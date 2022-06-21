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Сообщество Без кота и жизнь не та 1332 поста • 438 подписчиков подписаться
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35 фото уморительных кошек и их безумных выходок

35 фото уморительных кошек и их безумных выходок

Автор:
21 июня 2022 23:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Фотоподборка   Юмор   животные   кошки   смешные кошки   фотографии из соцсетей   
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Есть что-то такое в кошках, что неизбежно нас привлекает. Их трогательное очарование, пушистость, грациозность и неуклюжесть одновременно, непредсказуемость и, конечно же, кошачья логика, которую просто не описать словами. К счастью, картинка стоит тысячи слов, и эта подборка фотографий из твиттер-аккаунта с забавным названием «Кошки с одной мозговой клеткой» очень точно передает, каково это — быть владельцем неугомонного котейки.

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Источник:

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Метки: Фотоподборка   Юмор   животные   кошки   смешные кошки   фотографии из соцсетей   
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Wertos 2 часа назад
это мой
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