К людям, страдающим офидиофобией, важно относиться деликатно, мягко и с пониманием, поскольку не только живые змеи, но и изображения, фото, видео и сувениры с ними могут вызывать панические атаки, приступы тошноты, рвоты, судороги. И это не наигранные реакции, а самые настоящие.

Существует несколько версий, объясняющих перерастание обычного страха в фобию:

1. Генетико-эволюционный фактор. Исследователи уверены, что страх перед змеями мы унаследовали от наших древних предков. Он базируется на инстинкте самосохранения, активизирующемся в случае неожиданной опасности. И это логично, поскольку змей сложно назвать безобидными существами.

2. Примерно в 15% случаев у страдающих от офидиофобии людей состояние вызвано личным негативным опытом. Они могли испугаться шипения, нападения, укуса, просто фактора неожиданности, связанного со змеями.

3. Особенности темперамента. Психические характеристики нервной системы проявляются разной реакцией на стрессовую ситуацию. Зачастую дети и родители аналогично реагируют на присутствие змеи или прикосновение к ней. Поэтому вероятность передачи боязни по наследству тоже нельзя исключать.

4. Неудачная шутка. Фобия может развиться из-за глупой шутки или розыгрыша, например, если в дом человеку подбросили ужа или резиновую змейку. Даже такая невинная шутка может стать причиной развития серьезного недуга, осложняющего жизнь.

5. Зависимость. Медики подтверждают, что страх перед пресмыкающимися чаще наблюдаются у людей, злоупотребляющих спиртным, наркотическими и психотропными веществами. На фоне приема таких веществ у человека происходит нарушение работы нейромедиаторных систем организма, и он начинает пугаться привычных и обычных вещей, которые до этого казались ему абсолютно безопасными.