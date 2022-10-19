7 интересных деталей в фильме "Назад в будущее 3"

Майкла Уинслоу вы можете знать по серии фильмов "Полицейская академия". При этом известен он не только за эту комедию, но также и за то, что умеет с помощью только своего рта имитировать различные звуки и создавать новые. Звук, который мы слышим во время лунной походки Марти, был создан Майклом. Также в титрах отметился Майкл Джексон, которого поблагодарили за то, что он не стал судиться с создателями фильма за показ лунной походки.