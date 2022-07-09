Удивительная жизнь Василия Кочеткова - самого старого воина Российской Империи

“В Белозерске, Новгородской губернии, 30-го мая текущего года, проездом из С.-Петербурга на родину в Симбирскую губернию, скончался скоропостижно, от паралича сердца, один из старейших солдат русской армии, отставной фейерверкер лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады Василий Николаевич Кочетков, 107 лет от роду, из которых более 60 лет он провел на действительной военной службе солдатом.

Это был еще бравый старик, высокого роста, с военной выправкой, которая как бы закалила его; никто бы не дал ему его лет, и трудно верилось, сколько перенёс этот человек в своей жизни лишений и невзгод, в особенности, если принять во внимание, как много он совершил военных походов, побывав и в Париже, и в Хиве, исколесил всю Россию с Кавказом и Польшей, и пролив свою кровь в Турции, Венгрии и славянских землях”.

Хотя не все верят в правдивость той статьи. Дело в том, что в 1892 году исполнилось 80 лет со дня сражения при Бородино, и редактор “Правительственного вестника” мог намеренно преувеличить подвиги Кочеткова, чтобы поднять престиж царской армии. В том, что такой солдат существовал - никто не сомневается, а вот его достижения до сих пор многие ставят под сомнение.