Ушедший в Джуманджи

29 января 2013 года состоялся релиз альбома «Посвящение Михею» по материалам концерта «10 лет памяти Михея», прошедшего 1 ноября 2012 года в Москве при участии Первого Музыкального Издательства и компании «Твой Концерт». Специально для сборника, и в память о солисте МиД, свои кавер-версии на песни Михея представили Ёлка, Польна, Бумбокс, Банд’Эрос, Каста, Дорн, Via Чаппа, Баста, Пицца, Галанин, Даша Суворова, Стил, Nanik и DJ LA. А журнал «Коммерсантъ-Weekend», делая обзор на сборник, назвал певицу Ёлку одним из прямых последователей Михея.



Награды и достижения:



В 1988 году в составе дуэта Точка Замерзания Михей занял 2-е место на Всесоюзном фестивале «Breaka-maker'88» в Донецке.

21 апреля 1991 года BadB с песнями «Донецкий край» и «What is Love» на 1-ом Всесоюзном фестивале рэп-музыки «Рэп-ПИК-91» в ЛДМ занял 1-е место.

В июле 1991 года BadB получил гран-при на 1-ом рэп-фестивале, организованным студией «Класс» С. Обухова в парке им. Горького. Председателем жюри был А. Троицкий. Группа выступила с песней «Дети сатаны» с альбома «Выше закона».

В августе 1992 года BadB получил гран-при на 2-ом рэп-фестивале. Ведущими фестиваля были Лолита Милявская и Александр Цекало (кабаре-дуэт Академия).

В 1998 году клип на песню «Городская тоска» BadB был номинирован на «Видео года» на церемонии вручения «Funny House Dance Awards'97» за достижения в танцевальной культуре, учреждённой радио «Максимум» и «Райс-ЛИС’С». Церемония прошла в СК «Олимпийский» и транслировалась по телеканалу Муз-ТВ.

В 1998 году BadB получил титул «Культовая группа» на церемонии вручения премий за достижения в области хип-хоп-культуры «Голос улиц», прошедшей в МДМ. Одним из организаторов действа был ШЕFF, в связи с чем гл. редактор журнала «RAPпресс», Константин «Крыж» Небесных, назвал номинацию сомнительной, поскольку никаких опросов не проводилось.

В декабре 2002 года Михей был посмертно номинирован на премию «Солист года» в музыкальной рубрике «Звуковая дорожка» газеты «МК».

В 2010 году, по итогам опроса молодых российских музыкантов, редакторы «Афиши» Александр Горбачёв и Григорий Пророков поместили альбомы «Сука любовь» и «Город джунглей» в список «50 лучших русских альбомов всех времён».

В 2011 году «Афиша» поместила «Суку…» в список «99 русских хитов за последние 20 лет».

В 2017 году песня «Городская тоска» BadB вошла в список «История русского рэпа в 15 важнейших треках» компании «Союз».

В 2017 году редактор английского интернет-издания Highsnobiety Анастасия Фёдорова поместила песню «Сука любовь» в список «A Brief, Untold History of Russian Rap»/«Краткая, нерассказанная история русского рэпа».

В 2020 году клип МиД на песню «Сука любовь», а также клип BadB на песню «Городская тоска» вошли в список «25 главных хип-хоп-клипов на русском языке» журнала «Афиша».

И уже в 2022 году сайт «Афиша Daily» поместил альбом «Сука любовь» в список «100 лучших альбомов за последние 30 лет».