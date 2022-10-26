Джонни Деппу предложили вернуться в «Пираты Карибского моря»

Один из инсайдеров отметил, что сделка между Disney и Деппом заключается в том, чтобы актер вернулся к роли пирата Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря 6» и спин-оффе Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины». Сообщается, что голливудская звезда пока не согласился с предложением.