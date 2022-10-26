Джонни Деппу предложили вернуться в «Пираты Карибского моря»

Как рассказывают источники, за участие в будущем проекте Деппу предложили 300 миллионов долларов, рассчитывая «получить его прощение». Уточняется, что представители студии связались с актером еще до его судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.
Один из инсайдеров отметил, что сделка между Disney и Деппом заключается в том, чтобы актер вернулся к роли пирата Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря 6» и спин-оффе Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины». Сообщается, что голливудская звезда пока не согласился с предложением.
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АНТИФИШКИ
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А значит это фильм Джонни Деппа.
Он сам его таким сделал, и без него все продолжения почти наверняка будут мертворождёнными.
Хотя как знать, как знать...))
Значит знали чем это разбирательство закончится, потому и решили заранее вопросы с возвращением актера во франшизу про пиратов разрулить.