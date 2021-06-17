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В этих снимках нет ничего откровенно ужасного, того, что могло бы вызвать шок у слабонервных. Но все-таки что-то заставляет нас смотреть на них с безотчетной тревогой и даже страхом.
Когда молния разбила самое высокое дерево в Уэльсе, местный хуложник Саймон О'Руки сделал из него памятный знак. И он ПУГАЕТ
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К жителям Уэльса на рождество приходит Мэри Лвид - лошадиный череп, поющий рождественские песенки
"Я гулял по берегу и сначала решил, что вижу сборище Ку-клукс-клана, но потом понял, что это всего лишь сложенные зонтиет
Поле капусты, защищенной от вредителей. Кажется, из этого яйца сейчас вылупится инопланетянин
Она чихнула во время съемки панорамного фото - и теперь кажется, что в этот момент в нее вселился дьявол
Верхняя карта показывает места бесследного исчезновения людей в США. Нижняя - карта самых ольших пещер Америки
Так выглядит паук-каменщик. Если вам показалось, что где-то в глуши в песке валяется странная монета - лучше не трогайте ее
Такие колючие линзы используют в похоронных учреждениях, чтобы у покойников не поднимались веки и не открывались глаза во время похорон
"Торт "Кожа". Я испекла его, чтобы отметить начало ординатуры по дерматологии. Коллегам понравился"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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