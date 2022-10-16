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Кто мог сыграть Остапа Бендера у Леонида Гайдая: фото с кинопроб

Кто мог сыграть Остапа Бендера у Леонида Гайдая: фото с кинопроб

Автор:
16 октября 2022 10:08
Сообщество : Кино
Метки: Остап Бендер   актеры   кино   проба   роль   съемка   фото   
756
10

В журнале "Советский экран" 1972 года под номером 12 есть интересные кадры с кинопроб на роль Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая "12 стульев".

Качество, конечно, низкое, так как на страницах размещены кадры маленького размера, но я постарался при помощи нейросети улучшить их качество.


Олег Борисов

×
×

Владимир Высоцкий

Спартак Мишулин

Никита Михалков

Александр Белявский

Евгений Евстигнеев

Валентин Гафт

Фрунзик Мкртчян

Кандидатов на роль Остапа Бендера было гораздо больше. Просто размер фото на страницах журнала чуть ли не с почтовую марку, а потому улучить качество практически невозможно.

Для сравнения привожу фото ДО и ПОСЛЕ обработки:

На главную роль в итоге взяли Арчила Гомиашвили.

Как вы считаете, кто из актеров наиболее точно соответствует образу Остапа Бендера?

Источник:

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Метки: Остап Бендер   актеры   кино   проба   роль   съемка   фото   
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10  комментариев
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9k
Василенко Татьяна Час назад
А я никого в этой роли не представляю, хотя актеры замечательные! Ну если только Белявский... Есть в нем какая-то склонность к аферам))) А вот Борисов, Мишулин, Мкртчян - ну вообще никак... Остап должен быть симпатичным!
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1k
Vustinii 14 минут назад
Лучше Андрея Миронова ни кто не сыграл. В Старгород зашёл молодой человек. Ну какой он молодой в фильме Гайдая
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26k
Ваня 14 минут назад
юрский... самый лучший остап бендер...
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31k
Юр21 Полчаса назад
Арчил конечно - это попадание, ну ещё Гафт.
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20k
ЦСКА Полчаса назад
Мкртчян! Прикольно! Еще бы Константина Райкина попробывали....
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4k
Гур 40 минут назад
ИМХО, Гафт.
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16k
Ал Час назад
Не просто возрастным актерам играть 28-и летнего Бендера
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2k
Аркадий Свидригайлов Час назад
как по мне, то любой из вышеперечисленных актёров ( сомнения только на счёт Михалкова) великолепно справился бы с ролью, внеся свою изюминку, и фильм в любом случае вошёл бы в "золотой фонд"
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