Археологи раскопали четыре новые комнаты древнего дома в Помпеях

Находка позволяе взглянуть на то, как жили простые римляне из среднего класса до того, как извержение Везувие уничтожило Помпеи.
Археологи, которые работают в зоне раскопок «Археологический парк Помпеи», обнаружили этот дом, или «домус», еще в 2018 году, а в минувшую субботу объявили, что нашли четыре новые комнаты. Среди них спальня, в которой сохранился каркас кровати и кусок подушки, кладовая с деревянным шкафом и две комнаты наверху, в которых находились бронзовые предметы и курильница для благовоний.
Сундук, оставленный открытым в спальне, и предметы, брошенные на пол, позволяют предположить, что владельцы бросили дом до того, как тот оказался погребен под вулканическими обломками.
Предыдущие раскопки были сосредоточены на роскошных виллах, которые также были разрушены извержением Везувия в 79 году нашей эры.
Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи, сказал: «В Римской империи значительная часть населения страдала от своего социального статуса, и для них «хлеб насущный» был чем угодно, но не данностью. Это уязвимый класс во время политических кризисов и нехватки продовольствия, но также амбициозный в отношении подъема по социальной лестнице».
Первая часть дома была раскопана в 2018 году в рамках проекта «Великие Помпеи», и тогда археологи нашли во дворе богато украшенное помещение для поклонения домашним богам, называемое «ларарий». Он включал в себя ниши на стене, посвященные ларам, домашним духам-защитникам, и двум змеям «агатодемонам», символизирующим процветание и удачу. Его стены также были расписаны идиллическими пейзажами, изображениям растений, птиц и сцен охоты. Подобных украшений не было в других комнатах дома, что говорит о том, что у семьи не было на это средств. Это открытие принесло дому, расположенному недалеко от современного Неаполя, название «Дом Ларарио».
Археологи продолжили изучать дом в 2021 году, в результате чего обнаружили еще несколько комнат; две на втором этаже и две перед ларариумом на первом этаже. В них находились как уцелевшие предметы, так и пустые места, оставленные мебелью, с которых археологи смогли сделать гипсовые слепки.
Одна из комнат первого этажа была спальней, в которой сохранились часть каркаса кровати и кусок ткани от подушки. Кровать была идентичная той, что археологи нашли в прошлом году на вилле Чивита Джулиана в «Комнате рабов». Это простая маленькая кровать без матраса и каких-либо украшений, которые можно демонтировать.
Рядом с кроватью стоял двустворчатый деревянный сундук, оставленный открытым сбежавшими из дома владельцами, на нем лежали упавшие с потолка балки и доски. В сундуке находились чаша терра сигиллата и фонарь с барельефом, изображающим превращение Зевса в орла. Рядом с сундуком стоял небольшой круглый столик на трех ножках, на котором стояла керамическая чашка с двумя стеклянными пузырьками или ампулами, стеклянной чашей и еще одной чашей терра сигиллата.
Перед уходом жители оставили у подножия стола еще одну стеклянную ампулу, а также небольшие кувшины и амфоры, что свидетельствует о том, что это помещение часто использовалось.
Другую комнату на первом этаже археологи считают кладовой, поскольку стены в ней не оштукатурены, а пол земляной. Археологи также сделали слепки полки, забитой амфорами, и груды деревянных досок, связанных веревками. Считается, что эти доски разных размеров и пород дерева имели множество целей, например, предназначались для изготовления мебели или ремонта зданий.
Сразу за комнатой, в коридоре, ведущем к ней, стоял двухметровый деревянный шкаф, задняя стенка которого сохранилась в цинеритовом камне. В нем как минимум четыре дверцы, но верхняя часть и передние дверцы были повреждены в результате обрушения потолка над шкафом. В нем было не менее пяти полок, на самой верхней из которых стояла кухонная посуда, такая как небольшие кувшины, стеклянные тарелки и амфоры. Раскопки нижней части продолжаются.
Археологи раскопали две комнаты, находившиеся на верхнем этаже, в первую очередь, но материалы, из которых эти комнаты состояли, в основном были найдены внизу, поскольку верхний этаж обвалился.
Эксперты создали слепок семи детализированных восковых табличек, которые были связаны вместе и хранились в одной из комнат на полке вместе с другими керамическими и бронзовыми предметами.
В обрушившемся шкафу были найдены керамические сосуды, предназначенные для повседневного использования на кухне. Рядом с ними были сосуды из драгоценного стекла и изысканной керамики, терра сигиталла, которые, возможно, предназначались для особых случаев. Также археологи обнаружили бронзовые сосуды, в том числе чашу с насадками в виде пальмовых листьев и кувшин с украшением в виде головы сфинкса и льва. В первозданном виде была обнаружена терракотовая курильница в форме колыбели, расписанная разными цветами и украшенная человеческим бюстом.
Последняя раскопанная комната была найдена за Домом Ларарио, и принадлежала другой резиденции. На комнату обрушился подвесной потолок, который, как показали гипсовые слепки, был сделан из деревянных реек, покрытых марлей и раствором. Слепки стен также показали, что они были искусно украшены кессонами и интарсией.
Цухтригель добавил: «Мы не знаем, кем были обитатели дома, но, безусловно, культура отиума (отдыха), вдохновившая прекрасное украшение двора, представляла для них скорее будущее, о котором они мечтали, чем реальность, в которой они жили».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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