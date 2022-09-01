Обмелевшее водохранилище в Испании обнажило древнеримский лагерь

Римляне покинули это место примерно в 120 году нашей эры, и о нем забыли до 1920-х годов, когда местный археолог Флорентино Лопес Куэвиллас заново открыл поселение и начал раскопки. Позже, в 1948 году, поселение было затоплено после строительства гидроэлектростанции вниз по реке в рамках проекта развития сельской местности.



Многонедельная засуха в Испании, приведшая к резкому падению уровня воды в резервуарах, также обнажила многовековую церковь и доисторический каменный круг.



Отступающие воды обнажили руины церкви 11-го века в деревне Сан-Рома-де-Сау, которая была затоплена в 1960-х годах, когда поблизости была построена плотина. Обычно видно только колокольню этой церкви.