Сначала давайте разберёмся, почему каждую осень птицы уходят в такой жёсткий запой, что не могут себя контролировать и потом пьяные валяются на асфальте. Виной всему забродившие ягоды. Из-за перепада температур ягоды на деревьях начинают бродить и становятся "крепкими" для птиц.

Причём, по мнению орнитологов, птицы напиваются каждую осень специально. Они знают, как на них действуют забродившие ягоды, но всё равно их клюют.

«Когда стая свиристелей находит такие забродившие ягоды, они будут возвращаться, пока все это дело не склюют.», — рассказал эксперт.

У птиц очень быстрый метаболизм, поэтому они трезвеют буквально за пять-шесть часов.