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Японские «ушки»: зачем солдаты страны Восходящего солнца во время Второй мировой носили странные головные уборы?

Японские «ушки»: зачем солдаты страны Восходящего солнца во время Второй мировой носили странные головные уборы?

Автор:
05 июля 2022 15:07
Сообщество : RealFishki
Метки: боец   головной убор   защита   насекомое   солдат   уши   шапка   японец   
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Не только каски использовали во время боёв японцы. Элементом обмундирования были и такие странноватые кепки темно-зеленого цвета с длинным козырьком и необычными «ушками». Какую роль они играли?

Сен-бо. Так называлась матерчатая шапка японских военных, которую разработали в 30-х годах, когда армия страны Восходящего солнца начала вести активные боевые действия за пределами своих границ – в Китае, Манчжурии и не только.


Матерчатые уши добавили по распоряжению высшего военного командования, поскольку солдатам приходилось вести бои в специфических условиях и защищать уши от попадания мелких насекомых. Они в изобилии обитают во влажном климате юго-восточной Азии и активно размножаются.


Так сен-бо  обрела этот специфический элемент конструкции. Уши защищали от поползновения и укусов всякой летающей, ползающей, прыгающей и жалящей нечисти. А козырек берег глаза от слепящих солнечных лучей.


Кстати, «ушки» защищали не только ушные раковины, но и шею бойцов. Поначалу американцы откровенно осмеивали комичный вид, который придавала японцам шапка. Но когда поближе познакомились с противником в бою, поумерили пыл и стали настороженно относится к обладателям веселых висячих «ушек».


Ходят слухи, что образ инопланетянина навеял создателям «Хищника» как раз этот забавный головной убор. Полоски ткани трансформировали в дреды, получив этот трендовый имидж, ушедший в народ в виде шапок, масок, шлемов и прочей атрибутики.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: боец   головной убор   защита   насекомое   солдат   уши   шапка   японец   
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9  комментариев
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6k
Том Джоуд 3 часа назад
Как вариант, сэн боу дань традициям. В Японии они сильны. Шлем Мэнгу.

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Андрей Крылов 3 минуты назад
автор - капитан Очевидность. а то ни кто не догадывался...
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a_komolow Полчаса назад
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166
sundowner 53 минуты назад
Любопытно. Казалось бы, мелочь, а сколько проблем разом ушло
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Андрей Л 2 часа назад
Давай про шапку ушанку теперь.
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