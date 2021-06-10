Когда обычное неприятие этих пресмыкающихся превращается в дикий ужас, то со всей уверенностью можно говорить о развитии фобии. Почему люди боятся змей, где кроются истоки страха, и как можно с ним справиться?
К людям, страдающим офидиофобией, важно относиться деликатно, мягко и с пониманием, поскольку не только живые змеи, но и изображения, фото, видео и сувениры с ними могут вызывать панические атаки, приступы тошноты, рвоты, судороги. И это не наигранные реакции, а самые настоящие.
Существует несколько версий, объясняющих перерастание обычного страха в фобию:
1. Генетико-эволюционный фактор. Исследователи уверены, что страх перед змеями мы унаследовали от наших древних предков. Он базируется на инстинкте самосохранения, активизирующемся в случае неожиданной опасности. И это логично, поскольку змей сложно назвать безобидными существами.
2. Примерно в 15% случаев у страдающих от офидиофобии людей состояние вызвано личным негативным опытом. Они могли испугаться шипения, нападения, укуса, просто фактора неожиданности, связанного со змеями.
3. Особенности темперамента. Психические характеристики нервной системы проявляются разной реакцией на стрессовую ситуацию. Зачастую дети и родители аналогично реагируют на присутствие змеи или прикосновение к ней. Поэтому вероятность передачи боязни по наследству тоже нельзя исключать.
4. Неудачная шутка. Фобия может развиться из-за глупой шутки или розыгрыша, например, если в дом человеку подбросили ужа или резиновую змейку. Даже такая невинная шутка может стать причиной развития серьезного недуга, осложняющего жизнь.
5. Зависимость. Медики подтверждают, что страх перед пресмыкающимися чаще наблюдаются у людей, злоупотребляющих спиртным, наркотическими и психотропными веществами. На фоне приема таких веществ у человека происходит нарушение работы нейромедиаторных систем организма, и он начинает пугаться привычных и обычных вещей, которые до этого казались ему абсолютно безопасными.
С патологическим страхом перед этими пресмыкающимися поможет справиться психолог или психотерапевт. А в особенно сложных случаях – психиатр. На начальной стадии возможно использование седативных препаратов, которые помогают в устранении повышенной тревожности, налаживании сна, но не излечивают от фобии.
В психотерапевтической практике для устранения офидиофобии задействуют методы когнитивно-поведенческой терапии. Психолог находит корни страха, устраняет ошибочные представления о змеях, помогает выстроить новую поведенческую модель, сформировать ровные нейтральные представления о пресмыкающихся.
Иногда специалист использует метод гипноза или визуализации. Вне зависимости от выбора методики важное условие выздоровления – это признание проблемы. Очень важна поддержка родных и близких. Стоит изучить особенности жизни и реакций змей, правила поведения при встрече с ними. Осознание того факта, что вероятность встретить пресмыкающееся в реальной жизни ничтожно мала, позволит снизить степень тревожности или даже полностью от нее избавиться.
Несмотря на серьезность фобии, которая даже может даже осложниться бредом, галлюцинациями, расстройством психики, при условии своевременного обращения за профессиональной помощью с ней можно довольно легко справиться. Кстати, многие излечившиеся заводят дома змейку или ящерицу.
А как вы относитесь к этим существам? Пугают ли вас змеи?
Источник:
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Если чел. боится змей, то он всяко не будет стремиться туда, где они есть...
но то фильм....