Японские «ушки»: зачем солдаты страны Восходящего солнца во время Второй мировой носили странные головные уборы?

Не только каски использовали во время боёв японцы. Элементом обмундирования были и такие странноватые кепки темно-зеленого цвета с длинным козырьком и необычными «ушками». Какую роль они играли?
Сен-бо. Так называлась матерчатая шапка японских военных, которую разработали в 30-х годах, когда армия страны Восходящего солнца начала вести активные боевые действия за пределами своих границ – в Китае, Манчжурии и не только.
Матерчатые уши добавили по распоряжению высшего военного командования, поскольку солдатам приходилось вести бои в специфических условиях и защищать уши от попадания мелких насекомых. Они в изобилии обитают во влажном климате юго-восточной Азии и активно размножаются.
Так сен-бо обрела этот специфический элемент конструкции. Уши защищали от поползновения и укусов всякой летающей, ползающей, прыгающей и жалящей нечисти. А козырек берег глаза от слепящих солнечных лучей.
Кстати, «ушки» защищали не только ушные раковины, но и шею бойцов. Поначалу американцы откровенно осмеивали комичный вид, который придавала японцам шапка. Но когда поближе познакомились с противником в бою, поумерили пыл и стали настороженно относится к обладателям веселых висячих «ушек».
Ходят слухи, что образ инопланетянина навеял создателям «Хищника» как раз этот забавный головной убор. Полоски ткани трансформировали в дреды, получив этот трендовый имидж, ушедший в народ в виде шапок, масок, шлемов и прочей атрибутики.
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АНТИФИШКИ
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Оказалась черезвычайно функциональной.
Тоже закрывала уши-шею. И от комаров, и от ветра - мороза.
И тоже походила формой на древние образцы.