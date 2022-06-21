35 фото уморительных кошек и их безумных выходок

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Есть что-то такое в кошках, что неизбежно нас привлекает. Их трогательное очарование, пушистость, грациозность и неуклюжесть одновременно, непредсказуемость и, конечно же, кошачья логика, которую просто не описать словами. К счастью, картинка стоит тысячи слов, и эта подборка фотографий из твиттер-аккаунта с забавным названием «Кошки с одной мозговой клеткой» очень точно передает, каково это — быть владельцем неугомонного котейки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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