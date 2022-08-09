Археологи раскопали четыре новые комнаты древнего дома в Помпеях

Археологи, которые работают в зоне раскопок «Археологический парк Помпеи», обнаружили этот дом, или «домус», еще в 2018 году, а в минувшую субботу объявили, что нашли четыре новые комнаты. Среди них спальня, в которой сохранился каркас кровати и кусок подушки, кладовая с деревянным шкафом и две комнаты наверху, в которых находились бронзовые предметы и курильница для благовоний.

Сундук, оставленный открытым в спальне, и предметы, брошенные на пол, позволяют предположить, что владельцы бросили дом до того, как тот оказался погребен под вулканическими обломками.

Предыдущие раскопки были сосредоточены на роскошных виллах, которые также были разрушены извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи, сказал: «В Римской империи значительная часть населения страдала от своего социального статуса, и для них «хлеб насущный» был чем угодно, но не данностью. Это уязвимый класс во время политических кризисов и нехватки продовольствия, но также амбициозный в отношении подъема по социальной лестнице».