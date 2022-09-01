Обмелевшее водохранилище в Испании обнажило древнеримский лагерь

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Засуха в Испании привела к тому, что уровень воды в водохранилище Ас-Кончас в Галисии, на северо-западе страны, резко упал. И из воды на свет поднялись руины древнеримского лагеря, известного как Aquis Querquennis. Этот район был затоплен в 1948 году.
Полагают, что это поселение было построено римлянами в 74 году нашей эры и заброшено примерно в 120 году нашей эры.
С 1948 года здесь находится водохранилище Ас-Кончас и руины практически полностью были затоплены.
В течение годы обычно видны лишь некоторые части развалин, но сейчас момент уникальный: древнеримский лагерь открылся целиком.
На снимках видны остатки древних крепостных стен, окружавших лагерь, а также остатки построек.
Aquis Querquennis использовался римлянами как временный форт и военные казармы, пока они строили историческую дорогу Via Nova.
В лагере были храм, лазарет и казармы, в которых, как считается, одновременно находилось 600 солдат.
Римляне покинули это место примерно в 120 году нашей эры, и о нем забыли до 1920-х годов, когда местный археолог Флорентино Лопес Куэвиллас заново открыл поселение и начал раскопки. Позже, в 1948 году, поселение было затоплено после строительства гидроэлектростанции вниз по реке в рамках проекта развития сельской местности.
Многонедельная засуха в Испании, приведшая к резкому падению уровня воды в резервуарах, также обнажила многовековую церковь и доисторический каменный круг.
Отступающие воды обнажили руины церкви 11-го века в деревне Сан-Рома-де-Сау, которая была затоплена в 1960-х годах, когда поблизости была построена плотина. Обычно видно только колокольню этой церкви.
Многонедельная засуха в Испании, приведшая к резкому падению уровня воды в резервуарах, также обнажила многовековую церковь и доисторический каменный круг.
Отступающие воды обнажили руины церкви 11-го века в деревне Сан-Рома-де-Сау, которая была затоплена в 1960-х годах, когда поблизости была построена плотина. Обычно видно только колокольню этой церкви.
А так она выглядит обычно
В западном регионе Эстремадура в Испании отступающие воды водохранилища Вальдеканас обнажили доисторический каменный круг на островке, который обычно находится под водой.
Названный «Испанским Стоунхенджем», круг из десятков мегалитических камней был обнаружен археологами в 1926 году, но этот район был затоплен в 1963 году, когда было построено водохранилище.
Названный «Испанским Стоунхенджем», круг из десятков мегалитических камней был обнаружен археологами в 1926 году, но этот район был затоплен в 1963 году, когда было построено водохранилище.
«Испанский Стоунхендж»
Археологи были в восторге от появления на поверхности доисторического каменного круга, получившего название «Испанский Стоунхендж», который обычно покрыт водами плотины.
Этот каменный круг носит официальное название Дольмен Гуадальпераль. Он расположен на водохранилище Вальдеканас в провинции Касерес. Уровень воды в этом водохранилище упал до 28 процентов, и в настоящее время каменный круг можно наблюдать на суше, а не под водой.
Дольмен Гуадальпераль датируется 5000 годом до нашей эры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Вот это ДА Испания археология древние постройки древний рим из-под воды обмеление руины уровень воды
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