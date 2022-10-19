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7 интересных деталей в фильме "Назад в будущее 3"

7 интересных деталей в фильме "Назад в будущее 3"

Автор:
19 октября 2022 10:42
Сообщество : Кино
Метки: Назад в будущее   актеры   детали   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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В фильме Назад в будущее довольно много умных моментов и незабываемого подтекста, но найдутся в нём и мелочи, которые ускользнули от вас, если вы смотрели его ещё будучи ребёнком.

Рубашка

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В третьей части Док носит бандану на лице, которая на самом деле сделана из его рубашки со второй части. Примечательно, что практически никто не мог разглядеть эту деталь сразу после премьеры из-за низкого качества картинки, и лишь спустя годы на бандане появились знакомые узоры.


Штаны

После потери сознания Марти оказывается в доме своих бабушки и дедушки. Как только герой просыпается, он проверяет, на месте ли его штаны. Это отсылка к первому фильму, в котором Марти попал в дом к своей матери, где она сняла с него штаны перед тем, как уложить в кровать.


Время

Время на часах выбрано не случайно. 08:08 - это отсылка к числу 88 - именно такую скорость должен набрать DeLorean для перемещения во времени.


Оператор

В одной из сцен Марти и Дока фотографирует мужчина с усами. Этого персонажа сыграл Дин Канди, который был главным оператором триквела "Назад в будущее". Он также работал над фильмами "Хэллоуин", "Нечто", "Парк Юрского периода" и "Гарфилд".


Банда

На определенных местах сквозь время остаются одни и те же люди. В 1985 году Марти встречает банду Дугласа Нидлса. Его банду составляют люди, которые были в бандах Биффа в различное время. Рики Дин Логан, сидящий на машине, был в банде в 2015 году, Джей Джей Коэн, находящийся на заднем плане, был в 1955 году, а Кристофер Винн был участником банды в третьей части.


Актеры

Когда Марти заходит в салун, он видит трех пожилых мужчин, которых сыграли не простые актеры. Это Даб Тейлор, Пэт Баттрам и Гарри Кэри-младший, которые были достаточно известными звездами вестернов. Они не брали Голливуд качеством картин, как Клинт Иствуд, однако количество их действительно впечатляло.


Майкл Уинслоу

Майкла Уинслоу вы можете знать по серии фильмов "Полицейская академия". При этом известен он не только за эту комедию, но также и за то, что умеет с помощью только своего рта имитировать различные звуки и создавать новые. Звук, который мы слышим во время лунной походки Марти, был создан Майклом. Также в титрах отметился Майкл Джексон, которого поблагодарили за то, что он не стал судиться с создателями фильма за показ лунной походки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Назад в будущее   актеры   детали   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Шерхан 6 минут назад
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