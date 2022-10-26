Ушедший в Джуманджи

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20 лет назад не стало Михея, в миру — Сергея Крутикова
Российский певец, рэп/хип-хоп-исполнитель, музыкант и автор песен Сергей Евгеньевич «Михей» Крутиков родился 11 декабря 1970 года в пос. Ханжёнково г. Макеевка (Донецкая обл., УССР) в семье Евгения Алексеевича и Нины Павловны Крутиковых. Он был 2-м ребёнком, старший брат — Алексей.
В детстве Сергей занимался авиамоделированием, теннисом, плаванием, имел даже разряд по дзюдо, но, получив травму, с борьбой завязал, переключив своё внимание на музыку.
А музыкальный опыт Крутиков приобрёл благодаря найденному дома аккордеону. Играть на нём он научился в одной из музыкальных школ Донецка, которую, правда, бросил через 2 года.
Окончив 8 классов, в 1986 году Сергей вместе с родителями переехал в Ростов-на-Дону, где поступил в музучилище по классу ритм-секции, но через 2 месяца бросил учиться и там. Вернувшись в Донецк, он поступил в металлургический техникум, где проучился 4 месяца на техника-технолога прокатного производства, поступив затем в обычное ПТУ на специальность наладчика автоматических линий с числовым программным управлением. Во время учёбы в училище, Крутиков 2 года проработал актёром в Донецком областном украинском музыкально-драматическом театре им. Артёма, где играл в спектаклях «Интердевочка» и «Дача Сталина».
А музыкальный опыт Крутиков приобрёл благодаря найденному дома аккордеону. Играть на нём он научился в одной из музыкальных школ Донецка, которую, правда, бросил через 2 года.
Окончив 8 классов, в 1986 году Сергей вместе с родителями переехал в Ростов-на-Дону, где поступил в музучилище по классу ритм-секции, но через 2 месяца бросил учиться и там. Вернувшись в Донецк, он поступил в металлургический техникум, где проучился 4 месяца на техника-технолога прокатного производства, поступив затем в обычное ПТУ на специальность наладчика автоматических линий с числовым программным управлением. Во время учёбы в училище, Крутиков 2 года проработал актёром в Донецком областном украинском музыкально-драматическом театре им. Артёма, где играл в спектаклях «Интердевочка» и «Дача Сталина».
А в 1986 году Сергей серьёзно увлёкся хип-хоп-культурой и брейк-дансом:
«У нас учились студенты темнокожие из разных стран. Им было близко всё это — хип-хоп, уличные танцы, они, естественно, увлекались всем этим, у них были видеокассеты. Мы смотрели фильмы — «Брейк-данс-1», «Брейк-данс-2», «Beat Street», всё это увидели и поняли, что — круто. Именно тогда я понял, что я хочу этим заниматься!».
Так в начале 1988 года Крутиков пришёл в школу брейк-данса к Владу «ШЕFF'у» Валову и Сергею «Моне» Менякину из группы Белые Перчатки. На базе школы они создал дуэт в стиле электрик-буги Точка Замерзания, в состав которого вошли Сергей и его земляк Вадим «Боча» Падалян.
«У нас учились студенты темнокожие из разных стран. Им было близко всё это — хип-хоп, уличные танцы, они, естественно, увлекались всем этим, у них были видеокассеты. Мы смотрели фильмы — «Брейк-данс-1», «Брейк-данс-2», «Beat Street», всё это увидели и поняли, что — круто. Именно тогда я понял, что я хочу этим заниматься!».
Так в начале 1988 года Крутиков пришёл в школу брейк-данса к Владу «ШЕFF'у» Валову и Сергею «Моне» Менякину из группы Белые Перчатки. На базе школы они создал дуэт в стиле электрик-буги Точка Замерзания, в состав которого вошли Сергей и его земляк Вадим «Боча» Падалян.
«Донецк, 1987 год. Я получил танцевальный зеркальный зал во Дворце молодёжи «Юность» в обмен на бесплатное обучение парней из «путяги». К нам на тренировки приезжало множество талантливых перцев, среди которых был выходец из посёлка Ханжёнково Вадик Падалян. Однажды в начале 1988 года он привёз с собой на тренировку своего соседа Сергея Крутикова. В нашу тусу всегда было трудно влиться, и мы с Моней устроили ему брейк-данс-экзамен. После долгих споров между собой мы приняли новичка и стали готовить его к всесоюзным соревнованиям. Вадиму Падаляну я дал стрит-нейм Боча. Он же назвал меня ШЕFF'ом, а Крутикова — Михеем. У них стали чётко получаться синхроны в стиле электрик-буги, и я положил начало новому дуэту Точка Замерзания» (В. Валов).
Дуэт ездил по всесоюзным фестивалям, где занимал призовые места. В 1988 году ТЗ занял 2-е место на Всесоюзном фестивале по брейк-дансу «Breaka-maker'88» в Донецке. После фестиваля к Сергею и приклеилось имя «Михей»: однажды его напарник по дуэту — Боча — сказал, что Сергей похож на его деда Михея. Так псевдоним и появился.
Поступив летом 1990 года вслед за Валовым на специальность «Организация народного творчества, менеджер телепрограмм» в Высшую профсоюзную школу культуры (в 1991 г. реорганизована в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов), Михей становится членом группы Bad Balance, которая изначально была придумана ШЕFF'ом и Глебом «LA'ем» Матвеевым, как танцевальная брейк-данс-группа, но с приходом Михея она стала ещё и музыкальной. Он играл на барабанах, гитарах, клавишных, а также придумывал речитативы. Тексты песен в основном писал Валов, музыку — Михей и LA. Группа активно гастролировала, причём не только по России, выступая на разогреве у Богдана Титомира (ех-Кар-Мен).
Поступив летом 1990 года вслед за Валовым на специальность «Организация народного творчества, менеджер телепрограмм» в Высшую профсоюзную школу культуры (в 1991 г. реорганизована в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов), Михей становится членом группы Bad Balance, которая изначально была придумана ШЕFF'ом и Глебом «LA'ем» Матвеевым, как танцевальная брейк-данс-группа, но с приходом Михея она стала ещё и музыкальной. Он играл на барабанах, гитарах, клавишных, а также придумывал речитативы. Тексты песен в основном писал Валов, музыку — Михей и LA. Группа активно гастролировала, причём не только по России, выступая на разогреве у Богдана Титомира (ех-Кар-Мен).
Первый альбом BadB под названием «Выше закона» был записан в период с 1990 по 1992 год на студиях Эдиты Пьехи и группы Форум. Весной 1993 года Михей, вместе с остальными участниками Баланса, нарушив паспортный режим, явившись в Москву писать на студии «Gala-Records» 2-й альбом — «Налётчики Bad B.». Всего же группой было записано 4 альбома, 2 из которых, — «Налётчики Bad B.» и «Город джунглей», — попали в список «10 важнейших альбомов русского рэпа».
Музыкальный критик Артемий Троицкий, описывая выступление группы на московском рэп-фестивале в ЦПКиО им. Горького в 1992 году, сравнил BadB по энергетике с американской группой Public Enemy. А музкритики журнала «ОМ» Андрей Бухарин и Александр Кушнир, оценивая альбом «Город джунглей», назвали группу «ветеранами русского хип-хопа», сделавшими «альбом мирового уровня». Обозреватель журнала «Афиша» Юрий Яроцкий в своей рецензии к альбому отметил: «Михей семплирует и Эрика Клэптона, и какую-то неведомую детскую музыку, профессионально выстраивает ритмы. В итоге всё вместе звучит так, что заокеанские собратья вряд ли к чему-нибудь бы придрались».
Музыкальный критик Артемий Троицкий, описывая выступление группы на московском рэп-фестивале в ЦПКиО им. Горького в 1992 году, сравнил BadB по энергетике с американской группой Public Enemy. А музкритики журнала «ОМ» Андрей Бухарин и Александр Кушнир, оценивая альбом «Город джунглей», назвали группу «ветеранами русского хип-хопа», сделавшими «альбом мирового уровня». Обозреватель журнала «Афиша» Юрий Яроцкий в своей рецензии к альбому отметил: «Михей семплирует и Эрика Клэптона, и какую-то неведомую детскую музыку, профессионально выстраивает ритмы. В итоге всё вместе звучит так, что заокеанские собратья вряд ли к чему-нибудь бы придрались».
В июле 1993 года Михей вместе с BadB (ШЕFF, Малой, Скаля, Моня и Тимир) отправился сначала в Польшу, а затем в Германию, где в Берлине зарабатывал на улице брейк-дансом, а также мытьём стёкол автомобилей на светофорах. Про них даже писали в местной газете — «ребята из Санкт-Петербурга моют стёкла машин». Сначала группа 3 суток жила в приюте для бездомных, затем в международном студенческом общежитии на условиях уборки их территории от листьев, а после поселилась в 3-комнатную квартиру в одном из заброшенных домов (т.н. «сквоте»), в котором обитали разные артисты и художники. Группа была тогда приглашена для выступления на Берлинском хип-хоп-фестивале, после которого артистов заметили промоутеры, после чего стали приглашать их выступать с известными рэп-группами: Poor Righteous Teachers, London Pose, Urban Species. А позже их заметил и немецкий продюсер Тим Сейлерс, предложив контракт с компанией «Interkunst» для участия в международном туре «Stop The Violence» по городам Европы.
В ноябре того же года группа проехала по Германии, Голландии, Бельгии и Люксембургу. Затем последовало ещё 5 таких же туров по разным европейским странам. За год музыканты объехали со своей программой больше 120 городов!
В интеревропейском хип-хоп-туре BadВ провели около полугода, вернувшись в Россию в декабре 1993 года.
В ноябре того же года группа проехала по Германии, Голландии, Бельгии и Люксембургу. Затем последовало ещё 5 таких же туров по разным европейским странам. За год музыканты объехали со своей программой больше 120 городов!
В интеревропейском хип-хоп-туре BadВ провели около полугода, вернувшись в Россию в декабре 1993 года.
Окончив университет, Крутиков в 1995 году переехал жить в Москву, где вскоре о нём заговорили как о талантливом хип-хоп-исполнителе.
В 1995 году Михей задумал создать сольный проект, названия и состава у которого ещё не было, но для которого музыкант уже начал сочинять песни. Источником вдохновения послужил видеоклип британской группы Jamiroquai на песню «Space Cowboy» (1994), в которой солист группы Джей Кей танцевал брейк в спортивном костюме фирмы «Adidas». По словам Михея, ему понравился его имидж — то ли брейкера, то ли музыканта, то ли непонятно кого — он увидел в нём себя. Он зауважал Джейсона за то, что «он вынес музыку 1970-х гг. — фанк — на широкую сцену и сделал эту музыку опять популярной».
В 1995 году Михей задумал создать сольный проект, названия и состава у которого ещё не было, но для которого музыкант уже начал сочинять песни. Источником вдохновения послужил видеоклип британской группы Jamiroquai на песню «Space Cowboy» (1994), в которой солист группы Джей Кей танцевал брейк в спортивном костюме фирмы «Adidas». По словам Михея, ему понравился его имидж — то ли брейкера, то ли музыканта, то ли непонятно кого — он увидел в нём себя. Он зауважал Джейсона за то, что «он вынес музыку 1970-х гг. — фанк — на широкую сцену и сделал эту музыку опять популярной».
Михей начал работать над собственным проектом, используя также наработки многих лет, сделанные в BadВ. Название для новой группы — Михей и Джуманджи — появилось чуть позже, и было придумано Костасом Хиониди, за его основу был взят американский фантастико-приключенческий х/ф «Джуманджи»/Jumanji (1995) с Робином Уильямсом, но написание названия разнилось с оригиналом: «Jumangee» вместо «Jumanji».
К Михею присоединился брейк-данс-танцор Моня из BadB, занявшийся постановкой танцев, московские танцоры Марина Емельянова и Мари-Полин Уагон, бас-гитарист Эльбрус «Мистер Брюс» Черкезов, а школьный друг Александр Овруцкий стал концертным директором группы.
К Михею присоединился брейк-данс-танцор Моня из BadB, занявшийся постановкой танцев, московские танцоры Марина Емельянова и Мари-Полин Уагон, бас-гитарист Эльбрус «Мистер Брюс» Черкезов, а школьный друг Александр Овруцкий стал концертным директором группы.
Но продолжал Михей сотрудничать и с другими группами и исполнителями. Так в 1996 году вместе с ШЕFF’ом они отправились в Лос-Анджелес (Калифорния, США), где сочинили и записали одну из наиболее популярных композиций BadВ под названием «Городская тоска».
В то же году музыкант принял участие в записи песни «Livin' In Style (Stolen Loop Mix)», которая позже, в 2000 году, вышла на сборнике «Архив 1992-1996» московской рэп-группы D.O.B. Community. По словам рэпера Дайма, песня была направлена против псевдо гангста-рэперов.
В то же году музыкант принял участие в записи песни «Livin' In Style (Stolen Loop Mix)», которая позже, в 2000 году, вышла на сборнике «Архив 1992-1996» московской рэп-группы D.O.B. Community. По словам рэпера Дайма, песня была направлена против псевдо гангста-рэперов.
А с новым проектом Михей начал плотно репетировать с середины 1997 года: набрав группу музыкантов, к концу года записал песню «Сука любовь» (которую посвятил бывшей подруге, гимнастке Марине Смирновой из Донецка, предавшей его) в том варианте, который и был затем представлен на альбоме. Кстати, 1-й её вариант был записан ещё в 1995 году в стиле рэп и содержал речитатив, чем-то похожий на американскую хип-хоп-группу Cypress Hill. В 1998 году Михей целый год предлагал песню радиостанциям, но её никто не брал. Успеху песни помогла радиоведущая «ШЫзгара-шоу» на «Нашем Радио» Оля Максимова, принёсшей её на радио — она преподнесла «Суку…» программному директору радио «Maximum» и её взяли в ротацию.
Ранее, в 1997 году, во время работы над новым альбомом BadB на студии «Gala-Records» Михей познакомился с воронежской певицей Инной «Steel/Стил» Курченко — он исполнил бэк-вокальную партию для 2-х её композиций: «Стремление» и «Туда». Слова к ним написала сама певица, а музыку создала совместно со звукорежиссёром «Gala-Records» Андреем Соловьёвым, с которым у неё были близкие отношения. В 1998 году, после гибели Соловьёва в автокатастрофе, Стил предложила Михею перепеть «Туда», посвятив её любимому. А в июле 1999 года режиссёр Александр Солоха снял на неё видеоклип, действие которого происходит в пустыне. Съёмки проходили в одном из павильонов «Мосфильма», куда было завезено 4 тонны песка и несколько больших газовых горелок для создания открытого огня. Премьера клипа состоялась на телеканале MTV-Россия в конце июля того же года.
Песня «Дорога к морю» также была написана не Михеем — это ремейк песни Юрия Антонова 1981 года, слова к которой написал Леонид Фадеев. Песня была записана с разрешения самого Антонова, хотя изначально он отверг предложение о создании ремейка, но вскоре, услышав другие песни коллектива, передумал. И даже исполнил её 1 января 2000 года вместе с Михеем в Новогоднюю ночь на Первом канале.
МиД успели выпустить всего лишь 1 альбом — «Сука любовь» (вышел 25 мая 1999 г.). Главными его хитами стали заглавная, «Туда» (дуэт со Стил) и «Мама», которые за 3 последних месяца года сделал Михея одним из самых удачных дебютантов.
За этот альбом радиостанция присудила ему титул «Исполнитель года», а дуэту Михей-Стил — титул «Дуэт года». А журнал «ОМ» назвал МиД «Группой года».
За этот альбом радиостанция присудила ему титул «Исполнитель года», а дуэту Михей-Стил — титул «Дуэт года». А журнал «ОМ» назвал МиД «Группой года».
Затем, в 1999 и 2000 гг. группа участвовала в рок-фестивале «Нашествие». За манеру исполнения песен журналисты назвали Михея «русским Jamiroquai».
В марте 1999 года Крутиков, как участник BadB, вместе с Лигалайзом и Титомиром принял участие в записи песни «Война», написанной в знак протеста против бомбардировки Югославии войсками НАТО. Впервые она вышла на сборнике «Hip-Hop Info #6» (1999), позже появилась на альбоме хип-хоп-объединения Bad B.- Альянс «Новый мир». А видеоклип на песню снял югославский режиссёр Мичислав Юзовский в московском клубе «Титаник» 18 апреля 1999 года.
Михей официально расстался с BadB в начале октября 1999 года, когда у них истёк срок контракта с «Gala-Records», его место в группе временно занял Андрей Звонкий из группы Дерево Жизни. Именно в таком составе Балансы выступили 3 сентября 1999 года на фестивале «Adidas Streetball Challenge» в Москве.
В марте 1999 года Крутиков, как участник BadB, вместе с Лигалайзом и Титомиром принял участие в записи песни «Война», написанной в знак протеста против бомбардировки Югославии войсками НАТО. Впервые она вышла на сборнике «Hip-Hop Info #6» (1999), позже появилась на альбоме хип-хоп-объединения Bad B.- Альянс «Новый мир». А видеоклип на песню снял югославский режиссёр Мичислав Юзовский в московском клубе «Титаник» 18 апреля 1999 года.
Михей официально расстался с BadB в начале октября 1999 года, когда у них истёк срок контракта с «Gala-Records», его место в группе временно занял Андрей Звонкий из группы Дерево Жизни. Именно в таком составе Балансы выступили 3 сентября 1999 года на фестивале «Adidas Streetball Challenge» в Москве.
В интервью для газеты «Московский Комсомолец» Михей рассказал, что решил отделиться от BadB и создать свой проект, поскольку в группе ему «не хватало ширины, он больше хотел петь», к тому же «музыкой в андеграунде ничего не заработаешь». Кроме того, физически музыкант больше не мог выступать с 2-я группами на одной сцене: в 1-м отделении он давал концерт с МиД, а во 2-м — с BadB. В интервью для газеты «ТВ+» Михей упомянул о том, что ещё в 1995 году предложил записать свои песни BadB, но они не подошли для их репертуара: «Все свои наиболее яркие хитовые песни я сначала предложил Балансам, но они, к сожалению, не пошли. Это было 4 года назад. Тогда я решил сделать сольный проект, столь же электронный, но ориентированный на другие «чёрные стили». Сейчас этот проект называют новым открытием чёрной музыки».
В июле 1999 года Михей появлялся и на ТВ: в популярной программе «Сто к одному», в пилотном выпуске новой программы «Бонзай» телеканала MTV-Россия и в передаче «Армейский магазин».
Затем, 28 и 29 марта 2000 года МиД приняли участие в шоу-концерте «О.С.Песня-2000», где исполнили песню «Сука-менты» (пародия в стиле шансон на «Суку любовь»). Запись концерта позже вышла на видеокассетах на лейбле «Союз-Видео».
Так же 23 мая 2000 года Михей стал гостем программы «СВ-шоу» на телеканале ТВ-6, где выступил с песней «Плачет по тебе».
Затем, 28 и 29 марта 2000 года МиД приняли участие в шоу-концерте «О.С.Песня-2000», где исполнили песню «Сука-менты» (пародия в стиле шансон на «Суку любовь»). Запись концерта позже вышла на видеокассетах на лейбле «Союз-Видео».
Так же 23 мая 2000 года Михей стал гостем программы «СВ-шоу» на телеканале ТВ-6, где выступил с песней «Плачет по тебе».
После отправился в Киев писать новый альбом на студию к звукорежиссёру Евгению «Евгену» Ступке, саунд-продюсеру последнего альбома Океана Ельзи — «Янанебібув» (2000).
А 1 июня 2000 года Михей выступил на фестивале детской песни в московской гостинице «Космос» с песней Михаила Боярского «Это ж надо влюбиться в царскую дочь…» (из м/ф «Летучий корабль», 1979). Концерт этот тpанслиpовался в тот же день на канале ТВЦ. А кавер-версия песни вошла в сборник «XXXL — Детский», выпущенный на лейбле «Монолит».
А 1 июня 2000 года Михей выступил на фестивале детской песни в московской гостинице «Космос» с песней Михаила Боярского «Это ж надо влюбиться в царскую дочь…» (из м/ф «Летучий корабль», 1979). Концерт этот тpанслиpовался в тот же день на канале ТВЦ. А кавер-версия песни вошла в сборник «XXXL — Детский», выпущенный на лейбле «Монолит».
Но вот свои новые песни Михей записывал редко, и были это либо каверы («Alright» Jamiroquai, «I Shot The Sheriff» Боба Марли, «Цаpская дочь…» Боярского, «Троллейбус» Виктора Цоя (войдёт затем во 2-й альбом «КИНОпробы»-2000), «Рыбка» Александра Барыкина), либо совместные работы («На дачу» с харьковчанами Танок на майдані Конґо (небольшой рассказ о похождениях славян на даче: русская сторона гуляет на Волге-матушке, а ватага украинцев на Днепре) и «По волнам» с уфимской группой Via Чаппа). Кстати, 17 ноября 2000 года в СК «Олимпийский», на трибьют-концерте «КИНОпробы. Виктор Цой. Посвящение», на котором Михей исполнил «Троллейбус», собравшиеся отреагировали «факами», а кто-то даже запустил в него бутылкой. А на песню «По волнам» с Via Чаппа затем был снят клип, над которым работали специалисты башкирской студии «Муха-дизайн» — режиссёр Виталий «Муха» Мухаметзянов и оператор Александр Шмид.
Единственной сольной песней, написанной Михеем в этот период, стал хит «Для тебя», который вошёл в выпущенный в середине декабря 2000 года дочерней «Real-Records» компанией «Iceberg Music» 4-й альбом из сборной серии «Айсберг». А вот дата выхода 2-го альбома МиД постоянно откладывалась.
В сентябре 2000 года стало известно, что для него готовы только 2 новые песни. У группы возник конфликт с «Real-Records», так как по договору альбом необходимо было сдать ещё весной. Солист аргументировал задержку тем, что он против превращения творчества в конвейерное производство. Издатели прислушались к его словам, и, по взаимному согласию, релиз пластинки был перенесён на конец осени. Компания планировала выпустить и переиздание 1-го альбома МиД в августе-сентябре 2001 года с бонус-треками, среди которых ремейк композиции Барыкина (подробнее — здесь: Больше не встречу) «Я никогда не видел такого чуда» («Чудо-остров», 1981).
И в январе 2001 года Михей отказался от всех гастрольных поездок, активизировав работу над диском. Он записал 4 композиции в одной из московских студий. А 3 песни ещё летом были сделаны в киевской студии «Столица-звукозапись» под руководством Ступки.
В сентябре 2000 года стало известно, что для него готовы только 2 новые песни. У группы возник конфликт с «Real-Records», так как по договору альбом необходимо было сдать ещё весной. Солист аргументировал задержку тем, что он против превращения творчества в конвейерное производство. Издатели прислушались к его словам, и, по взаимному согласию, релиз пластинки был перенесён на конец осени. Компания планировала выпустить и переиздание 1-го альбома МиД в августе-сентябре 2001 года с бонус-треками, среди которых ремейк композиции Барыкина (подробнее — здесь: Больше не встречу) «Я никогда не видел такого чуда» («Чудо-остров», 1981).
И в январе 2001 года Михей отказался от всех гастрольных поездок, активизировав работу над диском. Он записал 4 композиции в одной из московских студий. А 3 песни ещё летом были сделаны в киевской студии «Столица-звукозапись» под руководством Ступки.
Но также Михей вновь появлялся и на ТВ: 8 апреля 2001 года на шоу «Два рояля» на телеканале РТР. Компанию ему составили артисты группы Hi-Fi Митя Фомин, Оксана Олешко и Тимофей Пронькин. 10 июня 2001 года он вновь стал гостем программы «СВ-шоу» на телеканале СТС, где выступил с песней «Так чисто».
29 апреля 2001 года МиД выступили на фестивале «Клинского» пива «Продвижение». А в июне Михей записал в студии кавер барыкинского «Чудо-острова».
14 февраля 2002 года группа приняла участие в сборном концерте «Последний герой» в «Олимпийском» с песней «Мама». А 18 февраля 2002 года выступила с песней Барыкина «Рыбка» в Государственном Кремлевском дворце на сборном концерте, посвящённом 50-летию её автора (песня вышла затем на сборнике кавер-версий песен Барыкина «Звёздный карнавал», 2002).
14 февраля 2002 года группа приняла участие в сборном концерте «Последний герой» в «Олимпийском» с песней «Мама». А 18 февраля 2002 года выступила с песней Барыкина «Рыбка» в Государственном Кремлевском дворце на сборном концерте, посвящённом 50-летию её автора (песня вышла затем на сборнике кавер-версий песен Барыкина «Звёздный карнавал», 2002).
Когда-то, ещё весной 1998 года BadB была записана композиция «Тихо тают дни» («Куда улетаем мой ум») для альбома «Город джунглей». Текст к ней написал ШЕFF, а вокальную партию исполнил Михей. В музыке содержался 5-секундный семпл из композиции «My Heart Will Go On» канадской певицы Селин Дион — заглавной темы к х/ф Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997). Но именно из-за него трек не попал в альбом, поскольку компания EMI, российским представителем которой является «Gala-Records», не дала разрешения на использование. Несмотря на это, Михей исполнил песню живьём в составе МиД в московском клубе «4 комнаты» в феврале 1999 года.
И вот весной 2002 года, после примирения с ШЕFF’ом , Михей перезаписал вместе с BadB «Тихо тают дни» под новую аранжировку. Но ему так и не удалось услышать готовый трек, он вышел лишь 27 октября 2003 года, а затем вошёл в альбом BadB «Мало-по-малу».
И вот весной 2002 года, после примирения с ШЕFF’ом , Михей перезаписал вместе с BadB «Тихо тают дни» под новую аранжировку. Но ему так и не удалось услышать готовый трек, он вышел лишь 27 октября 2003 года, а затем вошёл в альбом BadB «Мало-по-малу».
26 июня 2002 года прямо со студии Михей попал в реанимацию Первой градской больницы с диагнозом «ишемический инсульт правого полушария мозжечка». В июле музыканта перевезли в Центральную клиническую больницу гражданской авиации, где его лечением занялись специалисты из НИИ нейрохирургии им. Бурденко.
Поскольку у Михея не было медицинского полиса, лечение проходило на коммерческой основе. По словам родственников, предстоящая ему операция стоила $50 тыс., но этих денег снять со счёта певца они не смогли, поскольку Крутиков не разговаривал и у него была парализована правая половина тела.
Поскольку у Михея не было медицинского полиса, лечение проходило на коммерческой основе. По словам родственников, предстоящая ему операция стоила $50 тыс., но этих денег снять со счёта певца они не смогли, поскольку Крутиков не разговаривал и у него была парализована правая половина тела.
И 14 июля на сайте МиД был размещён номер банковского счёта на имя гражданской жены Михея — уфимской фотомодели Анастасии Фильченко, с которой они прожили с 2000 по 2002 год и которая не бросила мужа даже после инсульта: до последнего верила, что всё обойдётся, — по которому можно было оказать материальную помощь.
Но 16 июля «Real-Records» сделала официальное заявление, в котором дала информацию о болезни Михея и просила желающих помочь артисту не пользоваться посредническими услугами его бывшего директора Овруцкого и гражданской жены, объявив их мошенниками.
Но 16 июля «Real-Records» сделала официальное заявление, в котором дала информацию о болезни Михея и просила желающих помочь артисту не пользоваться посредническими услугами его бывшего директора Овруцкого и гражданской жены, объявив их мошенниками.
21 июля в газете «МК» сообщалось о том, что в последние дни произошло некоторое улучшение: Крутиков начал самостоятельно есть, и врачи перевели его из реанимации в общую палату для усиленной иглотерапии, массажа и лечебной физкультуры.
А уже 23 августа 2002 года на сайте МиД появилась информация, что за последний месяц самочувствие Михея улучшилось существенно: он был в состоянии вставать с постели, говорить, и даже дал интервью телеканалу ТВС. Певца перевели в отделение неврологии Первой клинической больницы.
К концу лета Михею стало значительно лучше, однако он жаловался на боль в правой ноге, в которой после инсульта образовался тромб, но врачи пояснили, что удалить его пока нет возможности. И в конце августа Сергей был выписан из больницы на домашнее лечение.
А уже 23 августа 2002 года на сайте МиД появилась информация, что за последний месяц самочувствие Михея улучшилось существенно: он был в состоянии вставать с постели, говорить, и даже дал интервью телеканалу ТВС. Певца перевели в отделение неврологии Первой клинической больницы.
К концу лета Михею стало значительно лучше, однако он жаловался на боль в правой ноге, в которой после инсульта образовался тромб, но врачи пояснили, что удалить его пока нет возможности. И в конце августа Сергей был выписан из больницы на домашнее лечение.
6 сентября 2002 года в московском клубе «Город» состоялась акция «Protect our culture», посвящённая выздоровлению Михея. А 21 сентября в клубе «Республика Beefeater» состоялся концерт BadB, в котором приняли участие также группы Каста, Ленинград, Тет-А-Тет, Пропаганда и другие. Часть вырученных от концерта средств пошла на реабилитацию Михея. Кульминацией же концерта стало появление в клубе самого музыканта. Это был его первый публичный выход после выписки из больницы.
В дальнейшем Михей планировал принять участие в записи нового альбома BadB, работа над которым в то время велась, но уже не успел…
В дальнейшем Михей планировал принять участие в записи нового альбома BadB, работа над которым в то время велась, но уже не успел…
27 октября 2002 года в квартире Михея на «Павелецкой», где за ним присматривал его брат Алексей, собрались друзья. Вечером Овруцкий привёз продукты. Михей самостоятельно сходил в душ, побрился, переоделся, поужинал. Но тут ему стало плохо, и он решил прилечь. Гости разъехались. А Михей стал задыхаться. Брат начал делать ему искусственное дыхание, но это не помогло — оторвавшийся тромб попал в лёгочную артерию, перекрыв кровообращение, в результате чего произошла остановка сердца. Причиной смерти Сергея Крутикова была названа лёгочная эмболия — острая сердечная недостаточность, вызванная оторвавшимся тромбом.
29 октября 2002 года состоялось отпевание музыканта в храме в Большом Староданиловском переулке. 30 октября тело Михея было кремировано в Николо-Архангельском крематории, а прах захоронен на Ваганьковском кладбище.
Михей — олицетворение отечественной хип-хоп сцены. Это яркий пример того, как за короткое время своей деятельности человек может оставить наследие на десятки лет вперёд…
Кажется, что композиции «Сука любовь», «Мама», «Туда» не утратят своего очарования ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет… Михей был уникальным феноменом российской сцены. Недаром его музыка не перестаёт восхищать меломанов даже сегодня, когда с момента его смерти прошло 20 лет…
Кажется, что композиции «Сука любовь», «Мама», «Туда» не утратят своего очарования ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет… Михей был уникальным феноменом российской сцены. Недаром его музыка не перестаёт восхищать меломанов даже сегодня, когда с момента его смерти прошло 20 лет…
Незадолго до трагических событий, в апреле 2002 года, Михей совместно с Сергеем Галаниным (подробнее — здесь: Юбилей в Стране Чудес) записал ремейк его песни 1994 года «Мы — Дети БГ» («Мы — дети Большого Города»). Песня была записана специально для альбома дуэтов Галанина «Я такой, как все» (вышел в 2003).
И 15 декабря 2002 года на студии Виктора Конисевича прошли съёмки видеоклипа группа СерьГа на эту композицию. Специально для ролика были сняты кадры с участием Галанина и гитариста группы Сергея «Лёвы» Левитина, а основу клипа составили видеоматериалы с Михеем, которые предоставили СерьГе уфимские коллеги — группа Via Чаппа — и компания «Real-Records». Монтаж ролика сделал Станислав Гринёв.
И 15 декабря 2002 года на студии Виктора Конисевича прошли съёмки видеоклипа группа СерьГа на эту композицию. Специально для ролика были сняты кадры с участием Галанина и гитариста группы Сергея «Лёвы» Левитина, а основу клипа составили видеоматериалы с Михеем, которые предоставили СерьГе уфимские коллеги — группа Via Чаппа — и компания «Real-Records». Монтаж ролика сделал Станислав Гринёв.
Ранее, 16 ноября 2002 года, компаниями «Real-Records» и Первое Музыкальное Издательство был переиздан альбом «Сука любовь». На него было добавлено 2 новые песни, но при этом исчезла песня «Дорога к морю». По словам Овруцкого, это было решение компании. На альбоме нет и последней песни Михея — «Дети БГ», поскольку между Галаниным и «Real-Records» возникли разногласия. Также директор сообщил, что была записана кавер-версия «Острова» Барыкина, а вот кавер Б. Марли «I Shot The Sheriff» и рэгги-версия «Fuck da Polititions» BadB, исполняемые Михеем на концертах и игравшиеся только вживую, никогда в студии не записывались, поэтому не могут быть изданы, поскольку на них необходимо «очищать» права.
Тем не менее, после смерти музыканта 4 совместные песни, записанные им при жизни, оказались успешными на радио и ТВ: «Мы — дети большого города» (дуэт с С. Галаниным, 2002), «Тихо тают дни» (с BadB, 2003), «По волнам» (с Via Чаппа, 2004) и «Любовь остаётся» (с И. Стил, 2007).
Начиная с 2003 года, Александр Овруцкий и близкие друзья артиста ежегодно проводят вечера памяти Михея. До 2014 года сборы от билетов перечислялись родителям Сергея. Но в 2014 году вслед за отцом, ушла из жизни его мама. Поэтому организаторы приняли решение перечислять сборы от концертов в фонд помощи детям-инвалидам «Надежда ребёнка» (Донецк).
Спустя год после смерти, 27 октября 2003 года, в московском клубе «Беверли Хиллз» состоялся вечер памяти Михея, на котором был впервые показан клип на композицию «Тихо тают дни» с использованием архивных съёмок с его участием. Премьера на ТВ состоялась в программе «Центр рифмы» телеканала MTV-Россия 15 ноября 2003 года.
Тем не менее, после смерти музыканта 4 совместные песни, записанные им при жизни, оказались успешными на радио и ТВ: «Мы — дети большого города» (дуэт с С. Галаниным, 2002), «Тихо тают дни» (с BadB, 2003), «По волнам» (с Via Чаппа, 2004) и «Любовь остаётся» (с И. Стил, 2007).
Начиная с 2003 года, Александр Овруцкий и близкие друзья артиста ежегодно проводят вечера памяти Михея. До 2014 года сборы от билетов перечислялись родителям Сергея. Но в 2014 году вслед за отцом, ушла из жизни его мама. Поэтому организаторы приняли решение перечислять сборы от концертов в фонд помощи детям-инвалидам «Надежда ребёнка» (Донецк).
Спустя год после смерти, 27 октября 2003 года, в московском клубе «Беверли Хиллз» состоялся вечер памяти Михея, на котором был впервые показан клип на композицию «Тихо тают дни» с использованием архивных съёмок с его участием. Премьера на ТВ состоялась в программе «Центр рифмы» телеканала MTV-Россия 15 ноября 2003 года.
25 марта 2004 года «Gala-Records» выпустила сборник треков BadB с участием Михея под названием «Память о Михее». В сборник вошли композиции из альбомов «Чисто про…», «Город джунглей», «Мало-по-малу» и ранее неизданный эксклюзивный трек «Новый Год», в котором был использован голос Михея, записанный незадолго до его кончины.
А в годовщину смерти Михея 27 октября 2004 года, Via Чаппа выпустили на своём сайте клип на песню «По волнам/Памяти Михея», представляющую собой ремейк композиции «По волнам», записанной ими совместно с Михеем в 2001 году. В 2006 году песня попала в саундтрек х/ф «Питер FM», а в 2011 году — в саундтрек телесериала «Светофор» на телеканале СТС.
В 2007 году Стил выпустила песню «Любовь остаётся» («Картинки»). Семплы с голосом Сергея были взяты у СерьГи, а другие семплы прислали его друзья из Америки.
А в годовщину смерти Михея 27 октября 2004 года, Via Чаппа выпустили на своём сайте клип на песню «По волнам/Памяти Михея», представляющую собой ремейк композиции «По волнам», записанной ими совместно с Михеем в 2001 году. В 2006 году песня попала в саундтрек х/ф «Питер FM», а в 2011 году — в саундтрек телесериала «Светофор» на телеканале СТС.
В 2007 году Стил выпустила песню «Любовь остаётся» («Картинки»). Семплы с голосом Сергея были взяты у СерьГи, а другие семплы прислали его друзья из Америки.
В июле 2009 года в рамках шоу «Я остаюсь, чтобы жить» на телеканале НТВ, певцы Тимати и Доминик Джокер исполнили кавер-версию песни «Сука любовь». Журналисты телеканала планировали закончить этим ремейком д/ф о Михее, но такой выбор не понравился бывшим коллегам музыканта. ШЕFF прокомментировал эту ситуацию так:
«Ни он (Тимати), ни Джокер никогда не имели к Михею никакого отношения. Они даже ни разу не участвовали в вечерах его памяти, которые проводятся каждый год стараниями Саши Овруцкого. Хотя за 7 лет, прошедших со дня смерти Михея, их неоднократно приглашали. На мой взгляд, было бы логичнее позвать для исполнения финальной песни Бэд Би и тех людей, которые были с Михеем при жизни, и спеть эту песню всем вместе, как это делается на вечерах памяти».
1 ноября 2012 года в клубе «Arena Moscow» прошёл концерт, посвящённый 10-летию со дня смерти Сергея. Почтить память музыканта и спеть его песни собрались многие популярные исполнители: Ёлка, Ева Польна, Баста, Иван Дорн, Бумбокс, Каста, Галанин и др. На вырученные деньги брат Алексей, который специально приехал на несколько дней в Москву из Донбасса для организации концерта, установил «лавку памяти Михея» в одном из парков столицы.
«Ни он (Тимати), ни Джокер никогда не имели к Михею никакого отношения. Они даже ни разу не участвовали в вечерах его памяти, которые проводятся каждый год стараниями Саши Овруцкого. Хотя за 7 лет, прошедших со дня смерти Михея, их неоднократно приглашали. На мой взгляд, было бы логичнее позвать для исполнения финальной песни Бэд Би и тех людей, которые были с Михеем при жизни, и спеть эту песню всем вместе, как это делается на вечерах памяти».
1 ноября 2012 года в клубе «Arena Moscow» прошёл концерт, посвящённый 10-летию со дня смерти Сергея. Почтить память музыканта и спеть его песни собрались многие популярные исполнители: Ёлка, Ева Польна, Баста, Иван Дорн, Бумбокс, Каста, Галанин и др. На вырученные деньги брат Алексей, который специально приехал на несколько дней в Москву из Донбасса для организации концерта, установил «лавку памяти Михея» в одном из парков столицы.
29 января 2013 года состоялся релиз альбома «Посвящение Михею» по материалам концерта «10 лет памяти Михея», прошедшего 1 ноября 2012 года в Москве при участии Первого Музыкального Издательства и компании «Твой Концерт». Специально для сборника, и в память о солисте МиД, свои кавер-версии на песни Михея представили Ёлка, Польна, Бумбокс, Банд’Эрос, Каста, Дорн, Via Чаппа, Баста, Пицца, Галанин, Даша Суворова, Стил, Nanik и DJ LA. А журнал «Коммерсантъ-Weekend», делая обзор на сборник, назвал певицу Ёлку одним из прямых последователей Михея.
Награды и достижения:
В 1988 году в составе дуэта Точка Замерзания Михей занял 2-е место на Всесоюзном фестивале «Breaka-maker'88» в Донецке.
21 апреля 1991 года BadB с песнями «Донецкий край» и «What is Love» на 1-ом Всесоюзном фестивале рэп-музыки «Рэп-ПИК-91» в ЛДМ занял 1-е место.
В июле 1991 года BadB получил гран-при на 1-ом рэп-фестивале, организованным студией «Класс» С. Обухова в парке им. Горького. Председателем жюри был А. Троицкий. Группа выступила с песней «Дети сатаны» с альбома «Выше закона».
В августе 1992 года BadB получил гран-при на 2-ом рэп-фестивале. Ведущими фестиваля были Лолита Милявская и Александр Цекало (кабаре-дуэт Академия).
В 1998 году клип на песню «Городская тоска» BadB был номинирован на «Видео года» на церемонии вручения «Funny House Dance Awards'97» за достижения в танцевальной культуре, учреждённой радио «Максимум» и «Райс-ЛИС’С». Церемония прошла в СК «Олимпийский» и транслировалась по телеканалу Муз-ТВ.
В 1998 году BadB получил титул «Культовая группа» на церемонии вручения премий за достижения в области хип-хоп-культуры «Голос улиц», прошедшей в МДМ. Одним из организаторов действа был ШЕFF, в связи с чем гл. редактор журнала «RAPпресс», Константин «Крыж» Небесных, назвал номинацию сомнительной, поскольку никаких опросов не проводилось.
В декабре 2002 года Михей был посмертно номинирован на премию «Солист года» в музыкальной рубрике «Звуковая дорожка» газеты «МК».
В 2010 году, по итогам опроса молодых российских музыкантов, редакторы «Афиши» Александр Горбачёв и Григорий Пророков поместили альбомы «Сука любовь» и «Город джунглей» в список «50 лучших русских альбомов всех времён».
В 2011 году «Афиша» поместила «Суку…» в список «99 русских хитов за последние 20 лет».
В 2017 году песня «Городская тоска» BadB вошла в список «История русского рэпа в 15 важнейших треках» компании «Союз».
В 2017 году редактор английского интернет-издания Highsnobiety Анастасия Фёдорова поместила песню «Сука любовь» в список «A Brief, Untold History of Russian Rap»/«Краткая, нерассказанная история русского рэпа».
В 2020 году клип МиД на песню «Сука любовь», а также клип BadB на песню «Городская тоска» вошли в список «25 главных хип-хоп-клипов на русском языке» журнала «Афиша».
И уже в 2022 году сайт «Афиша Daily» поместил альбом «Сука любовь» в список «100 лучших альбомов за последние 30 лет».
Награды и достижения:
В 1988 году в составе дуэта Точка Замерзания Михей занял 2-е место на Всесоюзном фестивале «Breaka-maker'88» в Донецке.
21 апреля 1991 года BadB с песнями «Донецкий край» и «What is Love» на 1-ом Всесоюзном фестивале рэп-музыки «Рэп-ПИК-91» в ЛДМ занял 1-е место.
В июле 1991 года BadB получил гран-при на 1-ом рэп-фестивале, организованным студией «Класс» С. Обухова в парке им. Горького. Председателем жюри был А. Троицкий. Группа выступила с песней «Дети сатаны» с альбома «Выше закона».
В августе 1992 года BadB получил гран-при на 2-ом рэп-фестивале. Ведущими фестиваля были Лолита Милявская и Александр Цекало (кабаре-дуэт Академия).
В 1998 году клип на песню «Городская тоска» BadB был номинирован на «Видео года» на церемонии вручения «Funny House Dance Awards'97» за достижения в танцевальной культуре, учреждённой радио «Максимум» и «Райс-ЛИС’С». Церемония прошла в СК «Олимпийский» и транслировалась по телеканалу Муз-ТВ.
В 1998 году BadB получил титул «Культовая группа» на церемонии вручения премий за достижения в области хип-хоп-культуры «Голос улиц», прошедшей в МДМ. Одним из организаторов действа был ШЕFF, в связи с чем гл. редактор журнала «RAPпресс», Константин «Крыж» Небесных, назвал номинацию сомнительной, поскольку никаких опросов не проводилось.
В декабре 2002 года Михей был посмертно номинирован на премию «Солист года» в музыкальной рубрике «Звуковая дорожка» газеты «МК».
В 2010 году, по итогам опроса молодых российских музыкантов, редакторы «Афиши» Александр Горбачёв и Григорий Пророков поместили альбомы «Сука любовь» и «Город джунглей» в список «50 лучших русских альбомов всех времён».
В 2011 году «Афиша» поместила «Суку…» в список «99 русских хитов за последние 20 лет».
В 2017 году песня «Городская тоска» BadB вошла в список «История русского рэпа в 15 важнейших треках» компании «Союз».
В 2017 году редактор английского интернет-издания Highsnobiety Анастасия Фёдорова поместила песню «Сука любовь» в список «A Brief, Untold History of Russian Rap»/«Краткая, нерассказанная история русского рэпа».
В 2020 году клип МиД на песню «Сука любовь», а также клип BadB на песню «Городская тоска» вошли в список «25 главных хип-хоп-клипов на русском языке» журнала «Афиша».
И уже в 2022 году сайт «Афиша Daily» поместил альбом «Сука любовь» в список «100 лучших альбомов за последние 30 лет».
Дискография С. Крутикова:
В составе Bad Balance: «Выше закона» (1992), «Налётчики Bad B.» (1994), «Чисто про…» (1997), «Город джунглей» (1999).
Михей и Джуманджи: «Сука любовь» (1999).
Посмертные релизы: «Память о Михее» (сборник песен BadB, 2004), «Посвящение Михею» (трибьют-альбом разных исполнителей, 2013).
Саундтреки:
«Музыка за стеклом. Любимые музыканты застекольщиков» (Михей и Джуманджи — «Сука-любовь», 2001), «Займемся любовью» (Михей — «Для тебя», 2002), «Последний герой. Песни героев.. Песни для героев..» (МиД — «Мама», 2002).
В составе Bad Balance: «Выше закона» (1992), «Налётчики Bad B.» (1994), «Чисто про…» (1997), «Город джунглей» (1999).
Михей и Джуманджи: «Сука любовь» (1999).
Посмертные релизы: «Память о Михее» (сборник песен BadB, 2004), «Посвящение Михею» (трибьют-альбом разных исполнителей, 2013).
Саундтреки:
«Музыка за стеклом. Любимые музыканты застекольщиков» (Михей и Джуманджи — «Сука-любовь», 2001), «Займемся любовью» (Михей — «Для тебя», 2002), «Последний герой. Песни героев.. Песни для героев..» (МиД — «Мама», 2002).
P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
https://fuzz-music.com/mihey-vsyo-o-muzykante-biografiya-pevtsa/
https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/muzyka/chto-sluchilos-s-mikheem/
https://salvemusic.com.ua/mihej-biografiya-artista/
https://24smi.org/celebrity/1275-mihej.html
https://fuzz-music.com/mihey-vsyo-o-muzykante-biografiya-pevtsa/
https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/muzyka/chto-sluchilos-s-mikheem/
https://salvemusic.com.ua/mihej-biografiya-artista/
https://24smi.org/celebrity/1275-mihej.html
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Правда, я о нем до сегодняшнего дня ничего не слышал.
На сколько его можно сравнить с Горшком и "КиШ" ?
Земля пухом.
Раньше как то было много кто "стрельнул". Вспомни Белоусова, но про него как то устроили хайп со смертью, поэтому еще иногда вспоминают. То же кто то его слушал. Вроде и стадион мог собрать на одну песню.