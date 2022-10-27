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Жуткий Хэллоуин: костюмы прошлого, которыми впору пугать и взрослых

Жуткий Хэллоуин: костюмы прошлого, которыми впору пугать и взрослых

Автор:
27 октября 2022 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: жуть   из прошлого   костюмы   подборка   фотографии   хэллоуин   
783
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Как известно, Хэллоуин в западных странах всегда отмечают с размахом. Дошёл он в той или иной вариации и до нас, слившись с нашей культурой. Несмотря на то, праздник на следующей неделе, люди уже начинают задумываться о костюмах.

Вот только сейчас они состязаются в том, у кого он будет ярче, красивее и сложнее. Правда, все забывают о том, что он ещё и должен быть страшным. Возможно, раньше тоже хотели сделать костюм привлекательным, вот только по итогу он всегда выходил жутким.


По крайней мере, таковыми выглядят костюмы на следующих фотографиях.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: жуть   из прошлого   костюмы   подборка   фотографии   хэллоуин   
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1  комментарий
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Александр Час назад
Ну так правильно, страшные костюмы должны пугать.
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Антибиотик
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