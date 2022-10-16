Кто мог сыграть Остапа Бендера у Леонида Гайдая: фото с кинопроб

В журнале "Советский экран" 1972 года под номером 12 есть интересные кадры с кинопроб на роль Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая "12 стульев".
Качество, конечно, низкое, так как на страницах размещены кадры маленького размера, но я постарался при помощи нейросети улучшить их качество.
Олег Борисов
Владимир Высоцкий
Спартак Мишулин
Никита Михалков
Александр Белявский
Евгений Евстигнеев
Валентин Гафт
Фрунзик Мкртчян
Кандидатов на роль Остапа Бендера было гораздо больше. Просто размер фото на страницах журнала чуть ли не с почтовую марку, а потому улучить качество практически невозможно.
Для сравнения привожу фото ДО и ПОСЛЕ обработки:
На главную роль в итоге взяли Арчила Гомиашвили.
Как вы считаете, кто из актеров наиболее точно соответствует образу Остапа Бендера?
Источник:
АНТИФИШКИ
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