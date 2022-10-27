Жуткий Хэллоуин: костюмы прошлого, которыми впору пугать и взрослых

Вот только сейчас они состязаются в том, у кого он будет ярче, красивее и сложнее. Правда, все забывают о том, что он ещё и должен быть страшным. Возможно, раньше тоже хотели сделать костюм привлекательным, вот только по итогу он всегда выходил жутким.

По крайней мере, таковыми выглядят костюмы на следующих фотографиях.