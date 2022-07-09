Удивительная жизнь Василия Кочеткова - самого старого воина Российской Империи

Он принимал участие в десяти войнах, получал награды от монархов и умер в возрасте 107 лет.
Василий Кочетков - личность легендарная. Он родился в 1875 году в Симбирской губернии, тогда страной правила ещё Екатерина II. Отец Василия был военным, мальчик им восхищался, поэтому с самого детства мечтал об армии.
К службе он приступил в 1811 году и дослужился до фельдфебеля. Первое боевое крещение получил при Бородино и прошёл с армией до самого Парижа. За мужество, проявленное в боях, получил царские награды.
Участвовал в русско-турецкой войне (1828-1829 гг.), после неё подавлял польское восстание и штурмовал Варшаву (1830-1831 гг.). В 1840-х его отправили на Кавказ, там он получил ранения: в шею навылет и в ногу. После второй раны попал в плен, откуда сбежал через десять месяцев. За это ему вручили знак отличия Военного Ордена 4-й степени.
Только вернувшись с Кавказа, Василий снова отправляется воевать, на этот раз - усмирять венгерское восстание (1849 год). В том же году его хотели произвести в подпоручики, но Кочетков по неизвестным причинам отказался. Тем не менее, ему вручили установленный серебряный шеврон на левом рукаве мундира, офицерский темляк на саблю и 2/3 жалованья прапорщика в содержание. В 1850 г. перевели в штаб кавказского корпуса жандармов и в следующем 1851 году он вышел в отставку.
Но отдыхал недолго, когда началась Крымская война (1853-1856 гг.) Кочетков вновь поступил на службу. Его зачислили в егерский полк и в его составе он делал вылазки против врага в Севастополе. Оборонял Корниловский бастион, где взрывом бомбы его почти похоронило под осыпавшейся землёй и осколками камней. В 1856 году, личным указом императора Александра II, был переведён в драгунский полк, а затем, в 1862 г., зачислен в роту дворцовых гренадёр и произведён в унтер-офицеры.
В 1869 году Кочетков не выдержал и снова попросился на фронт - теперь уже в Среднюю Азию. Там Василия зачислили в канониры, он участвовал во взятии Туркестана и Самарканда, вместе с армией совершил марш-бросок через пустыню и штурмовал Хивы.
Во время очередной русско-турецкой войны (1877-1878 гг.), Василий служил в артиллерийской бригаде. В одном из боёв получил тяжелейшее ранение и лишился ноги. В 1878 году вышел в отставку.
Личность настолько легендарная, что многие считают его собирательным образом нескольких русских солдат. Уж слишком много у него наград, ранений, указаний, что он чуть не лично общался с российскими императорами (по крайней мере, подавал им докладные записки). Тем не менее, такой человек реально существовал и служил в армии: сохранилась переписка главного врача Белозёрской больницы с Главным штабом, в которой медик просит провести похороны со всеми почестями, которые полагаются такому заслуженному солдату.
А в газете “Правительственный вестник” №192 от 2 сентября 1892 года, вышла целая статья в по поводу кончины этого знаменитого воина.
“В Белозерске, Новгородской губернии, 30-го мая текущего года, проездом из С.-Петербурга на родину в Симбирскую губернию, скончался скоропостижно, от паралича сердца, один из старейших солдат русской армии, отставной фейерверкер лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады Василий Николаевич Кочетков, 107 лет от роду, из которых более 60 лет он провел на действительной военной службе солдатом.
Это был еще бравый старик, высокого роста, с военной выправкой, которая как бы закалила его; никто бы не дал ему его лет, и трудно верилось, сколько перенёс этот человек в своей жизни лишений и невзгод, в особенности, если принять во внимание, как много он совершил военных походов, побывав и в Париже, и в Хиве, исколесил всю Россию с Кавказом и Польшей, и пролив свою кровь в Турции, Венгрии и славянских землях”.
Хотя не все верят в правдивость той статьи. Дело в том, что в 1892 году исполнилось 80 лет со дня сражения при Бородино, и редактор “Правительственного вестника” мог намеренно преувеличить подвиги Кочеткова, чтобы поднять престиж царской армии. В том, что такой солдат существовал - никто не сомневается, а вот его достижения до сих пор многие ставят под сомнение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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К службе он приступил в 1811 году
https://old.fishki.net/4182871-udivitelynaja-zhizny-vasilija-kochetkova---samogo-starogo-voina-rossijskoj-imperii.htmlhttps://old.fishki.net/4182871-udivitelynaja-zhizny-vasilija-kochetkova---samogo-starogo-voina-rossijskoj-imperii.html
https://old.fishki.net/2525793-soldat-treh-imperatorov.htmlhttps://old.fishki.net/2525793-soldat-treh-imperatorov.html
https://old.fishki.net/1207610-vasilij-kochetkov-sto-let-na-voennoj-sluzhbe.htmlhttps://old.fishki.net/1207610-vasilij-kochetkov-sto-let-na-voennoj-sluzhbe.html
https://old.fishki.net/1977468-vasilij-nikolaevich-kochetkov-17851892-soldat-treh-imperatorov-prozhil-107-let.htmlhttps://old.fishki.net/1977468-vasilij-nikolaevich-kochetkov-17851892-soldat-treh-imperatorov-prozhil-107-let.html
https://old.fishki.net/1307536-vasilij-nikolaevich-kochetkov-17851892--soldat-treh-imperatorov.htmlhttps://old.fishki.net/1307536-vasilij-nikolaevich-kochetkov-17851892--soldat-treh-imperatorov.html
https://old.fishki.net/mix/1977597-v-inete-tysjachi-kopij-biografii-russkogo-soldata-vasilija-nikolaevicha-kochetkova.htmhttps://old.fishki.net/mix/1977597-v-inete-tysjachi-kopij-biografii-russkogo-soldata-vasilija-nikolaevicha-kochetkova.htm
И ещё целая куча, устал!