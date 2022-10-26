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Джонни Деппу предложили вернуться в «Пираты Карибского моря»

Джонни Деппу предложили вернуться в «Пираты Карибского моря»

Автор:
26 октября 2022 13:14
Сообщество : Кино
Метки: Джонни Депп   Дисней   интересное   капитан джек воробей   пираты карибского моря   фильм   
269
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Как рассказывают источники, за участие в будущем проекте Деппу предложили 300 миллионов долларов, рассчитывая «получить его прощение». Уточняется, что представители студии связались с актером еще до его судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.

Один из инсайдеров отметил, что сделка между Disney и Деппом заключается в том, чтобы актер вернулся к роли пирата Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря 6» и спин-оффе Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины». Сообщается, что голливудская звезда пока не согласился с предложением.

Источник:

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Метки: Джонни Депп   Дисней   интересное   капитан джек воробей   пираты карибского моря   фильм   
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8  комментариев
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10k
Клёст 36 минут назад
Пираты Карибского моря это кино исключительно про КАПИТАНА!! Джека Воробья.
А значит это фильм Джонни Деппа.
Он сам его таким сделал, и без него все продолжения почти наверняка будут мертворождёнными.
Хотя как знать, как знать...))
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27k
Батончик 17 минут назад
Пущай другого лоха ищут чтоб вкалывал за эти копейки
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433
Лютый вам Бетховен 39 минут назад
Мистер Депп, не надо - заложник одной роли это как пить один чай, не зная всего меню.
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130
Серега Лютый вам Бетховен 22 минуты назад
Да ему 60 почти.300 лямов заберет и может в проходных фильмах дальше сниматься,как многие пожилые актеры сейчас.
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2k
Роман 44 минуты назад
Без Джонни ничего не получится.
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21
Sata33 Час назад
О чем еще они собрались снимать , интересно ?
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8k
Shtoppi Час назад
<<...Деппу предложили 300 миллионов долларов, рассчитывая «получить его прощение». Уточняется, что представители студии связались с актером еще до его судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.>>
Значит знали чем это разбирательство закончится, потому и решили заранее вопросы с возвращением актера во франшизу про пиратов разрулить.
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6k
Roman Час назад
А остальной фильм они за пачку чипсов снимать будут?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
4794



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