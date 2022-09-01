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Обмелевшее водохранилище в Испании обнажило древнеримский лагерь

Обмелевшее водохранилище в Испании обнажило древнеримский лагерь

Автор:
01 сентября 2022 16:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   Испания   археология   древние постройки   древний рим   из-под воды   обмеление   руины   уровень воды   
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Засуха в Испании привела к тому, что уровень воды в водохранилище Ас-Кончас в Галисии, на северо-западе страны, резко упал. И из воды на свет поднялись руины древнеримского лагеря, известного как Aquis Querquennis. Этот район был затоплен в 1948 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   Испания   археология   древние постройки   древний рим   из-под воды   обмеление   руины   уровень воды   
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6  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что-то травянистая растительность в римском лагере подозрительно устоявшаяся сухопутная.
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−124
Thomsen Час назад
На самом деле, уровень воды в водохранилище Ас-Кончас падает периодически, и Аквис Кверкенис бывает доступен для раскопок. Они проводятся с 1975-го года. Это не сенсация.
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Бритва 2 часа назад
есть еще страны, которые способны взять и затопить археологический памятник, которому 2 тыс. лет? Впрочем, что это я. Таких много.
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Скажите спасибо Путину. Если бы не он - не видать вам засухи.
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