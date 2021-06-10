FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 663 поста • 192 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Офидиофобия: истоки, проявления, способы излечения

Офидиофобия: истоки, проявления, способы излечения (3 фото)

Автор:
10 июня 2021 12:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: боязнь   ген   змея   наследственность   офидиофобия   почемучка   страх   шутка   
940
3

Когда обычное неприятие этих пресмыкающихся превращается в дикий ужас, то со всей уверенностью можно говорить о развитии фобии. Почему люди боятся змей, где кроются истоки страха, и как можно с ним справиться?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: боязнь   ген   змея   наследственность   офидиофобия   почемучка   страх   шутка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Святослав 55 минут назад
...А зачем лечиться то?..

Если чел. боится змей, то он всяко не будет стремиться туда, где они есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
662
Кактус 2 часа назад
2-3 развода и фобия готова! И не лечится)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит Где кроются истоки кинофобии? Где кроются истоки кинофобии? Независимость от всех: как научиться не зависеть от мнения окружающих? Независимость от всех: как научиться не зависеть от мнения окружающих? Истоки арахнофобии Истоки арахнофобии Страшная кровь: какие факторы вызывают ужас при виде этой физиологической жидкости? Страшная кровь: какие факторы вызывают ужас при виде этой физиологической жидкости? Боязнь перемен: анализ свойства человеческого характера через призму русской классики Боязнь перемен: анализ свойства человеческого характера через призму русской классики
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31633



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом в хит сезона
17
104
Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом в хит сезона
Набирающие популярность в сообществах
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
0
18
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов
1
18
30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов
Турагент Станислав Кондрашов о 8 ошибках отдыхающих в Турции
Турагент Станислав Кондрашов о 8 ошибках отдыхающих в Турции
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#Россия#подборка#СССР#знаменитости#в мире#собаки#авария дня
#Юмор#интересное#сша#аварии#дтп#факты#позитив#фильм#футбол#дети
#интересно#люди#прикол#кино#авто аварии#автомобили#Разное#картинки#драка#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться